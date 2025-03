FOTO: Ferme mureșene finanțate de Fundația Pro Economica vizitate de viceministrul de Externe al Ungariei

Viceministrul de Externe al Ungariei, Magyar Levente, a vizitat joi, 6 martie, două ferme de porci din comuna mureșeană Pănet, care au fost finanțate în cadrul programelor de dezvoltare implementate de Fundația Pro Economica.

Detalii despre investiții

Potrivit informațiilor furnizate de conducerea Fundației Pro Economica, societățile Europiglets Band SRL și Pig Band SRL SRL au implementat un proiect de extindere a fermelor de porci în cadrul apelului de proiecte lansat în 2018 de Fundația Pro Economica.

”Ambele firme activează în domeniul creșterii animalelor și cultivării plantelor, având ca obiectiv principal creșterea numărului de porci pentru îngrășare. În cadrul proiectelor, au obținut finanțări de 145.163.369 forinți, respectiv 161.292.640 forinți, reprezentând 44,41% și 49,34% din investiția totală. Compania Europiglets Band SRL are o experiență de 14 ani și, până în 2024, a reușit să ajungă la o capacitate de 13.500 de porci pentru îngrășare. Proiectul a vizat construcția unui nou grajd cu o capacitate de 1.990 de porci. În prezent, compania are 29 de angajați, iar cele cinci noi locuri de muncă asumate prin proiect au fost deja create în 2024. Compania Pig Band SRL este o afacere de familie cu 25 de ani de experiență, care a investit într-o hală modernă pentru îngrășare porcine, cu o capacitate similară de 1.990 de porci, ceea ce a dus la creșterea totală a capacității la 13.500 de porci în anul 2024. În prezent, compania are 34 de angajați și intenționează să facă noi angajări în acest an pentru a crea cele cinci noi locuri de muncă asumate prin proiect”, se menționează în comunicat.

Aceasta vizită este una importantă, a mai arătat aceeași sursă, pentru că proprietarii fermelor, familiile Szabó și Szekeres din comuna mureșeană Band au mai găzduit o asemenea vizită, în anul 2017, cu ocazia anunțării începerii programului de dezvoltare și sprijinirea fermierilor din zona de Câmpie, tot cu participarea viceministrului Magyar Levente, împreună cu președintele Fundației Pro Economica, Kozma Mónika, alături de care au purtat ”discuții despre nevoile fermierilor din aceasta zonă.”

„Întorcându-ne după câțiva ani am constatat că investițiile parțial finanțate de către Fundația Pro Economica și realizate cu succes de cele două familii, funcționează și generează venit familiilor. Această realizare dovedește clar, că programul de dezvoltare economică regională și-a atins scopul și a ajutat în creșterea economică a fermierilor și antreprenorilor locali din zonă”, a declarat Kozma Mónika, președintele Fundației Pro Economica.

Alex TOTH