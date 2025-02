VIDEO: Multiple facilități la Spitalul de Urgență Târgu Mureș pentru pacienții cu boală genetică

În cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș va funcționa un cabinet de genetică medicală, respectiv spitalizare de zi, ceea ce ”va ușura foarte mult accesul pacientului cu boală genetică la investigații”, a anunțat Prof. Dr. Claudia Bănescu, șeful Laboratorului de Genetică medicală din cadrul SCJU Târgu Mureș, prezentă marți, 25 februarie, în emisiunea ”Mureșul Medical” din studioul Zi de Zi Live. Tot în cadrul unității medicale funcționează, de anul trecut, și Centrul Regional de Genetică Medicală, dotat cu echipamente performante și unde se efectuează teste de genetică ce permit diagnosticul precis pentru diverse patologii.

Reporter: Genetica medicală este o specializare medicală în plină ascensiune în ultimii ani, se fac progrese în testare și screening neonatal, a început să modeleze viitorul medicinii și continuă să o facă prin progresele tehnologice. Totuși, nu toată lumea cunoaște prea multe detalii despre genetică și felul în care aceasta poate contribui la îmbunătățirea calității vieții pacienților. Vă rog să ne spuneți, cu ce se ocupă genetica medicală?

Prof. Dr. Claudia Bănescu: Genetica medicală este o disciplină clinică care are o particularitate, se ocupă inclusiv cu partea de diagnostic genetic al patologiilor cu determinism genetic. Cuvântul cheie este diagnosticul bolilor genetice, dar și tratamentul, pentru că există tratament deja disponibil și în țară pentru foarte multe patologii. Identificarea cauzei genetice a bolilor permite un diagnostic corect, dar și un tratament țintit, un tratament personalizat. Pe lângă partea de diagnostic, genetica medicală se ocupă și cu partea de consiliere genetică, de acordare a sfatului genetic familiei care are un membru cu o boală genetică. Sunt dese situațiile în care discutăm despre familii tinere, care doresc să aibă un alt copil, și aici este importantă consilierea genetică și oferirea diagnosticului genetic și pentru prevenție. Ce teste vor putea face pe viitor pentru a avea un copil sănătos, pentru a avea un răspuns dacă copilul este afectat, a moștenit mutația sau nu, pentru că în cazul bolilor genetice și părinții pot să fie purtători sau să aibă mutația genetică. Și există riscul, în funcție de tipul de boală, de a avea un descendent purtător de mutație genică sau un descendent care are mutația și va dezvolta boala pe parcursul vieții.

Rep.: Anul trecut, la Tîrgu Mureș s-a înființat al șaptelea Centru Regional de Genetică Medicală de la nivel național, având arondate trei județe, Mureș, Covasna și Harghita. Ce înseamnă munca aici? Ce tehnologie, echipamente sunt folosite? Cât de performant este laboratorul?

C.B.: Înființarea Centrului Regional de Genetică Medicală este de fapt rezultatul activității a 20 de ani de muncă, în care, pe parcurs, am introdus teste genetice pentru diagnosticul pacienților. Dacă era disponibil în momentul când am început activitatea doar testul BAR, care avea doar valoare orientativă, pe parcurs am reușit să implementăm tehnici de citogenetică postnatală, respectiv prenatală, diagnosticul prenatal, atât la pacienții cu leucemii cât și la pacienții pediatrici cu malformații asociate, pacienți cu dizabilitate intelectuală sau pacienți care pe parcursul vieții dezvoltau diverse manifestări clinice care ridicau suspiciunea unei boli genetice. An de an am reușit să implementăm noi tehnici, am reușit să obținem echipamente prin diverse programe naționale, dar și prin programele de comodat. La ora actuală pot susține că realizăm un diagnostic genetic performant. Acest centru s-a înființat în urma susținerii noastre, atât de către conducerea Spitalului, dar și de către conducerea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade”, dar și a recunoașterii noastre de către celelalte centre regionale din țară și inclusiv a Societății Române de Genetică Medicală. Ne-au confirmat valoarea, munca desfășurată pe parcursul a 20 de ani. Este rezultatul muncii unei echipe. Pe parcurs, pornind de la un om am reușit să aducem oameni care sunt specializați, patru medici specialiști, încă un medic primar, două asistente medicale plus rezidenți de genetică medical, pe care îi formăm și care deja ajung în centrele arondate centrului nostru, în județele arondate, și care doresc să continue această activitate. Din punct de vedere al echipamentelor, sunt echipamente performante. Dacă aveam doar incubator vechi în momentul în care am pornit activitatea mea medicală, în acest moment avem secvențiatoare, echipamente care ne permit analiză de fragmente, secvențiatoare de nouă generație care ne permit diagnosticul precis pentru diverse patologii. Experiența pe care am dobândit-o a pornit de la primele cazuri, primele solicitări ale colegilor din clinicile de Neonatologie și Pediatrie și de la solicitările colegilor din clinicile de Hemato-oncologie. Avem program național care ne permite să efectuăm acest diagnostic, testarea genetică pentru pacienții cu afecțiuni hemato-oncologice și pentru ei pot să susțin că facem tot ceea ce este necesar și este impus de ghidurile europene pentru diagnostic.

Rep.: Pe ce grupuri de patologii se focusează? Care este supraspecializarea centrului?

C.B.: Hemato-oncologia cu patologia pediatrică, mai ales având Institutul de Boli Cardiovasculare, au fost foarte multe solicitări din partea colegilor din Clinica de Cardiologie Pediatrică, pentru că aveau pacienți foarte mulți cu malformații cardiace congenitale, dar care asociau și alte malformații sau dizabilitate intelectuală și practic de aici am pornit. Sunt și pacienții din clinicile de Neonatologie, care asociază diverse manifestări clinice, care ridică suspiciunea unei boli genetice și pentru care este disponibil diagnosticul. An de an trebuie să lărgim paleta testărilor pentru că avem solicitări și din partea clinicilor de Neurologie și am reușit să implementăm o nouă testare și pentru pacienții cu boală Huntington. Și acum sunt solicitările pentru pacienții cu distrofii musculare pentru care încercăm să punem la punct câteva metode de diagnostic, să venim în întâmpinarea pacienților cu câteva teste, pentru că apar disponibile noi terapii și trebuie să fie disponibile aceste teste și în centrul nostru pentru a ușura accesul pacienților la diagnostic și mai ales la partea de terapie personalizată.

Rep.: Aveți și alte direcții de dezvoltare pentru viitor în cadrul Centrului? Mă gândesc că nu vă opriți aici…

C.B.: Nu m-am oprit și nu mă opresc. Da, solicitări sunt în permanență. Acum lucrăm la punerea la punct a panelului de testare pe patologie cardiovasculară. Partea de patologie cardiovasculară nu se oprește doar la malformații cardiace. Avem pacienți care ajung la vârsta adultă și care nu au fost orientați spre medicul genetician, fie cu boli de colagen, cum este Sindromul Marfan, unde este importantă testarea genetică și pentru consilierea familiei, pentru că riscul de a avea un copil afectat, dacă unul dintre părinții este afectat, este de peste 50%. Este important și pentru managementul pacientului. De asemenea, în acest panel sunt incluse și gene care ne permit diagnosticul pentru pacienții cu hipercolesterolemie, mai ales formele severe, hipercolesterolemiile familiale. Frecvența purtătorilor de mutație, respectiv a pacienților cu hipercolesterolemie în populație europeană este considerată de peste 1 la 200. Este o frecvență mare și de aceea ne-am gândit să venim și în întâmpinarea acestor pacienți. Sunt solicitări și încercăm să răspundem și pentru pacienții cu tulburări de ritm, laminopatii, cardiomiopatii dilatative, hipertrofice, care afectează și pacientul pediatric, dar și adultul.

Rep.: Consilierea pacienților se face în cadrul centrului?

C.B.: Consilierea, da, este recomandată să se facă consiliere atât pretestare cât și posttestare, pentru că fiecare testare are anumite indicații, are limitele ei și aceste limite trebuiesc explicate corect pacientului.

Rep.: Cum ajunge pacientul la centru?

C.B.: Fie este îndrumat către noi de către un medic specialist, fie de către medicul de familie sau chiar ne contactează dânșii direct cu un bilet de trimitere și se face programarea. Suntem deja cunoscuți, an de an numărul de testări, numărul de solicitări atât pentru consiliere și pentru consult este tot mai mare. Pot să zic că se dublează an de an.

Rep.: Ne apropiem de Ziua Internațională a Bolilor Rare, marcată anual pe data de 28 februarie. Majoritatea acestor boli sunt multisistemice și un pacient cu o boală rară nu știe că o are, dar poate să ajungă de cele mai multe ori la mulți specialiști, cardiolog, neurolog, cardiolog etc, cu simptome comune, care poate ascunde această boală rară. Există deja o colaborare multidisciplinară între specialiști, mă refer la județul Mureș, dar și la județele arondate centrului, colaborează cu geneticianul pentru testarea genetică?

C.B.: Genetica medicală presupune muncă în echipă, o colaborare interdisciplinară. Pacientul cu boală genetică este un pacient cu afectare multisistemică, în cele mai multe cazuri. Dacă sunt situații nu rare în care simptomatologia la debut este nespecifică, într-adevăr, pacientul ajunge la foarte mulți specialiști și trec câțiva ani până în momentul în care ajung la noi. Venim în întâmpinarea pacienților cu boli rare și avem disponibile mai multe tipuri de testare, mai multe teste pentru acești pacienți. Facem diagnosticul pentru hemocromatoză. Pacienții de obicei sunt direcționați către noi, de către colegii de pe gastroenterologie, diabetologie, endocrinologie. Avem colaborarea pe hipotrofii staturo-ponderale cu clinicile de pediatrie respectiv endocrinologie, colaborările care există cu clinicile de cardiologie pediatrică respectiv adulți, neurologia. Practic, pot să spun că este vitală colaborarea cu colegii noștri de pe celelalte specialități. Neurologie adulți, oftalmologie, pot să zic că nu este specialitate cu care să nu colaborăm, inclusiv clinicile de chirurgie. Chirurgia pediatrică ne trimite foarte des pacienți cu ambiguitate sexuală sau sunt cazurile cu fracturi multiple și ajung la noi pentru partea de consult.

Rep.: Se mai resimte cumva lipsa anumitor informații pentru care nu se trimit pacienții la timp sau se trimit la timp?

C.B.: Sunt și întârzieri pentru că sunt manifestări nespecifice sau li se recomandă consilierea, consultul și pacientul amână. Din păcate, nu pentru toate bolile genetice există un tratament și atunci este concepția dacă nu primesc tratament, acest medic nu este bun sau de ce am nevoie pentru consultul respectiv sau pentru testarea respectivă. De aceea, este foarte importantă consilierea genetică. Care este scopul acestei testări, cu ce îl va ajuta pe pacient sau pe membrii familiei pe viitor? (…) Dar se trimit. Colaborare este și an de an avem tot mai multe solicitări, inclusiv din partea foarte multor medici de familie. Dacă au întrebări ne contactează și pentru diverse situații punctuale, dacă considerăm că ar trebui să ajungă și la noi sau nu și discutăm. Deci există colaborare cu medicii de familie cât de mult se poate și (medici de familie – n.a.) din oraș, dar și din județele arondate. Suntem sunați și de pediatrii și de neonatologi din județele arondate, dar și din alte județe. Avem pacienți recent trimiși și din Baia Mare, din toată țara ajung la noi, nu doar din cele trei județe arondate centrului nostru regional, care acum este în plină desfășurare. A fost practic înființat în urma Ordinului de Ministru din aprilie 2024. Pe lângă laboratorul de genetică pe care îl avem, deja am făcut demersurile pentru cabinetul de genetică pentru consult, care va fi localizat în ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și ulterior se vor face demersurile și pentru partea de spitalizare de zi, care va ușura foarte mult accesul pacientului cu boală genetică la investigații, în sensul să putem să realizăm cât mai multe investigații în aceași zi, pentru ca pacientul să plece cu cât mai multe investigații în momentul externării.

Rep.: De când va fi posibil?

C.B.: Deja documentația s-a pregătit pentru cabinetul de specialitate, de consult. Noi facem consultul, dar pentru a ușura accesul pacienților este nevoie de o relocare a cabinetului în ambulatoriul integrat. Așteptăm decizia Ministerului.

A consemnat Arina TOTH