Deputați AUR, citați la Parchetul General după protestele violente. Răzvan Biro: „S-a făcut un show mediatic”

Mai mulţi deputaţi ai partidului AUR au fost chemaţi la Parchetul General pentru a oferi explicaţii în legătură cu participarea lor la protestul de duminică, 09 martie, seara, desfăşurat în faţa Biroului Electoral Central. Evenimentele au degenerat, iar autoritățile încearcă acum să stabilească responsabilitățile celor implicați.

Liderul AUR, George Simion, a reacționat ferm față de această acțiune, catalogând-o drept o „nouă demonstrație de abuz și intimidare politică”. Acesta a acuzat instituțiile statului că folosesc astfel de măsuri pentru a descuraja opoziția și pentru a pune presiune pe membrii partidului său.

„Am fost chemați în calitate de martori, nu de suspecți”

Deputatul de Mureș, Răzvan Biro, a explicat pentru radiomures.ro că citarea la Parchet a avut loc în calitate de martor, nu de suspect.

„La Parchet am fost citat în calitate de martor. Este foarte important pentru că și din perspectiva aceasta au existat niște speculații și niște dezinformări, cum că am fi suspecți, nu suntem suspecți. Am fost chemați în calitate de martori. Sigur, s-a făcut un show mediatic pe chestiunea asta, că niște deputați merg la parchet. La parchet puteau fi chemați în calitate de martor și niște simpli cetățeni, chiar cei străini, care erau acolo să-și servească o băutură sau mâncare pe terasele din Centrul Vechi. Pur și simplu, am fost chemați să expunem ceea ce am văzut în cadrul protestului. Ceea ce cred că ar fi normal să se întâmple cu orice persoană care asistă la un incident”, a declarat acesta.

AUR respinge acuzațiile de violență

În ciuda controverselor legate de protestul de duminică, Răzvan Biro a subliniat că formaţiunea AUR nu încurajează violenţa și că democraţia trebuie să fie fundamentată pe dialog, nu pe agresiune. „Statul român are nevoie de democraţie, care nu se impune cu violenţa”, a mai spus el.

Într-un video postat marți, 11 martie, pe rețele de socializare, Răzvan Biro a susținut că mai multe televiziuni naționale l-au acuzat de faptul că a coordonat, alături de alți colegi de partid, activitățile manifestanților care s-au întâlnit duminică seara în capitală pentru a protesta împotriva deciziei BEC de a respinge candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2025.

„Duminică am asistat la protestul de la BEC ca și mulți alți cetățeni, iar la nicio zi după acesta, m-am trezit acuzat ca fiind cel care a organizat protestul și cum că aș fi instigat la violențe pentru simpla mea prezență și participare acolo. În viziunea acestora (televiziuni) vinovați pentru tensiunile din stradă nu se fac cei care au anulat abuziv alegerile libere, nu se fac nici cei care iau pe sus candidații incomozi din trafic, nu se fac nici cei care impun cenzura pe social media, nicidecum aceștia, ci noi suntem prezentați ca fiind vinovați, câțiva parlamentari de la AUR care îndrăznim să fim printre protestatari și să ascultăm nemulțumirile acestora”, a explicat acesta în filmulețul publicat pe pagina sa de Facebook.

Ancheta autorităților este în desfășurare, iar opinia publică așteaptă să vadă care vor fi concluziile în acest caz tensionat. Rămâne de văzut dacă aceste audieri vor avea consecințe asupra scenei politice și asupra viitoarelor manifestații organizate de AUR.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: Facebook – Răzvan Biro