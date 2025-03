Pas mare înspre digitalizarea activității de la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș

Conducerea Institutului de Medicină Legală (IML) Târgu Mureş a demarat, în data de 14 martie 2025, o licitație estimată la valoarea de 1.200.000 de lei, fără TVA, pentru achiziția de servicii de dezvoltare și implementare a sistemului informatic integrat aferent proiectului ”Ecosistem de guvernanță digitală specifică activității Institutului de Medicină Legală Târgu Mureș”, informează www.licitatiapublica.ro.

Investiție cu efecte benefice

Conform informațiilor furnizate în Caietul de sarcini al licitației, în prezent sistemul informatic din cadrul IML Târgu Mureș este ”vechi” și ”depășit din punct de vedere tehnic și tehnologic.

”Din punct de vedere tehnic infrastructura hardware prezintă numeroase probleme constând în stații de lucru și rețea de comunicații interne învechite care datorită uzurii morale îngreunează atât colectarea datelor cât și procesarea acestora. Aplicațiile software utilizate în prezent reflectă un mod de lucru tradițional ce are ca suport principal hârtia inputul datelor fiind în general manual și nerespectând principiul reutilizării lor. Accesul la informațiile existente este limitat și nu respectă nici legislația națională, nici regulamentele și directivele europene ce privesc identitatea electronică, protecția datelor cu caracter personal, ele asigurând un nivel de securitate și confidențialitate a datelor redus. De asemenea, nivelul de competențe digitale al angajaților este unul redus întrucât la nivel instituțional nu au existat resursele necesare pentru a facilita accesul acestora la sesiuni de instruire în domeniul digitalizării și pentru a asigura mijloace moderne de lucru în activitatea curentă”, se precizează în documentul aprobat de către Prof. Dr. Carmen Corina Radu, directoarea IML Târgu Mureș.

Autorii Caietului de sarcini au mai menționat că implementarea unui sistem informatic integrat și interoperabil ”va face posibilă automatizarea și eficientizarea” fluxurilor de lucru, permițând instituției ”să beneficieze de un sistem bine structurat și optimizat, care să faciliteze accesul rapid la informații, să reducă erorile umane și să îmbunătățească calitatea serviciilor oferite.”

”Prin implementarea Sistemului Informatic pentru Managementul Documentelor, Arhivare și Gestionarea Fluxurilor Operaționale, se va asigura o trasabilitate riguroasă a acțiunilor și evenimentelor, de la declanșarea lor până la obținerea rezultatului final. În cazul în care rezultatele nu sunt atinse, sistemul va evidenția excepțiile, precum depășirea termenelor sau alocarea excesivă a resurselor umane. Prin urmare, acest Sistem Informatic pentru Managementul Documentelor, Arhivare și Gestionarea Fluxurilor Operaționale va sprijini eficientizarea și calitatea serviciilor, facilitând comunicarea și colaborarea între departamente și contribuind la o gestionare mai bună a activităților desfășurate în cadrul instituției. Sistemul va facilita schimbul rapid și securizat de informații între diferitele departamente și entități implicate în furnizarea serviciilor de sănătate. Asigurarea interoperabilității va permite comunicarea fluentă și colaborarea între diferitele sisteme și aplicații utilizate în cadrul instituției, precum și între alte instituții medicale sau parteneri externi. Astfel, se va optimiza fluxul de lucru, se vor reduce redundanțele și se va spori acuratețea și consistența datelor. Sistemul va fi scalabil, capabil să se adapteze la cerințele și creșterea volumului de date și să ofere posibilitatea de extindere ulterioară pentru a încorpora noi funcționalități și tehnologii”, se mai arată în documentul aprobat de către Prof. Dr. Carmen Corina Radu.

Despre IML Târgu Mureș

Activitatea IML Târgu Mureș, parte integrantă a asistenţei medicale, constă în efectuarea de expertize, examinări, constatări, examene de laborator şi alte lucrări medico-legale asupra persoanelor în viaţă, cadavrelor, produselor biologice şi corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevărului în cauzele privind infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor ori în alte situaţii prevăzute de lege, precum şi efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice şi de cercetare a filiaţiei.

”Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş este unitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii. În cadrul Institutului de Medicină Legală Târgu Mureş funcţionează o comisie de avizare şi control ale actelor medico-legale. Activitatea Institutului de Medicină Legală Târgu Mureş este coordonată, din punct de vedere administrativ, de Ministerul Sănătăţii. Activitatea de medicină legală este coordonată, sub raport ştiinţific şi metodologic, de Ministerul Sănătăţii şi de Consiliul superior de medicină legală, cu sediul la Institutul Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici” Bucureşti. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș are un număr de 34 de angajați. Finanțarea activității Institutului de Medicină Legală Târgu Mureș se asigură din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, de la capitolul ”Sănătate”, și din veniturile proprii. Institutul nu are credite la bănci, nu are datorii față de bugetul de stat și la furnizori”, a mai informat sursa citată.

Investiția este finanțată prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, iar licitația se va desfășura în data de 14 aprilie 2025.

Arina TOTH