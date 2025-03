Discursul public, aprofundat la Conferințele Blaga

Conferințele Liceului Blaga, demers inițiat de prof. Cristina Drescan de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin ajung vineri, 7 martie la episodul cu numărul 40. Va fi o ediție cu totul specială împărțită în două părți, o inedită vie Bibliotecă vie completată de o sesiune de discurs public desfășurat sub forma unui atelier de lucru

„Uneori mă mir și eu cum trece timpul și ce oameni minunați am avut onoarea să ascultăm la Conferințele Liceului Blaga. Sunt 10 ani de când am început acest demers cu scopul de a oferi elevilor șansa de a interacționa cu specialiști din diferite domenii, de a forma personalitatea tinerilor, de a le lărgi orizontul de cunoaștere, de a exersa gândirea critică etc. La această ediție sunt invitați foști absolvenți Blaga, toți cu o experiență vastă și rezultate remarcabile în public speaking (discurs public în limba engleză): Oana Socolean, Elisa Chiverean, Andrei Luca, Anghel Costa, Raul Beldian și Paul Bândilă. Prima parte a conferinței se va desfășura în format Bibliotecă vie, fiecare participant având ocazia să comunice direct cu invitații noștri. A doua parte este un atelier de lucru, o sesiune de discurs public cu prezentarea unor discursuri, cu întrebări din partea publicului și feedback constructiv oferit de invitați”, a declarat pentru Cotidianul Zi de zi, prof. Cristina Drescan, coordonatorul programului educațional Conferințele Liceului Blaga.

„Discursul public” începe să devină una din preocupările tot mai constante ale elevilor de la ”Blaga”, dovadă fiind recentele rezultate obținute în cadrul Concursului Public Speaking. Printre cei remarcați se numără și Murar Daria, elevă în clasa 12-a C.

„Vorbitul în public este o abilitate atât de esențială în societatea zilei de astăzi, o abilitate care pare simplă la suprafață, dar care ascunde numeroase alte competențe și atribuții. Să vorbești în public nu înseamnă doar să ai un discurs și mai apoi să-l prezinți, în esență este o întreagă călătorie. Începi cu un „research” pe tema dată, etapă în care dobândești cunoștințe în diferite domenii și când afli lucruri noi sau chiar te acomodezi cu statisticile și datele exacte. Mai apoi urmează etapa compunerii discursului care îmbină creativitatea, cunoașterea naturii și gândirii umane, și evident, informații concise, date etc. Partea ce implică prezentarea discursului este cea mai complexă, deoarece necesită concentrare, atenție, atitudine impunătoare dar prietenoasă, gesturi diplomatice și sincere, o minte aprigă, implicit și pasiune, pasiunea fiind elementul ce oferă valoare discursul. Faptul că redai niște informații nu este de ajuns, trebuie să crezi în acea informație, trebuie să crezi în tine și în capacitatea ta de a convinge un public întreg. În principal, vorbitul în public este una dintre cele mai benefice abilități pe care un om le poate avea, această artă era practicată în vremurile Greciei antice, continuând mai apoi cu glorioasele vremuri ale romanilor în care s-au remarcat numeroși oratori de excepție. Astăzi această artă continuă să existe, și nu în orice fel… prin gândirea, pasiunea și viziunea elevilor care nu vor să rămână doar elevi, vor să devină public speakeri, să-și facă vocea auzită și remarcată, să dea dovadă de intelectualitate și disciplină, prin intermediul concursurilor naționale și internaționale de Public Speaking, sau diverse conferințe”, a precizat eleva Daria Murar.

Alin ZAHARIE