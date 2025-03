Bugetul Municipiului Târgu Mureș. Batem, din nou, la porțile miliardului? 160 de milioane de lei, îmrumuturi prin PNRR

Proiectul pentru Bugetul Municipiului Târgu Mureș în 2025 a fost publicat pe site-ul primăriei în 25 februarie, urmând ca în perioada următoare să fie dezbătut și votat în cadrul unei ședințe de Consiliu Local.

În proiectul bugetului pentru anul acesta, este preconizată o sumă totală de aproape 900 de milioane de lei la capitolul venituri. Aceeași sumă se regăsește pe partea de cheltuieli. Anul trecut, execuția bugetară a fost de 593,2 milioane de lei, bugetarea fiind de 625,83 de milioane de lei.

Cum a evoluat bugetul Municipiului Târgu Mureș în ultimii 10 ani

Pentru vedea cum a evoluat bugetul municipiului Târgu Mureș, raportat la o perioadă mai mare de timp, am consultat proiectele de buget ale orașului începând cu anul 2016, unde este menționată execuția bugetară aferentă anului anterior. Pentru intervalul 2019-2024, am preluat datele din hotărârile de CL prin care au fost adoptate bugetele anuale.

Evoluția bugetului local, în perioada 2015-2024:

– Execuția bugetară 2015: 385,56 milioane de lei;

– Execuție bugetară 2016: 381,17 milioane de lei, bugetat: 401,53 milioane de lei;

– Execuția bugetară 2017: 388,3 milioane de lei, bugetat: 393,9 milioane de lei;

– Execuție bugetară 2018: 278,28 milioane de lei, bugetat: 295,42 milioane de lei;

– Execuție bugetară 2019: 310,57 milioane de lei, bugetat: 323,21 milioane de lei;

– Execuție bugetară 2020: 346,88 milioane de lei, bugetat: 418,12 milioane de lei;

– Execuție bugetară 2021: 382,84 milioane de lei, bugetat: 492,67 milioane de lei;

– Execuție bugetară 2022: 508,57 milioane de lei, bugetat: 642,23 milioane de lei;

– Execuție bugetară 2023: 734,21 milioane de lei, bugetat: 925,56 milioane de lei;

– Execuție bugetară 2024: 593,53 milioane de lei, bugetat: 625,83 milioane de lei.

Cu o sumă totală de 898,93 de milioane lei, la capitolul cheltuieli, Municipiul Târgu Mureș propune pentru anul 2025, la fel ca în anul 2023, un buget foarte optimist, prin care încearcă să se apropie din nou de 1 miliard de lei.

Evoluția cheltuielilor de personal

Vă prezentăm și câteva date din ultimul deceniu referitoare la evoluția cheltuielilor de personal (cu salariile) pe care le suportă Municipiul Târgu Mureș, deoarece reprezintă una dintre cele mai mari componente ale bugetului local.

Cheltuieli de personal (Titlul I):

– 2016: 145,87 milioane de lei;

– 2017: 175,49 milioane de lei;

– 2018: 78,99 milioane de lei;

– 2020: 105,01 milioane de lei;

– 2021: 115,77 milioane de lei;

– 2024: 133,86 milioane de lei;

– 2025 (bugetat): 134,41 milioane de lei.

Obiectiv: 300 de milioane de lei peste execuția din 2024

În 2025, Primăria Municipiului Târgu Mureș își propune să utilizeze cu peste 300 de milioane de lei mai mult decât în anul precedent: aproape 900 de milioane de lei, față de o execuție de 593 de milioane de lei în 2024. Cea mai mare parte din diferență se regăsește la „Cheltuieli curente”: 780 de milioane de lei, în 2025, față de 532,7 milioane de lei, în 2024.

Veniturile nu cresc semnificativ, cum crește bugetul de cheltuieli?

La partea de venituri, proiectul de buget nu prevede creșteri spectaculoase, dacă ne uităm la indicatorii venituri proprii și venituri curente, creșterea este abia de 18 milioane de lei. (2024, venituri proprii: aprox. 423 milioane de lei; 2025, venituri proprii: aprox. 441 de milioane de lei)

Atunci, cum cresc cheltuielile cu peste 300 de milioane de lei?

Răspunsul îl regăsim la titlul III: Operațiuni financiare. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii dezvoltare: 42 milioane de lei; și la titlul IV: Subvenții. Subvenții de la bugetul de stat, unde pentru anul 2025 este prevăzută suma de 282,5 milioane de lei, față de 33,24 de milioane de lei în 2024.

Detaliat:

– Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală: 29,5 milioane de lei în 2025, zero în 2024;

– Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile: 32,54 de milioane de lei în 2025, zero în 2024;

– Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi: 159,72 de milioane de lei în 2025, față de 420.000 de lei în 2024;

– Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN (fonduri europene nerambursabile) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027: 3,5 milioane de lei în 2025, zero în 2024.

Din aceste date, reiese că cea mai importantă componentă de creștere a bugetului local al Municipiului Târgu Mureș pentru anul 2024 o reprezintă accesarea de împrumuturi (aproape 160 de milioane de lei) prin mecanisme ale Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor, România „este beneficiara unui împrumut avantajos – componentă a PNRR – de 14,49 de miliarde de euro, urmare a Mecanismului de Redresare și Reziliență.”

Vezi și:

Proiect de buget local Târgu Mureș 2025. Lista investițiilor și a proiectelor cu finanțare rambursabilă și nerambursabilă