FOTO: Târg de 8 Martie, în Parcul Central din Reghin

Parcul Central din Municipiul Reghin găzduiește în aceste zile Târgul de flori, eveniment organizat de municipalitatea reghineană dedicat Zilei Femeii. Aici i-am găzit pe Szabo Ovidiu și Maria din Reghin, mai exact de pe strada Dedradului, locul unde cei doi își desăvărșesc dragostea și pasiunea pentru flori. Cu o vechime deja de 15 ani în ce privește florile, cei doi sunt prezenți cât mai aproape de reghineni în aceste zile premergătoare Zilei Femeii.

„Niște rude aveau sere cu flori și ele m-au inspirat în direcția asta. Este o afacere de familie, sunt eu și cu soțul meu care ne ocupăm de flori. Practic, din această ocupație ne câștigăm existența. Suntem aici în Parcul Central cu un bogat sortiment de flori de primăvară, Cyclamene, Zambile, Narcise, Primule, iar pe timpul verii ne axăm în principal pe mușcate și alte plante verzi. Florile sunt extrem de importante în viața fiecăruia dintre noi, ele sunt prezente în mijlocul nostru de fiecare dată, atât la bucurie cât și la necaz, ele sunt parte din existența noastră. Cre că aș putea face orice, dar cu siguranță îmi place ceea ce fac și aș alege tot florile. Îmi place prea mult meseria care o am și nu cred că aș putea face altceva mai bine și mai frumos”, ne-a declarat Szabo Maria, producător local de flori din Reghin.

„Pentru mine florile sunt o relaxare”

Cu un stand extrem de bogat și colorat s-a prezentat la târg și Tancos Melinda, producător de flori din localitatea Beica de Jos.

„Încet, încet se fac 20 de ani de când mă ocup cu producția de flori. E o tradiție de familie pe care încerc să o duc mai departe. Nu am o suprafață foarte mare unde să produc aceste flori, doar trei sere ceva mai mari, undeva la 5 arii, pentru că am un serviciu de bază, iar ocupația cu flori este al doilea meu serviciu. Pot spune că am o activitate extrem de intensă, pe trei fronturi cum se zice. Multă lume mă întreabă dacă mai am timp și pentru flori. Cu o gestionare bună a timpului, se poate face orice. Am un serviciu de bază, sunt cadru didatic, după masa mă ocup de flori, iar pe timp de iarnă și în vacanțele de vară mă ocup și de un al treilea domeniu. La Târgul de 8 Marie de aici de la Reghin am pregătit un bogat sortiment de flori din care nu lipsesc Ciclamene, Zambile, Primule, Lalele, precum și aranjamente obținute din aceste flori. Ciclamenele le pregătim încă din august, primulele lpuțin mai târziu. Bulbii de lalele și zambile le primim în noiembrie. Toate acestea trebuiesc iernate iar în februarie încep să înflorească după care, la finele lui februarie, începutul lui martie vin scoase la vânzare. Nici nu terminăm bine un sezon și începem altul. Deja avem pregătire florile pentru sezonul de primăvară-vară, perioada aprilie până iunie. Ele ajung la maturitate undeva la mijlocul lunii aprilie. De Florii, de Paști începem să venim cu ele în piețe, în târguri, perioadă care durează până în iulie. Pentru mine florile sunt o relaxare. Este o placere să intru în seră și să imi beau cafeaua printre ele mai ales duminica. Este ziua în care ma bucur cel mai mult de ele. ”, ne-a spus Tancos Melinda.

Alin ZAHARIE