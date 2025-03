CSM Târgu Mureș, victorie împotriva CSM Galați: 109-87

CSM Târgu Mureș a oferit un spectacol baschetbalistic de excepție în cea de-a 21-a etapă din Liga Națională de Baschet Masculin (LNBM), impunându-se categoric pe teren propriu, în Sala Sporturilor „Simon Ladislau”, împotriva echipei CSM Galați, cu scorul de 109-87 (22-20, 25-18, 29-27, 33-22).

Echipa mureșeană a început în forță și, încă de la pauză, avea un avantaj de nouă puncte (47-38). În repriza secundă, băieții lui Faragó Péter au continuat să controleze partida, reușind să mențină ritmul ridicat și să își impună jocul în fața unui adversar care a încercat să rămână în meci printr-o defensivă agresivă.

Péter Faragó: „Un meci controlat de noi”

Antrenorul principal al CSM Târgu Mureș, Péter Faragó, a subliniat faptul că victoria a fost rezultatul unei evoluții constante și bine pregătite: „Acum trebuie să zâmbesc pentru că fanii mi-au cerut să dau un interviu bun pentru că, de obicei, eu sunt pesimistul relist înaintea meciurilor. Într-adevăr, a fost un meci mai ușor, dar asta pentru că am făcut multe lucruri ca să fie așa. Nici nu zic că a fost ușor, mai degrabă a fost un meci controlat. Încet-încet, doar cei care joacă pot ieși în față, așa că am ajuns în punctul în care această structură, așa cum o vedem, funcționează din nou. De vreo trei-patru meciuri, sau mai bine zis de la Cupă, totul merge bine. Acum trebuie să reintegrăm jucătorii, fiindcă pe termen lung avem nevoie de ei”.

Acesta a recunoscut că a fost un meci mai ușor, dar numai datorită muncii depuse de echipă pentru a-l controla. De câteva meciuri, echipa arată o formă bună, iar structura jocului funcționează din nou. Totuși, Faragó subliniază importanța reintegrării jucătorilor pentru a menține această dinamică pe termen lung.

„Acum îmi place jocul nostru , modul în care evoluăm în aceste meciuri (…). Și din teren s-a simțit că meciul a fost des întrerupt. Noi înșine am agitat puțin apele, pentru că, cred că până la urmă Galațiul a obosit din cauza propriei agresivități pe care au încercat să o impună în prima repriză. Acum trebuie să felicităm echipa pentru că, exceptând o mică ezitare în sfertul al treilea, am reușit să controlăm mental agresivitatea adversarilor. Știam că vor veni peste noi și că vor încerca să joace și mai dur, dar am gestionat bine situația”, a declarat acesta pentru pagina CSM Târgu Mureș.

Antrenorul secund, Vlad Pora, a descris victoria echipei ca fiind una concludentă, deși aproape două sferturi și jumătate echipele s-au tatonat reciproc, fără ca diferența să depășească 11 puncte. Totuși, în a doua parte a meciului, echipa a reușit să se desprindă clar, profitând de contraatacuri eficiente și o apărare mai precisă, care a forțat adversarii la multe greșeli. Rezultatul final a reflectat efortul colectiv al jucătorilor.

„Una peste alta, este o victorie pe care am așteptat-o, am ajuns la 11 victorii, mai avem patru-cinci de luat. Sperăm ca acum la Timișoara să facem o figură frumoasă, să câștigăm și acest meci și încet să ne focusăm pe play-off, pentru că asta ne dorim cu toții”, a declarat antrenorul secund, Vlad Pora.

Căpitanul echipei, Szabolcs Santa, a subliniat importanța victoriei obținute în lupta pentru play-off, precizând că, deși echipa a început bine meciul, mai era loc de mai bine. Cu toate acestea, jucătorii au reușit să controleze partida, iar toți cei înscriși pe foaia de joc au avut ocazia să evolueze. Rezultatul este unul satisfăcător, însă echipa rămâne concentrată pe obiectivul principal.

„Am câștigat un meci foarte important pentru lupta în play-off. Nu trebuie să facem petrecere, deoarece a fost o victorie pe care, dacă calculăm, a fost obligatorie. Am început destul de bine meciul, s-ar fi putut si mai bine, dar aceștia suntem noi, dar până la urmă am controlat tot meciul (…). Toți jucătorii au jucat, au fost scriși pe foaia de joc. Ne bucură foarte mult rezultatul. Mergem înainte pentru a ne atinge obiectivul și anume accederea în play-off”, a declarat Szabolcs.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: Facebook| CSM Târgu Mureș