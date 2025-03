Eroina Camelia Săbădean adonat sânge la CTS Bistrița pentru a 141-a oară

Camelia Săbădean, asistentă de laborator și angajată a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș, a fost recunoscută la nivel internațional după ce imaginea sa a fost proiectată pe clădirile comerciale din Times Square, New York, ca recunoștință pentru numeroasele vieți salvate. Marți, 11 martie, ea a donat sânge pentru a 141-a oară la Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Bistrița, depășind astfel pragul de 63 de litri, portivit Agerpres.

„Eroina de azi a venit tocmai din judeţul Mureş să doneze pentru a 141-a donare (un adevărat record), ultimele două la CTS Bistriţa, pentru că s-a simţit foarte bine la noi. O adevărată salvatoare de vieţi despre care s-a scris şi s-a vorbit în mass-media românească şi peste hotare, până în SUA, cu principii stabile, curaj, devotament, grijă faţă de semeni, o prezenţă agreabilă, optimistă. Şi de data asta a mai adus o altă donatoare. Îi mulţumim pentru cele două donări la noi, îi mulţumim pentru faptele bune şi o aşteptăm la următoarea donare”, a arătat Centrul de Transfuzie Sanguină Bistriţa pe Facebook.

Camelia Săbădean a declarat că, deși a fost invitată pentru „clarificări” și să reia donarea la CTS Târgu Mureș, după ce fosta conducere i-a interzis donarea din motive nemedicale, a ales să doneze de acum înainte la Bistrița, loc în care se simte apreciată și respectată.

„La Târgu Mureş m-au chemat la clarificări, m-au invitat să donez şi să facem pace. Aştept încă răspunsul lor oficial, în scris, să se delimiteze de afirmaţiile denigratoare făcute la adresa mea de reprezentanta CTS Mureş, cum că aş fi fost interzisă la donare din cauza unui presupus conflict. Nu a fost niciun conflict, a fost un motiv fabricat, a fost un abuz al fostei conduceri. Conduita şi comportamentul meu sunt conforme unei educaţii riguroase primite în familie, coroborate cu un caracter integru care nu lasă loc de interpretări. Acest motiv, cum am mai spus, a fost fabricat după data de 30 mai 2024 pentru a ascunde abuzul care urma să fie declanşat împotriva mea de fosta conducere. Aşa că azi am donat sânge pentru a 141-a oară, din nou la CTS Bistriţa. Aici există un colectiv medical de excepţie, care a crezut în mine şi m-a primit atunci când am trecut printr-un moment extrem de greu din viaţa mea. Am fost impresionată de căldura, empatia, dăruirea şi sensibilitatea cu care tratează donatorii. Aici donarea se desfăşoară firesc, într-o atmosferă care transmite siguranţă, protecţie şi grijă pentru cei care vin să facă cel mai nobil şi mai generos gest umanitar”, a declarat pentru Agerpres, Camelia Săbădean.

(D.C.)

Sursa foto: Agerpres