Hochei: Dublă victorie pentru CSM Târgu Mureș U13 la București

Echipa de hochei U13 a clubului CSM Târgu Mureș a reușit o performanță de excepție, obținând două victorii consecutive în deplasarea de la București, împotriva formației ACS Olimpia Ploiești. Primul meci s-a încheiat cu un succes clar pentru tinerii hocheiști mureșeni, care s-au impus cu scorul de 13-9.

Marcatorii CSM Târgu Mureș în primul meci: Kui Tamás – patru goluri, Wisky-Petri Ábel – trei goluri, Sárosi Ádám – două goluri, Kocsis Attila – un gol, Bandi Ádám – un gol, Nemes Tas – un gol și Bakó Dávid – un gol.

Al doilea meci a fost mult mai disputat, iar echipa din Târgu Mureș a trebuit să lupte până în prelungiri pentru a obține o nouă victorie. La final, tabela a indicat 10-9 în favoarea CSM Târgu Mureș.

Marcatorii CSM Târgu Mureș în cel de-al doilea meci: Kui Tamás – șase goluri și Kocsis Attila – patru goluri.

Antrenorul echipei CSM Târgu Mureș, Vákár Lajos, a oferit o declarație pentru pagina clubului sportiv: „Am reușit să jucăm două meciuri de calitate și am învățat multe din aceste confruntări. Cred că din nou am primit goluri mult prea ușoare, au fost multe momente de neatenție și lipsă de disciplină. Trebuie să corectăm aceste aspecte, iar astfel ne vom ușura și nouă munca în meciurile viitoare. Jos pălăria în fața băieților, au luptat până la capăt, chiar și atunci când am fost în dezavantaj”.

(D.C.)