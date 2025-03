„La taclale cu Dumnezeu”, noul album semnat Angela Mariașiu

Angela Mariașiu, component de bază al generației de aur a folkului reghinean își vede în sfârșit visul împlinit, cel de-al doilea album intitulat „La taclale cu Dumnezeu” care va fi lansat vineri, 15 martie la Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin în cadrul unui concert de gală. Am profitat de acest moment și am stat la taclale cu Angela Mariașiu pentru a afla mai multe despre acest moment special din cariera sa artistică.

Când ați început să cochetați cu muzica?

De când mă știu. Am amintiri de pe la șase, șapte ani, când știu că urmăream „Bucuriile muzicii”, o emisiune care se transmitea duminică la televizor în care era muzică clasică. Pentru un copil de șase ani mi se părea ceva extraordinar, mă uitam fascinată la emisiunile alea cu muzică simfonică. Așa se face că le-am spus părinților că vreau să cânt la vioară. La un moment dat ei au plecat la mare, pe mine m-au lăsat la o mătușă care m-a dus la școala de muzică. Așa am ajuns să studiez vioară vreme de 8 ani. Din acea perioadă petrecută la Școala de Muzică îmi aduc aminte de profesorul Gagyi Béla. Cred că era cel mai bun profesor pentru ăștia mici, cu o răbdare extraordinară. De asemenea, am făcut cor cu vestitul profesor Liviu Cira. Tot ce ține de vocalize, de teorie muzicală, se leagă de numele acestui renumit profesor care a activat în Reghin. Mi-a prins bine faptul că știam să solfegiez, practic a fost baza, temelia la ce a urmat ulterior.

Cum s-a petrecut momentul de debut?

În momentul în care a apărut Cenaclul Flacăra, toată lumea cânta la chitară, era instrumentul cel mai popular iar vioara a trecut cumva pe plan secund în condițiile în care era foarte tare să cânți la chitară. Când am văzut atâta chitară în jur, l-am rugat în lacrimi pe tata să-mi cumpere și mie o chitară. Acest lucru s-a și întâmplat, mi-a cumpărat o chitară de Reghin, un instrument extrem de bun pe care am învățat să cânt singură. Faptul că am studiat vioara la Școala de Muzică m-a ajutat extrem de mult. Primul cântec pe care eu l-am cântat într-un spectacol a fost compus chiar de mine. Se întâmpla în 1981, aveam vreo 14 ani la un spectacol la Casa de Cultură din Reghin. A fost un cântec pe versurile poetului Mihai Beniuc. A fost prima mea apariție pe o scenă, practic debutul meu ca și artist.

Cum a fost contactul cu Cenaclul Flacăra?

În acea vreme toți ne doream să ajungem în Cenaclu Flacăra, să cântăm acolo. Am avut cântări pe plan local, la școală, la evenimente gen „Cântarea României”, dar visul cel mare era Cenaclul Flacăra. Flacăra aceasta a folkului s-a aprins în momentul în care, la un spectacol la Casa de Cultură cânta Grupul Ecoul. Și acum văd luminile pe scenă, mi se părea cel mai frumos lucru care eu l-am auzit în viața mea în momentul în care cântau Magda și Sorina. A fost momentul în care m-am îndrăgostit iremediabil de muzica folk. Astfel, am început să învățat să cânt la chitară, să compun. La un moment a venit Cenaclul Flacăra la Reghin, pe stadionul Avântul. A fost prima dată când Cenaclul poposea la Reghin, ediția la care am cântat la audițiile care se făceau, lăudată fiind de Adrian Păunescu. A fost momentul meu de debut la Cenaclu. Acesta a revenit la Reghin, am cântat și de această dată m-au luat cu ei în turneu în județul Mureș. Pentru un tânăr de 17 ani să te trezești să cânți în fața unui stadion plin de oameni era ceva wow. Era în 1985, cu câteva luni înainte să se întâmple tragedia de la Ploiești care a dus la sfârșitul Cenaclului Flacăra.

Ce a urmat?

După Cenaclul Flacăra am terminat liceu, am rămas aici în Reghin, locul unde am continuat să cânt. O făceam mai mult în festivaluri. Am bătut țara în lung și în lat la toate festivalurile care erau atunci. Am format cu Alexandrina Luca grupul Lira. Ne potriveam foarte bine din toate punctele de vedere, fapt pentru care n-am ratat nici un mare premiu la festivalurile la care am participat. Ulterior drumurile noastrea s-au despărțit, ea a plecat la facultate eu m-am căsătorit și am rămas în Reghin.

Cât v-a influențat legătura cu folkiștii mai vechi din Reghin?

La un momet dat n-am crezut că voi mai cânta. Am zis că o să fiu cu familia, copiii, până în momentul în care Sorina Bloj a organizat primul festival de folk în Reghin, Chitara de Argint. M-a sunat și mi-a spus: Angela, vezi că trebuie să cânți, dar nu oricum ci în recital. Am rămas extrem de onorată de această invitație de a cânta. Pot spune că toată cariera mea o datorez Sorinei. O apreciez foarte mult și o iubesc din inimă pentru că nu m-a lăsat să mă pierd într-un anonimat. Sorina a simțit cumva faptul că eram un talent care mai are ceva de spus. De la acel moment am reînceput să cânt.

Care e povestea Cântecelelor din cochilie”?

Mi-am dorit foarte mult să fac un album, dar oricine venea cu o propunere simțeam că nu cea protrivită. Planetele s-au aliniat la un festival la Reghin când au venit să cânte printre alții Vali ”Sir Blues” Răcilă și Nicu Alifantis. La sonorizare era nelipsitul Victor Panfilov. După terminarea concertului, la o poveste, Vali Răcilă a fost cel care mi la recomandat pe Victor Panfilov pentru realizarea unui album. Așa a început practic legătura mea cu Victor Panfilov, l-am sunat, i-am trimis piesele după care am plecat la București pentru a înregistra albumul. Am avut onoarea și bucuria să descopăr un om minunat, un om care a rămas și în ziua de azi un prieten foarte bun. Album meu de debut, „Cântece din cochilii” a apărut în 2019, album care s-a bucurat de lansări la Reghin, Târgu Mureș, Cluj

Dar în ce privește al doilea album?

Aveam deja cântecele pentru noul material discografic, majoritatea dintre ele fiind pe versurile lui Nicolae Băciuț. El mi-a oferit o carte de poezii intitulată „La taclale cu Dumnezeu”. Când am început să citesc cartea, poeziile care mi se par absolut deosebite, pot spune că s-a întâmplat o minune, au început efectiv să curgă cântecele. Citeam poezia și automat venea și melodia.

Cum vedeți relația omului cu Dumnezeu?

Viața m-a încercat într-un mod neașteptat, cumva ideea acestui al doilea album a venit exact când a trebuit să vină. I-am trimis lui Victor Panfilov toate piesele. Ce-mi place la el este faptul că e extrem de sincer și de direct. Dacă tu-i trimiți ceva și nu-i bun, ți-o spune în față. Ascultând toate cântecea, a zis wow, e ceva aparte, e altceva. Nu e folk, este cu totul altceva. E relația omului cu Dumnezeu, de fapt. Te poți regăsi în fiecare poezie. Majoritatea versurilor sunt scrise de Nicolae Băciuți, la care se adaugă versuri proprii precum și vesuri semnate Dorina Stoica, Silvia Urlich. Citesc foarte multă poezie și așa am ajuns la cele două poete care mi-au plăcut, fapt pentru care poeziile lor se regăsesc pe acest album. Sunt 17 cântece care compun albumul „La taclale cu Dumnezeu”.

După experiența primului album, lucrurile mai ușor la acest nou album?

A durat câțiva ani până când am finalizat albumul pentru că reakuzarea unui material discografic necesită timp. De muncă nici nu mai spun. Fiecare instrument se compune separat. Vioară, pian, violoncel, contrabas, percuție. Instrumente care, fiecare individual să fie înregistrate.

Legat de întrebare, nu a mers mai ușor ca la „Cântece din cochilie”. Cred că la primul album eram mai inconștientă, mai cu capul înainte cum se zice, nici măcar nu știam ce urmează să se întâmple. Cred că am fost mai stresată un pic la al doilea în munca asta de învățare. Anul trecut în vară am fost și am înregistrat vocea la toate cântecele după care a urmat asamblarea și masterizarea. Puteam să lansez albumul în decembrie dar am zis că nu vreau să forțez lucrurile. Cred că acum e momentul cel mai potrivit pentru lansarea acestui album. Suntem în Postul Paștelui, perioadă în care omul plecat spre rugăciune clar are o altă simțire, are o altă stare

15 martie 2025, botezul cu publicul reghinean al noului album

Va fi ceva foarte incitant pentru că noi în formula asta de 6+1, Elena Albu-vioară, Călina Epuran-violoncel, Lyuben Gordievsky-pian, Vlady Săteanu-contrabas, Claudiu Purcărin-percuție, Victor Panfilov-sunet, n-am mai cântat niciodată. Ne întâlnim la Reghin, vom repeta vineri, sâmbătă din nou și apoi concertul de la Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” programat sâmbătă, 15 martie începând cu ora 19. În aceiași formula vom concerta și la Târgu Mureș chiar a doua zi, duminică, 16 martie, ora 19 la Centrul Cultural „Mihai Eminescu”.

Ce semnifică albumul „La taclale cu Dumnezeu”?

În primul rând este o provocare foarte mare. De multe ori am stat și m-am gândit: oare de ce a trebuit să fac albumul ăsta? Acum îmi dau seama că pur și simplu a trebuit să-l fac. Așa a trebuit să fie. Am avut un loc unde să-mi vărs durerea, iar munca la acest album a fost precum un balsam pentru suflet. Multă lume se va regăsi în acest album. Sunt foarte curioasă cum va fi primit, pentru că e altceva. L-am trimis la radio la psihologul muzical Andrei Partoș, care este tobă de muzică și care a zis despre album că e ”o chestie foarte serioasă”. Urmează să fiu prezentă în emisiunea dumnealui chiar în Vinerea Mare dinaintea Paștelui. Poate părea ceva ușor să spui că stai la taclale cu Dumnezeu, dar am stat și m-am gândit, de ce nu putem sta noi la taclale cu Dumnezeu, în condițiile în care stai cu un prieten bun, care poate să fie chiar Dumnezeu.

A consemnat Alin ZAHARIE