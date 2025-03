CSM Târgu Mureș se califică în Final Four-ul Cupei României de Futsal

Echipa de futsal a CSM Târgu Mureș a obținut o victorie importantă în sferturile de finală ale Cupei României de Futsal Fortuna, în fața formației Sepsi SIC. Mureșenii au intrat la pauză cu un avantaj de două puncte, conducând cu 2-0, și au reușit să mențină acest rezultat până la final, câștigând cu scorul de 3-2.

La finalul meciului, antrenorul coordonator al echipei CSM Târgu Mureș, Cosmin Gherman, a declarat că este o performanță deosebită pentru echipa sa: „Îi felicit pe toți băieții! Suntem pentru prima dată în Final Four și ne-am mai îndeplinit un obiectiv. Prima repriză a fost dominată de noi, a doua a fost echilibrată până la eliminare. Din punctul meu de vedere, nu a fost roșu la Tifán, dar asta este! Important este că nu am cedat după ce ne-au egalat și am luptat până la final. Richi trebuia să înscrie cândva – a ratat prea mult în meciurile trecute, dar acum a marcat în cel mai bun moment posibil”.

Această victorie reprezintă un pas mare înainte pentru echipa mureșeană, care va participa, în premieră, în turneul Final Four al competiției, o realizare semnificativă în drumul lor spre noi performanțe.