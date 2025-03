CSM Târgu Mureș, eșec la Timișoara

CSM Târgu Mureș a fost învinsă sâmbătă, 8 martie, în deplasare, de formația SCM Timișoara, într-un meci contând pentru etapa a 22-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin.

După 40 de minute de joc efectiv, gazdele s-au impus cu scorul de 92-83 (20-20, 28-13, 20-27, 24-23).

Pentru gazde au punctat: Vujosevic 24 (3×3) plus 6 pase decisive, Gajic 17 (4×3) plus 8 recuperări, Mirkovic 16, Edwards 15 (1×3), Taylor 6 plus 8 recuperări, Funderburk Jr. 6, Lăpuște 4, Schipor 2 și Lazar.

Pentru mureșeni au înscris: Jeremic 20 (2×3), Reljic 15 (2×3), Solopa 14 plus 7 recuperări, Casale 13 (3×3), Popa 8, Gajovic 6 (1×3), Rosenfeld 3 (1×3), Santa 2, Martinic 2 plus 5 pase decisive. Au mai jucat: Bodo și Borșa.

”Meciul a început exact cum și-ar fi dorit Timișoara. Concret, fie ne-au doborât, fie ne-au lovit jucătorii-cheie, dintre care doi nici măcar nu au mai putut continua jocul. Am pierdut prima repriză a meciului de lupte. În repriza a doua, am riscat mult trecând la o formulă mai joasă, iar această schimbare a dat roade și ne-a permis să ne apropiem de gazde. Din păcate, pentru a reveni de la un asemenea deficit, ar fi fost nevoie de un joc aproape perfect, iar astăzi nu am fost la acel nivel”, a declarat Faragó Péter, antrenor principal al CSM Târgu Mureș.

În clasament, CSM Târgu Mureș se află pe locul 9, cu 33 de puncte (11 victorii și 11 eșecuri).

(Redacția / Foto: Facebook – CSM Timișoara)