INTERVIU. Dr. Corina Tămaș, medic specialist neurochirurg: ”Monitorizarea neurofiziologică intraoperatorie crește siguranța pacientului și reușita operației”

Utilizată cu succes în arsenalul terapeutic al neurochirurgiei moderne, monitorizarea neurofiziologică intraoperatorie este folosită de mai bine de doi ani în cadrul operațiilor realizate la Clinica de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, ”sporind siguranța pacienților și îmbunătățind totodată rezultatele postoperatorii, prin reducerea riscurilor asociate procedurilor complexe”. Tehnica, necesară pentru succesul actului chirurgical și siguranța pacientului, este realizată în cadrul Clinicii de Neurochirurgie de către Asist. Univ. Dr. Corina Tămaș, medic specialist neurochirug, cu pregătire specială în domeniu, efectuată în Italia, alături de medicul Francesco Sala, profesor de neurochirurgie la Universitatea din Verona și, totodată, unul dintre co-fondatorii Societății Intrernaționale de Neurofiziologie Intraoperatorie. Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, Asist. Univ. Dr. Corina Tămaș a oferit mai multe detalii despre procedură și beneficiile sale.

Specializare în Italia

Reporter: Pentru început, vă rog să vă prezentați cititorilor, să ne spuneți cum a început povestea dumneavoastră cu Medicina și implicit cu Neurochirurgia, o specialitate deloc ușoară.

Asist. Univ. Dr. Corina Tămaș: Am absolvit Colegiul Național ”Petru Maior” din Reghin. În anii terminali de liceu am decis să încerc la Medicină. A fost o decizie personală, având în vedere că Biologia mi-a plăcut foarte mult. Am susținut examenul de admitere la Medicină și, din fericire, am fost și admisă. În anul doi de facultate am descoperit Neuroanatomia și m-am gândit că mi-ar plăcea să fac o specialitate pe această zonă. Ulterior, în anul cinci de facultate am efectuat câteva gărzi pe secția de Neurochirurgie. Mi s-au părut interesante și captivante intervențiile neurochirugicale, mi-a plăcut personalul, echipa medicală și la Rezidențiat am ales Neurochirurgia. A fost prima mea opțiune și am luat primul loc pe țară la Neurochirurgie.

În anul cinci de Rezidențiat am descoperit partea de monitorizare neurofiziologică intraoperatorie, am aflat despre siguranța și precizia pe care o oferă în intervențiile neurochirurgicale și am trimis un e-mail către profesorul Francesco Sala, de la Institutul de Neurochirurgie din cadrul Spitalului Universitar din Verona, Italia. Mi-a răspuns și mi-a acceptat stagiul acolo. Drept urmare, am început să văd ce înseamnă neuromonitorizare intraoperatorie. Aici (la Târgu Mureș – n.a.) nu se făcea la momentul respectiv.

Rep.: Ce a însemnat acea experiență pentru activitatea dumneavoastră profesională?

C.T.: Am efectuat un stagiu de câteva luni, în anul 2021. A fost o experiență extrem de valoroasă, pentru că mi-a oferit ocazia să lucrez pe un echipament de ultimă generație pentru monitorizarea intraoperatorie. Din fericire, acest dispozitiv a fost ulterior achizitionat de către Spital (Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș – n.a.) și dispunem de el în cadrul Clinicii de Neurochirurgie. La momentul achiziției, era singurul de acest tip din țară. După achiziționarea echipamentului, am mai urmat un stagiu de câteva săptămâni, în Italia, pentru a-mi aprofunda cunoștințele.

Din fericire, am avut o relație foarte bună cu colegii de acolo și, ori de câte ori am întrebări sau nelămuriri, sunt întotdeauna deschiși să mă ajute.

Rep.: Ce presupune monitorizarea continuă neurofiziologică intraoperatorie? Care este rolul ei în cadrul unei intervenții neurochirurgicale?

C.T.: Reprezintă un progres major în Neurochirurgie, sporind siguranța pacienților și îmbunătățind, totodată, rezultatele postoperatorii prin reducerea riscurilor asociate procedurilor complexe. Crește enorm de mult siguranța pacientului și reușita operației. Permite o rezecție maximală a tumorii în condiții de siguranță și precizie, având în vedere că lucrăm în zone extrem de mici și de importante.

Monitorizarea neurofiziologică intraoperatorie este utilizată pentru a supraveghea activitatea electrică a sistemului nervos în timpul intervențiilor neurochirurgicale. Are rolul de a proteja structurile nervoase critice, reducând riscul de leziuni permanente și optimizând totodată rezultatele postoperatorii. Cum funcționează această monitorizare? Prin intermediul unor electrozi plasați strategic pe suprafața scalpului, pe mușchi sau chiar direct pe nervi, se monitorizează în timp real și continuu funcția creierului, a măduvei spinării, a nervilor periferici, permițând intervenția promptă prin ajustarea imediată a strategiei chirurgicale în cazul apariției unor modificări care indică o afectare neurologică, înainte ca aceasta să se transforme într-un deficit neurologic permanent.

Rep.: În cazul căror intervenții se utilizează?

C.T.: Este utilizată în rezecția leziunilor cerebrale, fie că vorbim despre tumori cerebrale, malformații arteriovenoase sau alte leziuni, mai ales atunci când acestea sunt situate în apropierea ariilor corticale elocvente, cum ar fi cele responsabile de controlul mișcării. Această monitorizare neurofiziologică intraoperatorie este esențială în cazul leziunilor care se dezvoltă, de exemplu, dintr-un nerv, mai ales dacă aceste leziuni sunt situate într-un spațiu restrâns, cum este unghiul pontocerebelos, unde un eventual proces tumoral se intersectează cu nervi cranieni vitali, cum ar fi nervii cranieni care sunt responsabili de mișcarea feței, de glutiție, fonație și chiar respirație, nervi pe care îi distorsionează și îi comprimă. Prin tehnicile de monitorizare putem stimula direct aceste structuri nervoase pentru a le identifica și a le proteja.

Monitorizarea neurofiziologică intraoperatorie este utilă și în cazul intervențiilor asupra coloanei vertebrale, unde ajută la prevenirea unui deficit neurologic permanent, oferind totodată un control precis a limitelor unei leziuni.

”Clinica de Neurochirurgie dispune de aparatură performantă”

Rep.: Monitorizarea neurofiziologică intraoperatorie este o muncă de echipă?

C.T.: Absolut. Un aspect extrem de important al monitorizării intraoperatorii este colaborarea strânsă cu echipa de anestezie, deoarece anestezicele influențează semnificativ răspunsurile neurofiziologice. Alegerea unui protocol anestezic adecvat permite obținerea unor semnale electrice clare și fiabile. Din fericire, echipa noastră de anestezie, coordonată de doamna doctor Simona Retegan și Andreea Șomfălean, a fost deschisă și receptivă la implementarea protocolelor necesare pentru monitorizarea intraoperatorie.

Rep: De cât timp se utilizează această tehnică în cadrul intervențiilor efectuate la Clinica de Neurochirurgie din Târgu Mureș?

C.T.: De aproximativ doi ani de zile.

Rep.: Spuneați că la momentul achiziției acest aparat de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș era unic la nivel național. Din ce punct de vedere?

C.T.: La momentul achiziționării era singurul de acest tip din țară în sensul că are mult mai multe canale prin care noi putem să înregistrăm potențialele evocate, comparativ cu un aparat clasic, care permite înregistrarea doar a câtorva structuri nervoase. Acest aparat ne permite să înregistrăm simultan în jur de 40 de structuri nervoase, dintre care 24 sunt structuri motorii implicate în mișcare, masticație, fonație etc.

Rep.: Făcând un arc peste timp, la momentul de dinainte de a se introduce această tehnică, cât de grea sau dificilă era intervenția pentru că nu aveați acel feedback în timp real al activității electrice a sistemului nervos în timpul operației?

C.T.: Clinica de Neurochirurgie dispune de aparatură performantă, cum ar fi sistemul de neuronavigație, care ne ghidează către anumite leziuni cerebrale. Totuși, avantajul monitorizării intraoperatorii este că aceasta furnizează informații în timp real, monitorizând continuu funcțiile sistemului nervos. De exemplu, în cazul tumorilor cerebrale, deși avem imagistică preoperatorie, aceasta nu va mai coincide cu modificările care apar în câmpul operator în timpul intervenției neurochirurgicale. Prin stimulare directă putem crește semnificativ gradul de rezecție al tumorii și, în același timp, protejăm funcțiile cerebrale esențiale, precum cele motorii, responsabile de mișcare.

Rep.: Cât de dese sunt intervențiile în care se folosește această monitorizare?

C.T.: Sunt destul de frecvente, pot să spun că avem una, două intervenții pe săptămână.

Rep.: Care este viitorul în acest domeniu, noi inovații tehnologice?

C.T.: În prezent, electrozii plasați pe pacient sunt conectați la aparat prin cabluri, ceea ce poate fi destul de incomod. Un pas important pentru viitor, sau ce ne-ar ajuta pe noi foarte mult, ar fi eliminarea acestor cabluri și implementarea unei conexiuni wireless între electrozii de pe scalp, musculatură, nervi și aparatul de monitorizare în sine. Din informațiile pe care le-am citit, se lucrează la dezvoltarea unei astfel de tehnologii.

A consemnat Arina TOTH