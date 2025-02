Recunoaștere națională pentru Sângeorgiu de Mureș. Primarul Sófalvi Szabolcs, premiat la București

Primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, Sófalvi Szabolcs, a fost distins la nivel național pentru activitatea sa remarcabilă, primind prestigiosul ordin „Dinu Săraru” în cadrul întâlnirii anuale a primarilor de comune, organizată de Asociația Comunelor din România (ACOR) la București. Evenimentul reunește sute de edili din întreaga țară, oferindu-le acestora ocazia de a discuta direct cu reprezentanții Guvernului despre problemele comunităților lor și despre viitoarele proiecte de dezvoltare.

O distincție de prestigiu

Sófalvi Szabolcs a împărtășit vestea pe pagina sa de Facebook, exprimându-și recunoștința pentru această nouă apreciere a eforturilor sale.

„MULȚUMESC pentru noua DISTINCȚIE primită la București pentru activitatea noastră! În prezent, are loc în capitala României întâlnirea anuală a primarilor de comune, în cadrul căreia avem ocazia să ridicăm problemele comunităților pe care le păstorim, în fața prim-ministrului României și a miniștrilor Guvernului, precum și să adresăm întrebări legate de situația economică sau politică actuală, prioritățile proiectelor și investițiilor din acest an și bugetele acestora. Evenimentul de două zile, organizat de ACOR (Asociația Comunelor din România), reunește 350 de primari de comune (dintr-un total de 2862), iar informațiile obținute „direct de la sursă” se dovedesc extrem de utile! În cadrul acestui eveniment, în fiecare an sunt acordate diverse distincții. Anul acesta, Sângeorgiu de Mureș și alte patru localități din România au primit distincția „Dinu Săraru”.

Ordinul, trofeul și diploma „Dinu SĂRARU” se acordă unor primari de comună (maximum 10 la nivel național și unul singur pe județ) cu scopul de a aprecia, public, rolul acestora pentru asumarea statutului de factori ai păcii sociale, precum și pentru abnegația depusă, în sprijinirea de proiecte/programe cu rol educațional, social-caritabil, cultural și de parteneriat social, în mediul rural, pentru susținerea categoriilor defavorizate și dezvoltarea politicilor de susținere a familiei pe parcursul întregului ciclu de viață a membrilor acesteia. Mulțumesc pentru această nouă recunoaștere centrală și pentru încrederea și susținerea locuitorilor din Sângeorgiu de Mureș, care durează deja de aproape 17 ani! SOLI DEO GLORIA!”, se arată în postarea primarului de pe pagina sa de Facebook.

O comună în plină dezvoltare

Distincția acordată lui Sófalvi Szabolcs subliniază eforturile sale constante pentru dezvoltarea comunei Sângeorgiu de Mureș, o localitate care a cunoscut transformări semnificative în ultimii ani. Prin proiectele sale de modernizare a infrastructurii, susținerea educației și promovarea inițiativelor culturale și sociale, primarul a demonstrat o viziune clară pentru bunăstarea comunității.

Această recunoaștere națională nu doar că pune Sângeorgiu de Mureș pe harta comunelor-model din România, dar confirmă și faptul că leadershipul eficient, implicarea activă și respectul față de cetățeni sunt cheia dezvoltării durabile.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: Facebook – Sófalvi Szabolcs