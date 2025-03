INTERVIU cu profesoara Cosmina Pâncă. Despre rolul religiei în educație și în formarea tinerilor

Educația religioasă ocupă un loc special în formarea tinerilor, oferindu-le nu doar cunoștințe despre credință, ci și repere morale și spirituale care să-i ajute în viață. Profesorul de Religie nu este doar un dascăl, ci și un mentor care inspiră prin exemplul personal, ghidând elevii spre valori autentice precum iubirea, respectul, smerenia și curajul.

Pentru a înțelege mai bine impactul pe care această disciplină îl are asupra noilor generații, am stat de vorbă cu prof. Cosmina Pâncă, un cadru didactic dedicat, care își asumă cu dragoste și responsabilitate misiunea de a aduce lumina credinței în sufletele elevilor săi. Am discutat despre provocările și satisfacțiile acestei vocații, despre modul în care religia poate deveni atractivă pentru tineri, dar și despre obstacolele care îngreunează apropierea acestora de Biserică.

Într-un dialog sincer și profund, prof. Cosmina Pâncă ne-a oferit o perspectivă plină de inspirație asupra rolului esențial pe care educația religioasă îl joacă în școli și în viața fiecărui elev.

Reporter: Cum vedeți rolul profesorului de religie în formarea tinerilor?

Cosmina Pâncă: Profesorul are un rol esențial în formarea tinerilor, prin puterea exemplului, devenind un model pentru aceștia, iar profesorul de religie, cu atât mai mult, transmite elevilor imaginea creștinului autentic, rugător, dornic de a-și cultiva calități spirituale precum: evlavia, vocația, dragostea, profesionalismul, smerenia, blândețea, răbdarea, sinceritatea, chiar optimismul creator. ,,Profesorul este cel care influențează decisive educația elevilor, constată părintele profesor Dorin Opriș, în ”Metodica Predării Religiei”, așadar personalitatea acestuia se cere fundamentată pe iubirea față de Dumnezeu și față de oameni.” Misiunea profesorului de religie este aceea de a-i învăța pe elevi ,,cuvintele vieții celei veșnice” (In. 6, 68) ,,Ora de religie nu se încheie pe coridorul școlii, ci înaintea Potirului”, mărturisește Părintele Necula. ,,Nu suntem nici cei mai buni, nici cei mai răi dintre ortodocși. Suntem doar pe cale și, cât suntem pe cale, încă suntem încercați. Luați în brațe copiii și nepoții ce-i aveți. Strângeți-vă unii într-alții. Citiți Scriptura. Apropiați-vă de textele Părinților. Faceți-vă din Biserică spațiu de viață și de moarte și n-aveți a vă teme. N-avem a ne teme! Pentru că Biserica, Slavă Domnului!, nu stă pe sondaje de opinie, ci stă pe opinia lui Hristos că n-o vor birui nici porțile iadului. (…) Ni se cere de fiecare data să stăm de partea Mântuitorului Hristos.” (Constantin Necula, ,,Pe cine incomodează ora de religie”)

,,În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea.” (Ioan 16, 33).

Rep.: Cum reușiți să captați atenția tinerilor, având în vedere că uneori religia poate părea mai puțin atractivă pentru aceștia?

C.P.: De cele mai multe ori, pur și simplu, le zâmbesc, după îndemnul Pr. Necula: ,,Noi trăim din zâmbetul copiilor, nu-l trădați! Ei, mulți, trăiesc numai din zâmbetul nostru! (…) Fiți zâmbetul lui Hristos pentru copiii și colegii din școală. (…) încercați să-i învățați să cunoască, să recunoască pe Domnul. (…) să trăiască bucuria împreună-vorbirii cu și despre Dumnezeu.” (Pr. Constantin Necula, ,,Scrisori către profesorii de religie!”). Uneori le captez atenția elevilor cântându-le o strofă dintr-o priceasnă sau provocându-i pe ei să cânte o cântare religioasă, alteori îi surprind cu câte un citat biblic frumos și de cele mai multe ori le prezint o carte și le vorbesc despre autor. Spre exemplu, Sf. Pr. Ilarion Felea, recent canonizat, vorbește despre creștinism, în cartea sa ,,Religia iubirii”, astfel: ,,Religia iubirii e divină și eternă ca și Dumnezeu. (…) Creștinismul este divin, pentru că întemeietorul lui este divin: lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.”

Rep.: Cum v-a schimbat această profesie propria perspectivă asupra credinței sau vieții?

C.P.: Vocația de dascăl o simt înlăuntrul ființei mele, ca pe ,,un dar de preț” ce-mi dă îndrăzneala să rostesc: ,,Mă-ntorc, Doamne spre Tine cu recunoștință/ Tu singur nu m-ai dezamăgit și mă iubești/ Cu bucurie și blândețe/ Cu zâmbet și lacrimă mângâietoare/ Cu dor ce nu doare, ci vindecă și alină…/ În preajma Ta, Doamne e-atâta Lumină…/ Mântuitorule, eu doar… trăiesc/ ,,Învierea și Viața” – Tu EȘTI!” (creație proprie a prof. Cosmina Pâncă – n.a.).

Rep.: Dacă ați putea schimba ceva în modul în care este predată Religia în școli, ce ați schimba?

C.P.: Aș recomanda tuturor profesorilor de Religie să urmeze cu entuziasm, îndemnurile, pline de iubire și zâmbet, ale părintelui profesor Constantin Necula: ,,Să aducem copiilor înainte: texte limpezi, cărți frumoase, exemple luminoase…” ,,Porniți de la a-i învăța să descopere pe Dumnezeu în inima lor, încurajați-i…”; ,,Învățați copiii să gândească luminos, curat și disciplinat, acordat logicii și culturii, ancorați în știința senină a adevărului. Nu avem ca țel să formăm creștini, cât oameni. Hristos, El îi face creștini, alegându-i să mărturisească frumusețea omeniei lor!”. ,,Ora de religie nu poate fi predate ca orice altă materie (…) Ora de religie este darul lui Dumnezeu pentru popor” (…) ,,…nu e suficient să ai o numire a unui inspector pentru a ocupa catedra din inima copilului, locul acesta fierbinte în care copilul se întâlnește cu Dumnezeu și rămâne cu Dumnezeu… nici o diploma din lume nu te face iubit… nu-i suficient să poți să punctezi în programa ta niște bife de prezență, dacă n-ai reușit să-l faci pe copil ceea ce el se dorește a fi: omul Împărăției lui Dumnezeu.” (Constantin Necula, ,,Pe cine incomodează ora de religie”).

Rep.: Care considerați că sunt principalele obstacole în calea apropierii tinerilor de biserică?

C.P.: ,,Aici este și cheia pedagogiei participării la viața Bisericii. (…) Aici este și misiunea profesorului de religie. În a-i da argumente copilului pentru Duminică, în a-l crește om al Duminicii de fiecare zi. Obosit de multele așteptări ori frustrate că sunt prea puține, copilul de astăzi nu-i altfel decât cel de odinioară ori mai puțin decât cel de mâine. Are nevoie fundamental să fie iubit. Așa cum este. Ca un om- Duminică, dispus să tragă din inima lui energia talentului său. Ajutați-l să-și găsească vocația, cultivați cu el liniștea Duminicii. Și va fi Duminică!” (Pr. Constantin Necula).

Rep.: Ce satisfacții vă oferă, la nivel personal și profesional, să contribuiți la modelarea sufletelor elevilor?

C.P.: Întâlnirea cu elevii, la clasă și mai ales în biserică, îmi bucură sufletul. Am încercat să exprim această emoție în poezia: ,,Ce întâlnire…” ,,Adesea pierd comuniunea cu Persoanele Sfintei Treimi/ Pierd harul cel dulce…/ Dar și când Domnul mă binecuvântează/ cu duhovnicească bucurie/ înțeleg sensul,/ simt împlinirea,/ îmi pricep vocația/ Și-ncep a dărui celor din jur, din plin:/ pace și senin/ nădejde, blândețe, bunătate,/ iubire, curaj și bună îndrăzneală, inspirație/ Binecuvântări duhovnicești…/ ca și cum ar fi de la mine/ Dar din darul Lui…/ Cad pe gânduri,/ cuprinsă de dor,/ mă adâncesc în rugăciune și visare…/ Mă rog s-avem parte de o întâlnire, Doamne, cu Tine,!/ De-aș avea credință!/ Dar credința mea nu e nici măcar/ cât un grăunte de muștar,/ căci de-ar fi așa, munții s-ar muta și… Ce întâlnire!”.

Rep.: Care este versetul sau învățătura biblică ce vă inspiră cel mai mult în munca de zi cu zi?

C.P.: ,,Să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Iubire.” ( I Ioan 4, 7-8);Evanghelia după Ioan; Imnul Dragostei – (I Corinteni 13, 1-8), Luca 17, 21: ,,Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.”Mesajul Părintelui Constantin Necula către profesorii de religie, în cartea sa ,,…Citire! – Scrisori către profesorii de religie!” îl port, cu prețuire, în taina inimii: ,,Tu, dragul meu profesor de religie, nu te teme. Fă tot ce poți (…) E prea frumoasă Ortodoxia să nu o simtă copiii. Ei sunt sufletul orei de religie.”

A consemnat Alisia BALOGH