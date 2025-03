Anamaria Federica Oană, speranță a tenisului mureșean

Sportive din 27 de țări participă, în perioada 9-16 martie, la Târgu Mureș, la turneul de tenis feminin indoor ”Intaro Elite Cup W75”. Singura tenismenă originară din județul Mureș care a luat startul la competiția care se desfășoară în Sala Polivalentă a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” este Anamaria Federica Oană, junioară în vârstă de 17 ani, care a beneficiat de un ”wild card” din partea organizatorilor.

Eșec în turul 1

În primul tur al probei de simplu a competiției ”Intaro Elite Cup W75”, Anamaria Federica Oană a evoluat miercuri, 12 martie, împotriva jucătoarei Justina Mikulskyte (Lituania).

Partida s-a încheiat cu scorul de 6-1, 6-0 pentru jucătoarea originară din Lituania.

”Am fost super încântată, primul meu gând a fost puțin emoțional, dar după aceea mi-am dat seama că este o șansă foarte bună să îmi văd nivelul, ce pot îmbunătăți, și aici îmi place să joc cel mai mult, ca să îmi văd nivelul. Vreau să îmi văd nivelul, să văd cum e să joci la un nivel așa înalt”, a afirmat Anamaria Federica Oană la conferința de presă organizată luni, 10 martie, în prima zi a competiției.

Legitimată la CSA Steaua

Mureșeanca aflată în Top 70 ITF a început să practice tenisul la vârsta de 5 ani, iar în prezent este legitimată la CSA Steaua București.

”Pasiunea pentru tenis a pornit la vârsta de 5 ani, când am început să joc aici, la Târgu Mureș. La început nu prea îmi plăcea să merg la tenis și mă duceau părinții mai obligată și pe parcurs când am văzut că încep să câștig diplome, turnee, să ajung să mă bage lumea în seamă ca să zic așa, a început să îmi placă și să mă antrenez mult mai serios”, a dezvăluit sportiva.

”Sunt legitimată la Steaua, dar nu mă antrenez fix la clubul Steaua, mă antrenez mai mult la Centrul Național, acolo am terenul, acolo fac pregătirea fizică, lângă mă duc la fizioterapie, le am pe toate acolo”, a adăugat tenismena originară din Târgu Mureș.

Referindu-se la suprafața de joc preferată, Anamaria Federica Oană a arătat că preferă terenurile acoperite cu zgură.

”Nu țin neaparat cont de suprafață așa de mult, încerc să joc cât mai bine pe fiecare suprafață, dar în special clar, m-am antrenat toată viața pe zgură și prefer zgura, dar încerc să am un joc foarte bun și pe hard și începe să-mi placă din ce în ce mai mult, cu cât stau mai mult cu atât mă simt mult mai bine pe teren”, a declarat sportiva.

Surpriza de la Australian Open

La ediția din ianuarie 2025 a prestigiosului turneu Australian Open, în competiția de simplu a junioarelor, Anamaria Federica Oană a eliminat-o pe favorita a doua, învingătoarea US Open la juniori din anul 2024, britanica Mika Stojsavlevic, cu scorul de 2-6, 6-3, 6-2.

”Am intrat direct pe tabloul principal, acolo unde am jucat pe un teren foarte frumos, era lume la meci, totul era perfect, era după-masă, toate condițiile în favoarea mea și mi-a plăcut foarte mult pe teren, am simțit mingea, am simțit tot jocul. Am pierdut primul set, dar pot să spun că mă simțeam bine indiferent de rezultat, ceea ce pe mine m-a ajutat foarte mult. Am început să cred mai mult în jocul meu și să mă gândesc cum să o bat și nu m-am mai concentrat atât de mult pe ce fac greșit. După ce am văzut că reușesc să o bat și am găsit o soluție am continuat cu soluția aceea”, a rememorat tenismena originară din Târgu Mureș.

În turul 2 al turneului de simplu junioare de la Australian Open, Anamaria Federica Oană a fost învinsă de sportiva japoneză Shiho Tsujioka, cu scorul de 4-6, 6-7 (5/7).

Alex TOTH