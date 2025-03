„Salvați Copiii” dotează cabinetele rurale de medicină de familie din Mureș și alte județe

Organizația Salvați Copiii România a dotat 60 de cabinete de medicină de familie din mediul rural, situate în 28 de județe, printre care și în județul Mureș. Investiția de 1 milion de euro face parte din programul „Primul pas spre sănătate” și contribuie la reducerea ratei mortalității infantile.

Astfel, 12.000 de mame și femei însărcinate din zonele rurale defavorizate beneficiază de acces la servicii medicale primare îmbunătățite și 14.000 de copii cu vârsta de până la 3 ani din aceste comunități au acces la servicii de sănătate timpurie. În cele două ediții, programul a ajuns în 100 de comunități rurale dezavantajate din 33 de județe ale țării. Printre aceste județe se numără și Mureș, urmat de Alba, Arad, Argeș, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Caraș-Severin, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vrancea și Vaslui.

„O problemă serioasă este legată de modul fragmentar de urmărire a sarcinii. Acum, datorită echipamentelor primite s-a dus vestea că avem ecograf și gravidele au început să vină la control. Putem să le oferim informații despre sarcină, drepturi și îngrijirea copilului. Am urmat cursuri de specializare în ecografie și am încercat să țin pasul cu noile tehnologii. Cu ecograful portabil, pot oferi acum pacienților mei o evaluare mai rapidă și mai accesibilă”, a precizat Dr. Baroti Barna, medic de familie comuna Cârța, județul Harghita.

Cabinetele au fost echipate cu 1.400 de dispozitive medicale esențiale pentru diagnosticarea, tratamentul și monitorizarea sănătății mamei și copilului, printre care se numără: ecograf portabil, analizor de colesterol, glicemie și hemoglobină, holter, electrocardiograf, defibrilator semiautomat, doppler vascular și fetal, pulsoximetru, oftalmoscop și masă ginecologică.

„Accesul limitat la servicii medicale de sănătate are consecințe dramatice pentru copiii din mediul rural, de aceea este esențială investiția directă în comunitate, în cabinetele medicilor de familie, astfel încât copiii și gravidele să poată primi îngrijirea medicală optimă. Disparitățile dintre urban și rural rămân una dintre problemele majore”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

„Dotarea cabinetelor de medicină de familie aduce beneficii în comunitățile rurale dezavantajate și reduce decalajele sociale. Programul îmbină sprijinul direct cu educația pentru a contribui la reducerea ratei mortalității infantile și susținerea mamelor ”, a precizat Amalia Fodor, Director Executiv, Fundația OMV Petrom.

Despre program

Prin programul „Primul pas spre sănătate”, implementat de Salvați Copiii și finanţat de Fundaţia OMV Petrom cu 1,5 milioane de euro, 100 de cabinete de medicină de familie au fost dotate cu echipamente medicale precum: ecograf, electrocardiograf, defibrilator automat, pulsoximetru, doppler vascular și fetal, geantă medicală de prim ajutor, trusă completă de mică chirurgie, mobilier medical și instrumentar medical. Prin asigurarea de consultații la nivel local, se urmărește scăderea presiunii pentru spitalele județene sau camerele de gardă din marile orașe și reducerea distanței și a costurilor pentru consultații pre și post natale.

Potrivit Salvați Copiii, în 2023, rata mortalității infantile scade de la 5,7 (2022) la 5,6 (2023). Cele mai mari valori sunt în Tulcea (10), Botoșani (9.5) și Satu Mare (9.2). Cele mai mici sunt în București (2.6), Vâlcea (3.4) și Ilfov (3.6). Decesele sub un an (numere absolute) – scad de la 1.019 (în 2022) la 901 (în 2023). Nașterile în 2023 scad de la 178.233 (2022) la 160.078 (2023). Nașterile care provin de la mame adolescente scad, pe fondul unei natalități oricum scăzute. Se înregistrează 643 de nașteri la fetele sub 15 ani în 2023, (față de 746 în 2022).

„Echipa Salvați Copiii România, susținută de specialiști locali (medici de familie, asistenți sociali, mediatori sanitari), a creat din 2010 o rețea de incluziune socială și combatere a sărăciei prin asigurarea de servicii integrate (medicale, sociale, educaționale) la nivel local, astfel ajutând la creșterea accesului la servicii sustenabile și de calitate pentru mame, gravide, gravide minore și copii până în 5 ani. Până în prezent, Salvați Copiii România a lucrat în 20 de județe, în 400 de comunități rurale defavorizate, cu 450.000 de mame, gravide și copii până în 5 ani”, se precizează într-un comunicat transmis de Salvați Copiii.

(D.C.)

Sursa foto: Salvați Copiii