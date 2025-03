Apel la solidaritate, empatie și responsabilitate la ”Marșul pentru Viață” de la Târgu Mureș

Cea de-a 14-a ediție de la Târgu Mureș a ”Marșului pentru Viață” va avea loc în Piața Teatrului sâmbătă, 29 martie, de la ora 12.00. Evenimentul este organizat de Protopopiatul greco-catolic din Târgu Mureș în parteneriat cu Protopopiatul Ortodox, Fundația Buckner și Primăria Municipiului Târgu Mureș, alături de alte culte creștine și organizații pro-viață.

”Fiecare Om Contează”

Conform informațiilor furnizate de organizatori, ”Marșul pentru Viață” face parte din ”Luna pentru Viață”, o campanie națională ce include pe toată durata lunii martie activități de informare, educație și sprijin dedicate vieții femeilor însărcinate și copiilor încă nenăscuți.

”La Târgu Mureș, evenimentul reunește, ca în fiecare an, toate cultele religioase și organizațiile pro-viață care, în acest fel, vor să atragă atenția asupra dreptului fundamental la viață pentru fiecare ființă umană, încă din momentul concepției. Tema ”Marșului pentru Viață 2025” își propune să transmită un mesaj clar și puternic și anume faptul că ”Fiecare Om Contează.” Fiecare viață are valoare, iar viața copilului începe în momentul concepției. O femeie este mamă din momentul concepției copilului. Un bărbat este tată din momentul concepției copilului. Și – niciodată – nimic nu poate schimba această stare de lucruri, indiferent ce li se întâmplă părinților sau copiilor. A curma viața unui copil care poate aduce bucurie părinților și comunității întregi, care aduce sens în lume, este un eșec. Un eșec al dragostei. Un eșec al acceptării responsabilității de părinte. Avortul măsoară lipsa de funcționalitate a unui cuplu sau a unei familii. Dar el dă și măsura egoismului celor din jur. Știm că e adevărat proverbul „Este nevoie de un sat, să crești un copil”. Tot așa de adevărat este că e nevoie de o comunitate de oameni nepăsători față de semeni, pentru ca avortul să ajungă prima soluție la criza de sarcină iar sprijinul oferit femeilor însărcinate aflate în dificultate poate face diferența. Într-o societate în care multe femei se confruntă cu lipsa sprijinului emoțional, financiar sau social, este esențial să promovăm soluții bazate pe solidaritate, empatie și responsabilitate”, au transmis organizatorii ediției 2025 a ”Marșului pentru Viață”.

Statistici alarmante

Conform aceleiași surse, cifrele statistice din anul 2024 arată faptul că natalitatea se regăsește la cel mai scăzut nivel de când se culeg date statistice în județul Mureș.

”Numărul de nou-născuți a scăzut sub 5.000, fiind înregistrate cu 10% mai puține nașteri în fiecare an. Potrivit Institutului Național de Statistică, anul trecut doar 4.500 de nou născuți au fost în județul Mureș. În același timp, numărul deceselor crește, astfel că populația județului s-a diminuat, în doar un an, cu 2.800 de persoane, adică cât populația unei comune de dimensiuni medii. La această situație demografică dezastruoasă, se adaugă numărul de avorturi care, încă, se mențin la un nivel ridicat. 400 de avorturi la cerere au fost în ultimul an pentru care există date (2023). 45 de solicitări au venit de la fete minore, peste 100 dintre cazuri au fost la femei cu vârste între 20 și 24 de ani și 26 de avorturi la femei de peste 40 de ani”, au transmis organizatorii evenimentului.

Eforturi pentru educația generației tinere

În ceea ce privește viziunea ”Marșului pentru Viață”, aceasta este ”O lume în care fiecare femeie însărcinată și fiecare copil sunt bineveniți și sprijiniți.”

”Viziunea pe care o urmăm este o lume în care fiecare viață este celebrată, prețuită și protejată din momentul concepției. În care femeile însărcinate sunt respectate, ocrotite și sprijinite. În care copilul și familia care îl crește sunt ocrotiți de societate. Mesajul nostru se adresează întregii societăți, de aceea demersul nostru este apolitic, neconfesional și nu susține nicio formă de ostracizare a femeilor. Suntem martorii lipsei de informare și educație integrală a tinerilor. De aceea, ne concentrăm eforturile pentru educația generației tinere, pregătindu-i să ia decizii cu adevărat informate”, au conchis organizatorii ”Marșului pentru Viață” de la Târgu Mureș.

