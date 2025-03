Un sezoz marcat de provocări și progrese pentru atletul Jakab Samuel

Atletul Samuel Jakab, legitimat la CSM Târgu Mureș, a încheiat recent sezonul competițional de sală, participând la două competiții naționale desfășurate la București. Deși s-a confruntat cu dificultăți fizice și condiții de antrenament precare, sportivul a demonstrat determinare și a obținut rezultate notabile.

Prima competiție la care a luat startul a fost Campionatul Național U23, desfășurat în paralel cu cel de seniori, în perioada 22-23 februarie. Samuel a participat la probele de 60 de metri și 200 de metri. La prima cursă, o ezitare pe care a avut-o imediat după start l-a costat un timp valoros, terminând cu 7.18 secunde, clasându-se astfel pe locul 18 la general. La 200 de metri, sportivul a avut o evoluție mai bună, ocupând locul 5 la categoria U23 și locul 6 între seniori, cu 22.74 secunde.

„În prima zi am concurat la 60 de metri, unde, din păcate, m-am împiedicat imediat după primul pas și aproape am căzut. Din fericire, am reușit să continui cursa, însă timpul obținut, 7.18, nu a fost suficient (am pierdut aproximativ două zecimi de secundă), astfel că am terminat pe locul 18 (în clasamentul comun cu sportivii seniori). Într-un concurs atât de puternic, o astfel de greșeală nu este permisă. A doua zi am alergat la 200 de metri, unde am încheiat pe locul 5 la categoria U23 și pe locul 6 în clasamentul seniorilor, cu un timp de 22.74. Din păcate, nu a fost un record personal. A fost un concurs bun, însă nu m-am simțit complet pregătit”, a declarat sportivul pentru pagina CSM Târgu Mureș.

Campionatul Național U20 – record personal la 200 de metri

Ulterior, în perioada 8-9 martie, Samuel a participat la Campionatul Național U20, unde și-a îmbunătățit performanțele. La 60 de metri, a reușit să se califice în finală cu un timp de 7.04 secunde, terminând pe locul 3 în serii. În finala probei, a stabilit un nou record personal, 7.02 secunde, ocupând locul 5.

Performanțele sale au fost încă și mai notabile la 200 de metri, unde a concurat împotriva unor adversari de top, inclusiv campionul național de seniori și campionul balcanic la 400 de metri. Cu un timp de 22.36 secunde, Samuel a ocupat locul 2, doborându-și din nou recordul personal.

„Cu acest timp, la Campionatul Național de seniori aș fi fost la doar 0.03 secunde de locul 1. Totodată, privind rezultatele întregului sezon indoor, acesta a fost al cincilea cel mai rapid timp din țară, luând în calcul toate categoriile”, a mai spus acesta.

Sportivul a făcut un rezumat sincer al sezonului, subliniind dificultățile cu care s-a confruntat: „Pregătirea pentru competiții a fost o perioadă foarte dificilă, atât fizic, cât și mental. Am avut dureri la picioare încă din decembrie, care au continuat în ianuarie și februarie, iar apoi am avut probleme de sănătate, febră, oboseală și congestie nazală. În săptămâna campionatului național mi-a curs nasul continuu și tușeam, iar miercuri nici măcar nu am putut finaliza programul de antrenament stabilit de antrenorul meu. Din decembrie până în martie, doar o singură săptămână am reușit să mă antrenez complet, din cauza acestor probleme. În plus, infrastructura atletică din Târgu Mureș lasă de dorit. M-am antrenat într-o sală de handbal, unde puteam alerga doar 30 de metri în linie dreaptă (ceea ce este foarte puțin pentru o pregătire la 200 de metri), iar uneori am fost nevoit să mă antrenez în aer liber la temperaturi negative, unde puteam alerga cel mult 70 de metri”.

În ciuda acestor obstacole, Jakab Samuel privește cu optimism sezonul outdoor, fiind convins că va obține rezultate și mai bune. Sportivul și-a exprimat recunoștința față de antrenorii săi, Buhlea George și Nagy-Adorjáni Norbert, precum și față de familie și susținători.

„Cu toate acestea, sunt mulțumit și optimist privind sezonul outdoor, fiind convins că voi obține rezultate mult mai bune. Sunt recunoscător ambilor mei antrenori, Buhlea George și Nagy-Adorjáni Norbert, pentru sprijinul oferit în pregătire, dar și familiei mele și tuturor celor care m-au susținut în această perioadă dificilă. În cele din urmă, îi mulțumesc lui Dumnezeu, care m-a susținut în toate momentele grele, pentru că fără ajutorul Lui nu aș fi reușit să depășesc aceste obstacole”, a mai adăugat acesta.

Diana CĂRBUREAN