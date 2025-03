Zidul Cetății Sighișoara s-a surpat din nou! Autoritățile caută soluții pentru refacerea sa

Un segment al zidului de incintă al Cetății Medievale Sighișoara, situat în zona Tronsonului 11, s-a prăbușit, cel mai probabil din cauza infiltrațiilor de apă. Cauza exactă a cedării structurii urmează să fie stabilită printr-o expertiză solicitată de municipalitate. Deși s-a speculat inițial că este vorba despre porțiunea reabilitată de „Ambulanța pentru Monumente”, această informație este falsă. Organizația a confirmat oficial că lucrarea realizată de ei în cadrul proiectului din 2020 nu a fost afectată de această nouă prăbușire.

O dezmințire necesară: Nu s-a prăbușit zidul refăcut de Ambulanța pentru Monumente

În urma informațiilor inițiale apărute în presă, reprezentanții „Ambulanța pentru Monumente” au fost nevoiți să facă o clarificare importantă: porțiunea de zid refăcută de ei acum câțiva ani nu este cea care s-a prăbușit recent. Segmentul afectat de actuala surpare este un alt zid, iar primele relatări pe acest subiect au fost eronate.

„Ne vedem nevoiți să facem o DEZMINȚIRE. Segmentul de zid de la fortificația din Sighişoara refăcut de Ambulanța pentru monumente acum câțiva ani NU s-a prăbuşit. Este vorba despre alt zid”, au transmis aceștia pe pagina oficială de Facebook.

Autoritățile locale promit intervenții rapide

Primarul municipiului Sighișoara, Ioan Iulian Sîrbu, a anunțat că autoritățile au luat deja măsuri pentru refacerea zidului afectat. „A avut loc o dislocare a unei porțiuni din zidul de pe Tronsonul 11. Este acel tronson unde, în urmă cu 4-5 ani, a avut loc și o intervenție împreună cu cei de la Ambulanța pentru Monumente. În acest moment lucrăm la trei tronsoane de ziduri prin PNRR și urmează să îl includem și pe acesta într-o nouă finanțare. Am luat toate măsurile legale care se impun, am securizat zona, am dat drumul documentelor pentru că este foarte important să obținem într-un timp cât mai scurt certificatul de urbanism și autorizația pentru reconstruirea acestui tronson. Practic ne dorim să obținem o finanțare în regim de urgență, astfel încât să abordăm refacerea întregului tronson, nu doar a acestei bucăți de zid”, a declarat edilul printr-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.

Problemele istorice ale zidului

Conform documentației istorice, zona afectată a suferit alunecări de teren încă din anul 1750, iar refaceri ale zidului au fost realizate în 1858. Primarul a subliniat că degradarea actuală este cauzată și de lucrări efectuate înainte de anii ’80. „Am fost în teren săptămâna trecută cu doamna expert. S-au făcut mai multe studii în teren. Sunt anumite lucrări făcute înainte de anii ’80 cu beton, care generează probleme întregului ansamblu de fortificații. Ne-am întâlnit cu această problemă și la zidurile pe care le refacem în acest moment, adică au fost astupate rosturile cu beton, iar acest lucru nu a lăsat apa să curgă. Nu mai sunt barbacane pentru eliminarea apelor pluviale, iar în timp acest lucru duce la prăbușirea zidurilor, la fel cum s-a întâmplat și cu cele căzute în anii ’80”, a explicat Ioan Iulian Sîrbu.

O nouă finanțare, prioritate pentru municipalitate

Suprafața afectată în urma actualei surpări este de peste doi metri. În anul 2018, prăbușirea unei alte porțiuni de zid a fost mult mai extinsă, având 4,6 metri. Acea porțiune a fost refăcută în 2020 prin proiectul „Ambulanța pentru Monumente”, însă este important de menționat că acest segment nu a fost afectat de surparea actuală.

Primăria intenționează să acceseze fonduri pentru o refacere completă și durabilă a întregului tronson. „Există și posibilitatea să facem o reparație temporară, dar eu îmi doresc să facem lucrurile de la cap la coadă și, dacă reușim să obținem această finanțare în urma expertizei, atunci cu siguranță ne ducem până la capăt. Dar nu ne lăsăm până nu rezolvăm toate zidurile să fie puse la punct”, a mai menționat primarul municipiului Sighișoara.

În perioada următoare, autoritățile locale vor finaliza expertiza și vor solicita sprijin de la Ministerul Dezvoltării pentru lucrări de urgență. Între timp, zona afectată rămâne securizată, iar măsurile pentru protejarea cetății medievale vor continua.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: Facebook – Iulian Sirbu