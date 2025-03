Ministrul Culturii, vizită la Prefectura Mureș

Ministrul Culturii, Natalia Intotero, s-a întâlnit joi, 14 martie, în incinta palatului Administrativ din Târgu Mureș, cu prefectul județului Mureș, Barabási Antal-Szabolcs.

”Am discutat despre importanța patrimoniului cultural al județului nostru și despre cum putem valorifica această bogăție pentru a sprijini dezvoltarea comunității. Printre priorități se numără Teatrul Național, monumentele vechi și castelele din zonă. De asemenea, am abordat și posibilitățile de finanțare pentru proiectele culturale, esențiale pentru conservarea și punerea în valoare a acestor obiective. A fost o întâlnire constructivă, în care am împărtășit idei și am conturat direcții clare de colaborare pentru viitor. Mulțumim doamnei ministru pentru deschiderea și interesul arătat față de județul Mureș! La întâlnire a mai participat și doamna deputat, Dumitrița Gliga, doamna deputat, Éva Andrea Csep, domnul vicepreședinte Consiliului Județean Mureș, Attila Csibi și domnul primar, Zoltán Soos”, au informat reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș, pe pagina de Facebook a instituției.

