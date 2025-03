Târgu Mureș. De la idee la vrăjeală. Bugetare participativă, implementare pasivă

Municipiul Târgu Mureș a început să aloce fonduri, din anul 2022, în cadrul unui program de bugetare participativă. Târgumureșenii au fost invitați să vină cu propuneri de proiecte, în cadrul unei competiții, urmând ca administrația locală, executivul primăriei, să implementeze proiectele declarate câștigătoare. După 3 ediții ale bugetării participative în Târgu Mureș, am intrat pe site-ul programului să văd în ce stadiu se află proiectele. Sursa informațiile prezentate în articol este: bugetareparticipativa.tirgumures.ro/.

Bugetarea participativă în Târgu Mureș

Încep cu răspunsul oficial la întrebarea „La ce îmi folosește bugetarea participativă?”

„Să exprim problemele cu care mă confrunt şi să propun soluţii pentru acestea. Să fiu ascultat, înţeles şi să văd că părerea mea chiar contează. Să formulez idei şi iniţiative proprii pentru ca viaţa să fie mai bună şi mai plăcută în cartierul şi în oraşul meu. Să particip efectiv la stabilirea priorităţilor în cheltuirea banilor comunităţii noastre locale. Să am ocazia de a-mi transforma ideile în proiecte ale comunităţii”, text publicat în secțiunea: Întrebări frecvente.

Propunerile pot fi depuse de cetățeni, în mod individual, iar proiectele câștigătoare sunt alese în urma voturilor primite online pe pagina web dedicată programului.

Bugetare participativă, 2022

Din cele 10 proiecte câștigătoare, în anul 2022, finanțate și care ar fi urmat să fie puse în practică de Primăria Târgu Mureș, au fost finalizate 3 proiecte.

Proiectele realizate/finalizate: Amenajare peisagistică a parcului din Piața Bernády György (categorie: spații verzi și locuri de joacă); Laboratorul viitorului (Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș, categorie: infrastructură educațională și culturală); și Amenajare spațiu de joacă, reparare trotuar de acces în unitate (Grădinița cu Program Normal nr. 8 și Școala Gimnazială „Serafim Duicu”, categorie: infrastructură educațională și culturală).

În ce stadiu sunt celelalte 7 proiecte câștigătoare din anul 2022

Renovare ateliere și cantina Waldorf (Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, categorie: infrastructură educațională și culturală), stadiu proiect: „faza: Proiectare”.

Reabilitare zonă pietonală Cornișa (zonă: între căminele studențești și Serpentina Veche; categorie: alei, trotuare și zone pietonale), stadiu proiect: „faza: Execuția lucrării”.

Accesibilizarea Clădirii Direcției de Asistență Socială din Târgu Mureș (categorie: mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației), stadiu proiect: „faza: Desfășurarea procedurilor legale de achiziție publică”.

Iluminarea trecerilor de pietoni nesemaforizate (iluminarea a 5-6 treceri de pietoni; categorie: orașul digital), stadiu proiect: „faza: Proiectare”.

Parcări eficiente și securizate pentru biciclete (categorie: amenajare spații publice), stadiu proiect: „faza: Proiectare”.

Reamenajare parc Piața Republicii (categorie: spații verzi și locuri de joacă), stadiu proiect: „faza: Desfășurarea procedurilor legale de achiziție publică”.

Amenajare/Reamenajare/Reabilitare strada Busuiocului (categorie: alei, trotuare și zone pietonale), stadiu proiect: „faza: Proiectare”.

Bugetare participativă Târgu Mureș, 2023

În cazul proiectelor care au câștigat ediția din 2023 a bugetării participative, lucrurile par să se fi mișcat puțin mai bine. Dintre cele 10 proiecte, au fost finalizate 3 proiecte, dar alte 4 sunt în stadii avansate, de execuție a lucrării sau achiziție publică).

Proiectele realizate/finalizate: Reabilitare/amenajare aleea din spatele străzii Mărăști (categorie: alei, trotuare și zone pietonale); Minte sănătoasă într-un corp sănătos (mini-parc meteo & 10 ochelari VR Oculus, Școala Gimnazială nr. 7, categorie: infrastructură educațională și culturală); și Sterilizare câini și pisici cu sau fără stăpân (categorie: mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației).

Stadiu proiecte nefinalizate, ediție 2023

Curtea școlii – locul perfect pentru joacă (Școala Gimnazială „Dacia”, categorie: infrastructură educațională și culturală), stadiu proiect: „faza: Execuția lucrării”.

Proiect „Codrișor Play Academy” (Grădinița „Codrișor”, categorie: spații verzi și locuri de joacă), stadiu proiect: „faza: Execuția lucrării”.

Străzi mai sigure pentru elevi – Gimnaziul Dacia (categorie: mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației), stadiu proiect: „faza: Proiectare”.

Parc educațional rutier pentru biciclete (mai multe locații posibile propuse, categorie: amenajare spații publice), stadiu proiect: „faza: Demararea implementării”.

Amenajarea spațiilor exterioare ale Grădinițelor Albinuța, Licurici, Rândunica (categorie: infrastructură educațională și culturală), stadiu proiect: „faza: Execuția lucrării”.

Un spațiu asemănător cu cel din Piața Teatrului la Ansamblul Artistic Mureșul (categorie: infrastructură educațională și culturală), stadiu proiect: „faza: Demararea implementării”.

Ceasul stradal din Dâmbul Pietros (categorie: alei, trotuare și zone pietonale), stadiu proiect: „faza: Desfășurarea procedurilor legale de achiziție publică”.

Bugetare participativă Târgu Mureș, 2024

Niciunul dintre cele 10 proiecte, selectate în cadrul programului bugetare participativă în 2024, nu a fost implementat. Toate sunt în „faza: Demararea implementării”. Dacă în privința implementării proiectelor din precedentele ediții se remarcă, dacă nu o pasivitate a executivului, atunci măcar o lentoare, când vedem pagina cu stadiul proiectelor din 2024, acestea par pur și simplu abandonate.

Cele 10 proiecte de bugetare participativă, declarate câștigătoare, dintre propunerile târgumureșenilor:

– Proiect „Căsuța din povești – educație fără ziduri”, Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța din povești”, categorie: spații verzi și locuri de joacă;

– Curtea școlii – locul ideal pentru joacă, Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, categorie: infrastructură educațională și culturală;

– Aleea Sănătății, spațiul cuprins între Aleea Sănătății și Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, categorie: amenajare spații publice;

– Salina Codrișor, Grădinița cu Program Prelungit „Codrișor”, categorie: mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației;

– Pieton pe Primul Loc! Siguranța copiilor contează mult!, Dâmbu Pietros, Bulevardul 1848, categorie: alei, trotuare și zone pietonale;

– Instalarea a trei automate gratuite de emitere a biletelor prin genuflexiuni; Dâmbu Pietros, Piața Teatrului și Fortuna; categorie: oarșul digital;

– Școala viitorului, Școala Gimnazială Nr. 7, categorie: infrastructură educațională și culturală;

– Curte prietenoasă cu natura, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, categorie: spații verzi și locuri de joacă;

– Parcul copiilor de 10, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10, structură a Școlii Gimnaziale „Dacia”, categorie: spații verzi și locuri de joacă.

Dezinteres, idei și vrăjeli. Recalibrare

Având în vedere că din 30 de proiecte, începând cu anul 2022, au fost finalizate abia 6, adică 20%, poate că ar fi o idee ca în anii următorii finanțarea și implementarea să se limiteze la 4-5 proiecte pe an. Pe de o parte, sumele alocate pe proiect ar fi mai mari, pe de altă parte nici resursa administrativă nu ar fi distribuită în atât de multe direcții.

În plus, multe dintre tipurile de proiecte care au fost câștigătoare în edițiile anterioare, nu ar trebui să ajungă în etapa de vot, pentru că ori sunt dincolo de limita bunului simț (o mică parte), ori acel gen de investiții ar trebui făcut oricum de primărie, ori deja beneficiază de alte linii de finanțare inclusiv concursuri – mă refer la majoritatea proiectelor cu implementare în spațiile/ curțile școlilor și grădinițelor.

Salină la grădiniță

Nu înțeleg cum a ajuns să fie în etapa de implementare proiectul prin care se dorește amenajarea unei saline la o grădiniță. Totuși, eu știu că aici la noi a fost descoperit buricul pământului, dar asta deja e exagerat. „Copiii vor intra în camera salină şi în cadrul orelor de activităţi liber-creative. În camera salină pot intra între 10 şi 20 de copii. Activitatea în camera salină se va desfăşura sub supravegherea unui educator”, din descrierea proiectului Salina Codrișor.

Să nu fiu înțeles greșit, nu mă intrigă atât ideile, cât faptul că asemenea propuneri riscă să fie bugetate și implementate. Fapt care nu e în responsabilitatea celor care vin cu propuneri, ci în a Primăriei. E o competiție liberă, orice are dreptul să propună orice fel proiect.

Alt proiect, care îmi ridică semne de întrebare, nu neapărat pentru că nu ar fi oportune achizițiile propuse, dar pentru că nu cred că pentru așa ceva e „bugetarea participativă”, e cel din 2024: „Școala viitorului”, de la Școala Gimnazială nr. 7. Trec peste faptul că programul nu ar trebui să fie pentru dotarea instituțiilor, citez doar ce achiziții s-au propus.

Școala viitorului?

„Dorim să achiziționăm pentru elevi seturi de robotică, telescop astronomic performant, un telurion si un mini-planetariu pentru orele de geografie, modele pentru biologie, plăci vorbitoare pentru orele de limbă străină, o podea interactivă pentru jocuri, care se poate muta dintr-o clasă în alta, o oglindă ”infinită” pentru orele de fizică, semafoare pentru măsurarea nivelului de zgomot din sălile de clasă, un glob pământesc interactiv, un tabel periodic cuprinzând elemente reale, o imprimantă laser color și una 3D (pentru orele de tehnologie și nu numai), aparate de cronometrare a timpului pentru clasele 0-4, panou interactiv cu touchscreen cuprinzând jocuri educative pentru elevii claselor 0-4, proiecție interactivă pe perete pentru cabinetul de psihologie (util în lucrul cu elevii cu dizabilități) și un dispozitiv interactiv de gimnastică cu ecran, care îmbină mișcarea cu matematica, învățatul limbilor străine, etc). Pe lângă aceste materiale am dori să completăm setul de 10 ochelari VR achiziționați în anul școlar anterior cu încă 10 ochelari VR, având în vedere că aceștia au un mare succes în rândul elevilor în cadrul orelor de curs. Am dori instalarea unei sonorizări exterioare în curtea școlii, care ar deservi radioul școlii și alte evenimente festive din curte. Ca să putem păstra amintirile activităților diversificate din școala noastră, am dori achiziționarea unui aparat foto, și a unei camere video insta360 (există cerc foto-video în școala noastră). Pentru sala de sport, am mai avea nevoie de 8 saltele de gimnastică noi.”

Repet, nu zic că achizițiile acestea nu ar fi dotări de dorit într-o școală, spun doar că programul de bugetare participativă ar trebui să fie pentru alt tip de proiecte.

În 2024, finanțarea alocată a fost de cel mult 300.000 de lei/proiect, pentru 10 proiecte.

Viitorul bugetării participative

Deocamdată, bugetarea participativă în Târgu Mureș mi se pare o idee bună, aproape ratată cu brio. Programul cred că ar trebui regândit și, la fel, ar trebui regândită comunicarea și promovarea programului. Edițiile anterioare au fost asumate prea mult și aproape exclusiv de fostul viceprimar PNL, Alexandru György. Ar trebui să rămână un program al orașului, nu unul al unei figuri sau culori politice.