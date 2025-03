„Semințe libere”, la un nou episod la Muzeul Etnografic „Anton Badea”

Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin a găzdui duminică, 9 martie o nouă ediție a evenimentului „Semințe libere”. Întâlnirea iubitorilor de semințe a fost susținută de Banca de Semințe Casa Semințelor, proiect al Asociației România în Tranziție.



„Începutul de primăvară ne dă mâncărime în palme să meșterim în grădini, bun prilej de a vedea ce semințe avem și ce mai avem nevoie. Ne-am întâlnim din nou la Muzeul Etnografic Reghin ca să oferim și să primim din surplusul de semințe primite în dar de la Mama Pământ și Tatăl Cer”, a precizat Răzvan Ilieș, grădinar, organizatorul evenimentului.

Cum cere tradiția la astfel de evenimente au predominat semințele tradiționale, cultivate în propriile grădini, nemodificate genetic și non-hibrid, cu transparență asupra sursei semințelor. Oferta a fost completată de arbuști, tuberculi, rizomi, butași, flori, plante ornamentale, orice parte dintr-o plantă care poate crea o nouă viață, după cum afirmă Răzvan Ilieș.

„La astfel de evenimente ne adunăm ca să împărtășim din surplusul de semințe pe care le avem, din ce recoltăm prin grădini, cumva ca să împărtășim și să oferim sfaturi. Practic cei care au o anumită experiență în grădină îi inițiază și pe începători. Pe vremuri, astfel de lucruri, în special la țară erau ceva firesc, lucruri care se învățau în familie. În ce mă privește, am venit cu semințe ca să ofer și celor care nu au, în special celor care doresc să se apuce de grădinărit. Pentru cei începători, e bine să țină cont de anumite aspecte, să înceapă pur și simplu să-și pună mâinile în pământ, să se bucure de munca în aer liber, și cu siguranță rezultatele o să vină pe parcurs. Cu toți facem greșeli, de aceea e important pentru cei noi intrați în această ocupație să nu se teamă, cu siguranță natura e cea care o să-i învețe. Și eu tot de la natura am învățat. Am început să grădinăresc la modul serios prin 2010. Pot spune că de mic copil am grădinărit cu părinții, dar după ce am mai crescut am cam abandonat această ocupație pe care am reluat după ce am terminat facultatea. Atunci a revenit atracția asta față de natură și de produse biologice, de natural”, a precizat Răzvan Ilieș.

Pe lângă schimbul de semințe, Răzvan a adus și informații legate de reluarea proiectului comunitar de compostare a materiilor biodegradabile Regreen.

„Am avut vreo 20 de familii care ne oferau resturi compostabile. Mai mergeam si la restaurante si la magazinele de legume, fructe de exemplu de unde adunam tot ce se strica. Proiectul a prins, numai că eu n-am mai putut să continui. A intervenit o schimbare și a trebuit să renunț. Dorim să reluăm acest proiect, doar că procedura e puțin diferită. Aplicăm de această dată niște microorganisme în găleata în care se adună resturile în așa fel încât să nu fie niciun miros astfel încât să putem să colectăm numai o dată pe săptămână, adică cei care vin cu remorca să vină doar o dată pe săptămână pentru a aduna resturile vegetale”, a precizat Răzvan Ilieș.

Alin ZAHARIE