Pariurile pe curse de cai: ghid pentru începători

Pariurile sportive ocupă un loc important în industria jocurilor de noroc, fiind din ce în ce mai populare datorită accesibilității tot mai mari. Pot fi accesate online, pe site-urile caselor de pariuri și pe cele ale cazinourilor virtuale, dar și în mod tradițional, direct la ghișeele caselor de pariuri.

Pe lângă nenumăratele opțiuni de pariere și diversitatea formidabilă de sporturi din care pariorii pot alege, există și site-uri serioase care oferă recenzii, sfaturi, ponturi pentru meciuri, secțiuni speciale precum “meciuri azi” din care jucătorii află programul meciurilor din ziua respectivă.

În general, se recomandă ca pariorii să mizeze pe sporturile pe care le cunosc cel mai bine. Fotbalul este sportul favorit al pariorilor din lumea întreagă, cu predilecție în Europa, Asia, Africa și America de Sud. Baschetul este pe locul doi în topul preferințelor și este îndrăgit mai degrabă în SUA, urmate de Europa și Asia. Fotbalul american este preferat de pariorii din SUA și Canada. În clasamentul sporturilor pe care se fac cele mai multe pariuri se numără și tenisul, cursele de cai, cricketul, baseballul, hockeyul pe gheață, esports, golful și multe altele.

Deși fotbalul, baschetul, fotbalul american și tenisul domină lumea pariurilor sportive, un loc semnificativ în preferințele gamblerilor este ocupat de cursele de cai.

Primele pariuri pe curse de cai datează din Antichitate și s-au menținut în popularitate și în Evul Mediu când erau practicate în special de către nobili. Pariurile formalizate au apărut în Anglia, în secolele XVI-XVII, odată cu apariția curselor moderne de cai.

În secolul XVIII, au fost introduse și cursele de cai la casele de pariuri profesionale. În 1750, s-a înființat Jockey Club pentru a reglementa cursele de cai în Anglia. Secolul XIX a adus o expansiune globală a acestor pariuri, iar în secolul XXI au crescut foarte mult platformele de pariuri online.

Pariurile pe curse de cai sunt extrem de captivante și în prezent și pot crea multe emoții intense, mai ales dacă întrecerile sunt urmărite în timp real sau chiar la fața locului.

Cum să interpretezi cotele și informațiile despre cai

Dacă ești suficient de informat, poți să faci pariuri bune care să îți ofere șanse corecte de câștig. La cursele de cai, trebuie să cunoști cât mai multe detalii despre cote, dar și despre calul pe care vrei să faci miza.

Înțelegerea cotelor

Cota înseamnă probabilitatea ca un cal să câștige și determină plata potențială. Acestea sunt de obicei afișate în diferite formate.

Cotele fracționale (Fractional Odds) sunt afișate în formatul 5/1, de exemplu, și înseamnă că la fiecare leu pariat ție îți revin 5 lei, dacă a câștigat calul pe care ai mizat. Mai exact, un pariu de 10 lei la o cotă de 5/1 poate aduce 50 de lei câștiguri la miza de 10 lei, ceea ce înseamnă un câștig total de 60 de lei.

Cotele zecimale (Decimal Odds) sunt scrise sub forma 6,0, de exemplu, ceea ce se traduce prin înmulțirea mizei cu cota pentru a afla plata totală dacă o cursă este câștigată de calul pe care ai pariat. Concret, un pariu de 10 lei la o cotă 6,0 ar returna 60 de lei (inclusiv miza de 10 lei).

Cote Moneyline apar sub forma +500 sau -200, de exemplu. Semnul + îți spune cât de mult câștigi la un pariu de 100 de lei, iar semnul – îți arată cât ar trebui să pariezi pentru a câștiga 100 de lei.

Informațiile despre cal

Fiecare cal participant la curse are o fișă care conține informații despre performanța sa. Este important să consulți acest ghid care îți oferă detalii prețioase. Poți afla rezultatele recente ale calului: numerele de pe formularul calului reprezintă locul pe care s-a clasat la finalul curselor (1, 2, 3 etc.), literele fac referire la anumite incidente: F – Fell (a căzut), P – Pulled Up (nu a încheiat cursa), R – Refused to start or continued (a refuzat să înceapă cursa sau să o continue).

Ghidul respectiv (fișa calului) îți oferă informații și despre greutatea calului (greutatea sa plus a jockeyului și șaua), clasa care îți indică informații despre calitatea cursei. Afli, de asemenea, date despre starea suprafeței hipodromului (fermă, moale etc.), distanța parcursă, lungimea cursei.

Formularul conține date și despre jockey și antrenor, pedigree-ul calului, care poate fi utilă în a-ți forma o idee asupra adecvării sale pentru anumite condiții și distanțe.

Este recomandat să cauți cai cu șanse care par mai mari decât șansele lor reale de câștig, bazându-te pe unii factori care sunt ignorați, cum ar fi condițiile pistei sau abilitățile jockey-ului.

Tipuri de pariuri populare în cursele hipice

Opțiunile de pariere sunt diverse, ceea ce înseamnă că poți alege de la mize simple până la combinații complexe, care necesită un anumit grad de pregătire.

Pariurile Simple (Straight Bets) sunt recomandate începătorilor deoarece sunt ușor de înțeles. Poți paria, de exemplu, că un cal va câștiga cursa (Câștig – Win) sau că va termina cursa pe locul 1 sau 2 (Plasare – Place). Un alt pariu simplu este Show, ceea ce presupune să mizezi că un cal se va clasa pe locul 1, 2 sau 3.

Pariurile Exotice (Exotic Bets) presupun efectuarea de mize pe mai mulți cai, sunt mai riscante, dar oferă câștiguri mai consistente. Poți paria, de exemplu, pe doi cai care trebuie să termine pe locurile 1 și 2, în ordinea exactă, acesta fiind un pariu Exacta (Perfecta). Quinella este un alt tip de Pariu Exotic, potrivit căruia pariezi pe doi cai care trebuie să termine pe locurile 1 și 2, în orice ordine. Pariul Trifecta înseamnă că pariezi pe trei cai care trebuie să termine pe locurile 1, 2 și 3, în ordinea exactă. La Pick 3, Pick 4, Pick 6 pariezi pe câștigătorii a 3, 4 sau 6 curse consecutive.

Pariurile Box (Combinatorice) sunt mai complicate, sunt recomandate pariorilor cu experiență și permit mai multe combinații de rezultate, cum ar fi Boxed Exacta care presupune parierea pe doi cai care să încheie cursa pe locurile 1 și 2, în orice ordine. La Boxed Trifecta mizezi pe trei cai care să încheie cursa pe locurile 1, 2 și 3, în orice ordine.

Head-to-Head este un alt tip de pariu care îți permite să ghicești care dintre doi cai va avea un rezultat mai bun la final de cursă.

Pariurile Futures sunt plasate pe o cursă viitoare, mai exact trebuie să faci un pariu pe un anumit cal care consideri că va câștiga o cursă viitoare.

Concluzie

Orice tip de pariu vei alege trebuie să înțelegi riscurile la care te expui atunci când îl alegi. Este necesar să iei în considerare și bugetul de care dispui și experiența pe care o ai.