INTERVIU cu Conf. Dr. Tibor Mezei: ”Datorită consilierii pacientului, biopsia este mai ușor de efectuat”

Puncția aspirativă cu ac fin este o tehnică nonchirurgicală, minim-invazivă și rapidă, folosită în diagnosticarea diferitelor tipuri de tumori și leziuni netumorale, cum sunt cele ale tiroidei, glandelor salivare etc. și necesită să fie efectuată de un medic experimentat. Conf. Univ. Dr. Tibor Mezei se numără printre medicii specializați în citologie, care aplică această tehnică ecoghidat, atât în Târgu Mureș, cât și în alte județe, după care interpretează rezultatul probei. Este medic primar anatomopatolog la Serviciul de Anatomie Patologică al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș și cadru didactic la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” (UMFST) Târgu Mureș.

După ce a descoperit frumusețea citologiei și tehnica aspirației cu ac fin, a ales să își completeze cunoștințele prin diverse stagii urmate în centre medicale de renume, la nivel mondial. Deși putea să rămână, să își construiască o carieră în străinătate, a ales să se întoarcă în România. Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, Conf. Dr. Tibor Mezei a oferit mai multe detalii despre experiența acumulată, dar și importanța acceptării, de către pacient, a biopsiei, ca metodă de diagnostic.

Reporter: Cum a început povestea dumneavoastră cu Medicina?

Conf. Univ. Dr. Mezei Tibor: M-am decis destul de târziu să dau la Medicină, undeva spre sfârșitul clasei a XI-a. Se apropia Bacalaureatul și familia mea, în special mama, își dorea să continui studiile. Așa că am început să văd care sunt opțiunile și m-am decis să dau admitere la Medicină. Nu am avut pe nimeni în familie medic, tata a fost inginer, mama educatoare la grădiniță. În plus, mereu am avut o curiozitate înnăscută legată de organismul uman, din ce este el compus, despre boli. Mi-a plăcut Biologia și am acordat mereu atenție la detalii. La vremea respectivă se dădea admitere din trei materii: Fizică, Biologie și Chimie. Și, cum era la modă, am mers și eu la câteva ore de pregătire, mai ales la Chimie, unde aveam mari lipsuri. Am avut noroc să dau peste profesori foarte buni. Îmi era drag profesorul de Chimie Szurkos Árpád, căruia i-am spus de la bun început că eu trebuie să încep Chimia de la zero și să-mi zică ce înseamnă litera C și H. Și atât de sistematic și de atractiv mi-a predat în câteva ore Chimia organică încât la Chimie am luat cea mai mare notă dintre cele trei materii din care am susținut admiterea. La liceu am terminat profilul Matematică-informatică, dar acele informații, mai ales din informatică, mă ajută și în ziua de astăzi. Am reușit să țin pasul cu noutățile aduse de dezvoltarea sectorului IT în Anatomie patologică. Acestea includ scanerele digitale pentru lame, metode de analiză digitală a celulelor, printre altele.

Rep.: În ce moment din anii de facultate v-ați decis să vă orientați spre anatomie patologică?

T.M.: În anul 3 mi s-a predat Anatomia patologică, dar doar prin anul 6, la final de facultate, am fost abordat de domnul profesor doctor Jung Ioan dacă aș vrea să le predau studenților. Și am răspuns „hai să încercăm”. Mare lucru nu știam despre Anatomie patologică decât ceea ce învățasem în anul 3, despre celule, țesuturi, boli, morți. După aceea am început să văd că de fapt este vorba despre multe alte lucruri. Aici prelucrăm predominant piese provenite de la oameni vii, care așteaptă rezultatul histopatologic. Și atunci s-a schimbat totul. După ce am început să predau, unul dintre scopurile mele a fost să le transmit studenților că în Anatomie patologică nu este vorba doar despre „cei de la subsol”, despre morgă, ci și de prelucrarea țesuturilor provenite de la oamenii vii, care așteaptă diagnosticul histopatologic, care are rol decisiv în terapia postoperatorie.

Noi încercăm să predăm studenților, să le descriem bolile. Cum timpul este limitat, se merge într-un ritm destul de rapid, nu întotdeauna este timp să le explicăm cum se integrează această specialitate în toată medicina și în serviciile medicale. Dar în ultimii ani am încercat să-i implicăm în mai multe activități, ca să vadă că anatomia patologică înseamnă mult mai mult decât autopsii.

Rep.: De-a lungul carierei v-ați specializat în mai multe centre medicale din străinătate. Amintesc, din CV-ul dumneavoastră, Laboratoire Nationale de Santé (Dudelange, Luxemburg), Cleveland Clinic (Cleveland, Statele Unite), John Hopkins Medicine (Baltimore, Statele Unite). În ce moment al carierei ați ales să profesați în alte țări și cu ce know-how ați revenit, ulterior, în România?

T.M.: Pe parcurs, am observat că există multe domenii, mai puțin explorate de noi, și anume Citologia, care este o subspecialitate în Anatomie patologică sau poate fi și o disciplină de sine stătătoare în centrele mari, unde sunt multe cazuri. Astfel am început acele multiple călătorii în străinătate, prima dată în Ungaria, după care în Franța, Belgia și am avut norocul ca, în dou ani consecutivi, să stau câte o lună în Statele Unite, la Johns Hopkins Medicine și la Cleveland Clinic. Aici am avut oportunitatea să văd că anatomopatologii fac această procedură de puncție cu ac fin ecoghidată și am zis: „de ce să nu facem și noi”? În Târgu Mureș doamna profesor Angela Borda are o mare experiență în acest domeniu (puncție biopsie cu ac fin – n.a.). Ceea ce am adus noi, puțin mai diferit, este că o facem ecoghidat și participă doi medici.

În Ungaria există o specialitate dedicată anatomopatologilor, poți obține un certificat de medic specialist în Citopatologie, iar pregătirea durează doi ani. Eu având locul de muncă aici, au acceptat să fac pregătirea în patru ani, pentru a avea timp să acumulez toată experiența necesară pe care ei o acumulează în 24 de luni. Am făcut multe puncții în perioada aceea de patru ani. La un moment dat m-au lăsat să le fac singur. Și de atunci, împreună cu colegi din Târgu Mureș, mai ales endocrinologi, dar și alți specialiști, am început să le facem regulat în Târgu Mureș. Și, cu timpul, am început să mergem și în alte orașe, în județele Harghita, Covasna. Am ajuns la aproape 6.000 de astfel de puncții efectuate, de când am început, în 2012. Sunt pacienți care vin în Târgu Mureș de peste tot.

Rep.: Ce alte practici ați observat în spitalele din SUA legat de această procedură, în afară de faptul că se efectua ecoghidat?

T.M.: Erau situații în care rezultatul citologic se dădea în aceeași zi sau maxim a doua zi. Noi la acest capitol mai avem de făcut îmbunătățiri. Oferim rezultatul în cinci zile, ceea ce este, totuși, un mare avantaj pentru pacient, mai ales dacă este vorba despre o tumoră malignă, unde factorul timp este foarte important.

Rep.: Sunt diagnosticate multe cazuri maligne?

T.M.: Din fericire nu sunt foarte multe. Din 100 de cazuri cam 3-5, maxim.

Rep.: Din ce zone ale corpului sunt colectate celulele prin aspirație cu ac fin?

T.M.: Tiroidă, dar și alte zone care sunt accesibile examinării externe. Sigur, trebuie indicație medicală. De obicei, pacienții vin deja investigați, cu prezența unei leziuni documentate, cu cererea „rugăm examen citologic din leziunea cutare”.

Rep.: De cele mai multe ori există o reticență când vine vorba de biopsie, nu cumva să se întâmple ceva. Trebuie demontat acest mit? Care sunt riscurile biopsiei?

T.M.: Trebuie demontat fiindcă pacienții când aud de biopsie au o preconcepție cum că vor fi tăiați, va curge sânge, va fi dureros. Mulți pacienți ne cer să le facem anestezie. Investigația se numește aspirație cu ac fin pe motiv că acul este atât de subțire încât este practic identic cu cel cu care ar trebui să facem anestezia locală. După intervenție, majoritatea pacienților devin ușurați și surprinși în sensul că „doar atât a fost?”. Aceasta este reacția în majoritatea situațiilor. Pacienții trebuie să înțeleagă că această intervenție este spre binele lor, ca să se descopere din timp dacă au o leziune malignă. Dacă e benignă, timpul începe să nu mai fie așa important, se poate urmări ecografic mult timp, ani de zile chiar. Dar dacă este malignă trebuie îndepărtată chirurgical. Pacienții întotdeauna se gândesc la ce este mai rău, că „am cancer”, dar majoritatea nu-s cancere, ci sunt leziuni benigne. Dar nu știm acest lucru până ce nu facem frotiul. Până nu introduci acul, recoltezi celulele și te uiți la microscop poate să fie orice. Le explicăm pacienților că această intervenție este spre binele lor, dacă nu e cancer să se liniștească, ori dacă este, să se trateze.

Rep.: Există cumva și teama că inserarea acului în tumoră va duce la diseminarea celulelor maligne în țesuturile din jur?

T.M.: Este și aceasta o preocupare a pacienților. Dar dacă tehnica este corect efectuată, posibilitatea să diseminăm noi celule tumorale este zero. Am efectuat câteva studii în acest sens, aplicând niște chestionare la aproape 200 de pacienți și am observat că pacienților cu studii superioare le este mai frică de rezultat. Iar celor care au studii până la liceu sau doar școală generală le este teamă de intervenția în sine. În Statele Unite și în alte țări se consideră important să i se explice pacientului ce se întâmplă. Majoritatea adulților, dacă reușești să le explici care este motivul intervenției, se liniștesc și intervenția poate decurge fără problerme, pentru că acele câteva secunde în care trebuie să stea nemișcat sunt esențiale. Am încercat să implementăm și local această practică. Acordăm 5-10 minute pacientului în care îi explicăm clar și pe înțelesul lui de ce urmează să introducem acul în gâtul lui. Majoritatea pacienților înțeleg, devin răbdători și din acel moment nu mai avem probleme. Datorită consilierii pacientului, biopsia este mai ușor de efectuat.

Rep.: Care este eroarea la această procedură? De la o singură aspirație puteți să fiți 100% siguri că ați identificat celulele corecte?

T.M.: Este o întrebare foarte bună. Acesta este o dilemă în Citologie. Aici ne îndreptăm spre domeniul de specificitate și sensibilitate. Ce putere are acest test ca să identifice prezența unei tumori maligne? Și, într-adevăr, nu este 100%. Aici sunt două posibilități, care sunt cele mai deranjante, atât pentru pacient cât și pentru noi. Prima ar fi cazurile fals pozitive, înseamnă că eu zic pe Citologie că are tumoră malignă, se operează și n-are nimic. Adică pe Citologie părea că este o tumoră malignă, dar examenul histopatologic după operație nu identifică tumora. Cealaltă problemă o reprezintă cazurile fals negative, când eu zic pe Citologie că nu are nimic, dar pacientul se operează dintr-un motiv sau altul și la examenul histopatologic reiese că este un cancer. Fiecare dintre aceste posibilități are explicațiile ei. Ori acul a fost introdus într-un nodul care nu conținea tumora și poate altul conținea tumora sau suprainterpretarea unor modificări celulare reactive. În momentul în care tu interpretezi celulele consideri că acele modificări sunt de natură neoplazică și de fapt ele nu sunt, poate sunt doar reactive, poate sunt doar inflamatorii. Vestea bună este că această metodă are o acuratețe diagnostică foarte mare. Chiar dacă nu-i 100%, este unul dintre cele mai bune teste preoperatorii pentru a detecta cancerul.

Rep.: Care este viitorul în acest domeniu?

T.M.: Multe aspecte ale Anatomiei patologice sunt foarte conservative și tradiționale. Dar și așa, au avut loc multe dezvoltări în domeniu, de exemplu automatizări, intergrarea uneltelor IT în aproape toate procedeele de lucru, integrarea informațiilor de biologie moleculară printre altele. În privința morfologiei, însă, când ne uităm la celule, tot acolo suntem unde am fost în urmă cu 100 de ani. Ceea ce s-a schimbat este informația și mesajul pe care le extragem din aceste imagini. Acum, cea mai la modă noutate este augmentarea interpretării celulelor și a țesuturilor cu sistemele de inteligență artificială. Sunt deja în dezvoltare și în testare niște sisteme care analizează frotiurile sau secțiunile histologice și un sistem informational, cuplat cu programe de inteligență artificială, îți dă o părere, uneori chiar cu implicații prognostice și terapeutice. Sigur că aici este nevoie de mare atenție și discernământ, pentru ca aceste sisteme să nu preia nicio decizie. Tot omul trebuie să decidă dacă este tumoră sau nu, sistemul doar te asistă. Cum era de așteptat, au fost puse bazele unor reglementări în acest sens, ca niciodată să nu existe posibilitatea ca un aparat să decidă despre prezența sau absența unui cancer. Oricât de avansate sunt aceste sisteme, decizia tot omului îi aparține.

A consemnat Arina TOTH