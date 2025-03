Mureș: Sprijin european pentru ecologizare și reconversie industrială

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru a organizat sesiunea de informare „Sprijin pentru ecologizarea și reconversia imobilelor afectate de activități economice în declin sau în transformare”, dedicată reprezentanților autorităților publice locale, consultanților și persoane juridice, din județul Mureș, interesați sau deja implicați în implementarea de proiecte cu finanțare europeană din Programul pentru Tranziție Justă 2021 – 2027.

Destinat exclusiv județelor sau regiunilor cu o puternică activitate industrială, unde tranziția către industrii moderne sau activități mai puțin poluante implică provocări de adaptare și schimbare economică, acest apel de proiecte se aplică, la nivelul Regiunii Centru, doar în județul Mureș. Peste 40 de persoane au participat la prezentarea detaliată a acestui apel de proiecte, manifestând un interes considerabil atât pentru sprijinul financiar, cât și pentru asistența tehnică și informativă oferită de ADR Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru PTJ.

„Nimeni nu este lăsat în urmă›, așa sună deviza sub care este plasată politica de coeziune a Uniunii Europene, cu un accent deosebit pus pe sprijinirea regiunilor, zonelor miniere sau cu alte activități economice intens poluante care se confruntă cu restrângerea sau chiar închiderea acestor activități economice. Pentru a contracara o serie de probleme sociale, de ecologie, de reconversie industrială care pot apărea, astfel încât nivelul de trai al oamenilor locului să fie crescut sau măcar menținut, sunt necesare intervenții viguroase și țintite. Nu este o tranziție ușoară și nici ieftină și aici intervine sprijinul pe care Uniunea Europeană îl acordă prin Fondul Pentru Tranziție Justă. În calitate de Organism Intermediar, ADR Centru nu doar semnează contracte și monitorizează rezultate, ci oferă și sprijin tehnic și informal pentru solicitanții de finanțare. Este ceea ce am făcut și în cadrul lansării apelului de proiecte „Sprijin pentru ecologizarea și reconversia imobilelor afectate de activități economice în declin sau în transformare”, o lansare în cadrul căreia am abordat o tematică specifică. Acest apel de proiecte finanțează remedierea sau decontaminarea și reconversia siturilor contaminate și remedierea imobilelor industriale dezafectate, a imobilelor degradate, dezafectate sau abandonate în vederea reintegrării lor în circuitul social economic și cultural în județul Mureș”, a declarat Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Potrivit unui comunicat transmis de ADR Centru, alocarea indicativă pentru acest apel este de 7,91 milioane euro. Valoarea minimă eligibilă a unui proiecte este de 200.000 de euro (cu TVA) și cea maximă este de 7,91 milioane euro (cu TVA). Cofinanțarea din partea solicitantului/ parteneriatului este de 2%. Pentru Prioritatea 6 din Programul pentru Tranziție Justă 2021 – 2027, dedicată județului Mureș, alocarea totală este de 245,2 milioane de euro din care: 208,42 milioane euro FTJ + 36,78 milioane de euro cofinanțarea națională.

(D.C.)