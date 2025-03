VIDEO. ”Zi tot, cu Alex Toth!”. ”LIMITL3SS”, la Târgu Mureș: de la IT, la dezvoltare personală

Responsabilul de programe al Asociației We Care We Grow, Mester Ibolya, și Cristina Boroș, vicepreședinte al aceleiași organizații nonguvernamentale, au participat luni, 10 martie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Cele două invitate din Studioul Zi de Zi Live au furnizat informații despre ”LIMITL3SS – IT Summit of Transylvania”, eveniment care se va desfășura sâmbătă, 22 martie, în Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș.

O experiență de calitate

”LIMITL3SS – IT Summit of Transylvania” va bifa cea de-a treia ediție și se va desfășura pe durata unei zile întregi, între orele 10.00 și 20.00.

”La prima conferință LIMITL3SS am adunat peste 400 de IT-ști în Târgu Mureș, într-un oraș unde n-a fost niciodată până acum conferință. Scopul era simplu, când vorbim de IT, vorbim de București, Cluj-Napoca, dar IT este și în Târgu Mureș. Sunt companii foarte puternice, sunt instituții de învățământ, universități foarte, foarte puternice și am vrut să arătăm lumii, să punem, în ghilimele, pe harta IT-ului, și Târgu Mureșul. De aceea am vrut să fie în Târgu Mureș. În primul an a fost un pic mai greu să reușim să le arătăm oamenilor că noi cerem oamenilor să sacrifice o zi din weekend în loc să stea cu familia, în loc să facă curățenie, să petreacă, să vină la noi în conferință. Pentru asta am vrut să fie ceva de calitate, unde oamenii chiar învață unul de la celălalt, chiar învață de la cei mai buni. Așa s-a născut prima conferință LIMITL3SS”, a precizat Mester Ibolya.

”Este o conferință foarte mare. Noi când am pornit cu conferința, cu ideea de a organiza conferința, nu am vrut să facem oricare conferință. Nu am vrut să o facem și pe asta și bifa, am făcut. Nu, am vrut să facem conferința. Acea conferință unde oamenii chiar își petrec o zi din care când ies zic că am învățat ceva, am rămas cu ceva, am meritat să vin la conferința aceasta”, a adăugat responsabilul de programe al Asociației We Care We Grow.

Speakeri de valoare

Evenimentul va avea ca temă Web3 și propune o listă de speakeri de valoare, care vor aborda subiecte din domeniul IT-ului, dar și dezvoltare personală, cum ar fi protecția datelor personale în Web 3.0, secretele ascensiunii Amazon, rolul Inteligenței Artificiale în Web 3.0, cum să te conduci pe tine ca să îi conduci pe alții, cum să îi înțelegi pe cei care nu pot fi înțeleși și cum să îți deblochezi potențialul psihologic prin siguranță: Thomas Erikson, Csibi Magor, Kitty Horlick, Raluca Anton, Sascha Kasper, Mihai Crâșneanu și Tomasz Stachlewski.

Totodată, programul conferinței conține și un panel cu tema ”Cum să faci bani în Web 3.0”, susținut de Bogdan Crainicu, Dan Ilieș și Mihai Crâșneanu, precum și activități pentru copii și o degustare de vin, care va începe la ora 20.00.

”LIMITL3SS a fost gândit dinspre IT și către IT, însă nu este doar o conferință pentru zona de IT. Să ne înțelegem foarte clar, întotdeauna am încercat să păstrăm un echilibru între zona de IT, adică subiecte tehnice, care sunt preponderent pentru oamenii care acționează în IT, însă întotdeauna am avut și echilibrat zona de dezvoltare personală, am avut întotdeauna un psiholog renumit alături de noi care să ne vor vorbească și despre partea emoțională și psihică a bunăstării individului, nu doar a individului din IT, pentru că nu ne referim doar la ei, ci a omului în general”, a punctat Cristina Boroș.

”Fiecare sesiune de prezentare va dura 50 de minute, din care 10 minute partea de întrebări”, a completat Mester Ibolya.

Detalii despre înscrieri, dar și despre programul complet al conferinței, pot fi obținute pe pagina web a evenimentului, www.limitl3ss.ro.

Arina TOTH

Ioana TURC