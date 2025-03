Cartea ”O introducere a copiilor în lumea Microbiotei Umane” de Mihaela Țăpescu, disponibilă în rețeaua Cărturești

Începând de joi, 27 februarie, cartea ”O introducere a copiilor în lumea Microbiotei Umane” de Mihaela Țăpescu poate fi achiziționată din librăriile Cărturești din București, aflate în Mall Promenada, Park Lake, Veranda, Verona și Vitan, precum și online, pe pagina web a Editurii Cărturești, carturesti.ro, la adresa

https://carturesti.ro/carte/o-introducere-a-copiilor-in-lumea-microbiotei-umane-4207361103?p=1&fbclid=IwY2xjawIv0uFleHRuA2FlbQIxMAABHWFPMHtNK5TrhoU9lHv2xNjqMHBU41vSO8G082QA5yNe-MYDBWFZccu5OA_aem_7ZOyH9_hVrPocpRUWDNaYw .

Sănătatea, ”rezultat al alegerilor luate zi de zi”

Cartea ”O introducere a copiilor în lumea Microbiotei Umane” are 44 de pagini, a văzut lumina tiparului în anul 2024 și costă 59 de lei.

”În calitate de specialist în domeniul sănătății, al nutriției-dieteticii, dar și de părinte al unei fetițe de doar trei ani și jumătate, doresc să trag un semnal asupra modului în care îi îndrumăm pe copiii noștri să își creeze o relație sănătoasă cu mâncarea, dar mai presus de toate, o relație autentică cu propriul lor corp. Nu cred că le putem oferi un dar mai prețios decât cultivarea curiozității și a blândeții în înțelegerea proceselor ce au loc permanent în corpul lor. Departe de a fi complicat acest proces, este unul cât se poate de firesc și a venit momentul să îl conștientizăm, și să îl înțelegem noi, ca mai apoi, să îl putem transmite mai departe și să ne putem asuma responsabilitatea asupra sănătății noastre și a familiilor noastre. Este momentul să nu mai considerăm sănătatea un dat ce ni se cuvinte fără a depune efort, ci ca pe un rezultat al alegerilor luate zi de zi, prin cultivarea obiceiurilor sănătoase, prin starea de prezență și prin trăirea conștientă. Îmi doresc ca lumea să fie plină de copii sănătoși și fericiți și știu că acest lucru este posibil doar cu credință și efort constant și susținut în direcția sănătății, prin investirea timpului nostru în lucrurile care contează cu adevărat. A venit momentul să nu îi mai considerăm pe cei mici incapabili de a înțelege lucruri pe care mintea noastră le consideră complicate. În realitate ei au o capacitate subestimată de a percepe întregul Univers. Dedic această carte tuturor copiilor și părinților curioși de a păși în propriul univers interior, pe care zilnic îl construiesc conștient sau inconștient, prin alegerile alimentare, prin mișcare, prin ceea ce gândesc, vorbesc, împărtășesc, trăiesc și iubesc. Dar, în special, o dedic mamelor, prin care ia naștere viața și microbiota fiecărui Om născut”, se precizează în descrierea cărții, pe site-ul Editurii Cărturești.

Viziune integrativă asupra nutriției și sănătății

Mihaela Țăpescu este nutriționist dietetician autorizat și profesează în domeniul nutriției-dieteticii din anul 2021, deține o platformă online proprie, www.nutritiepiologică.ro, și colaborează cu cotidianul Zi de Zi în cadrul unei rubrici tematice, care apare o dată la două săptămâni, în prima și a treia zi de vineri a lunii.

Autoarea cărții ”O introducere a copiilor în lumea Microbiotei Umane” este absolventă a Facultății de Nutriție și Dietetică din Cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș și membru al Colegiului Dieteticienilor din România. Este pasionată de Nutriția Pediatrică, Nutriția în perioada Precocepțională, Sarcină și Alăptare, dar și Sănătatea Gastrică fără de care nu putem avea un corp sănătos și armonios. De asemenea, este specializată în Italia în interpretarea testelor de microbiom BioMetatest, teste de generația a treia și a mineralogramelor.

”După mulți ani de studiu, petrecuți pe băncile școlii în diverse universități din lume, consider că am ajuns la misiunea cu care am venit în această viață, aceea de a-i ajuta pe oameni să își înțeleagă corpul și să ajungă la cea mai frumoasă și autentică versiune a lor. Deși drumul până la descoperirea nutriției, ca pilon de bază în sănătate, a fost lung, toate mediile universitare în care am studiat și toți oamenii, profesorii și mentorii pe care i-am întâlnit pe parcursul evoluției mele, au contribuit la modul în care înțeleg și practic astăzi specializarea de nutriție dietetică. Consider fiecare om care ajunge în fața mea, o entitate unică ce are nevoie de o abordare pe măsură. Viziunea mea asupra nutriției și sănătății este una integrativă, care îmbină planul fizic, biochimic, mental și spiritual, și sunt de părere că excluderea oricărei părți, conduce către rezultate temporare și incomplete”, afirmă Mihaela Țăpescu.

