CSM Târgu Mureș, învinsă pe teren propriu de CS Vâlcea

Sâmbătă, 15 martie, echipa de baschet masculin din cadrul CSM Târgu Mureș a disputat un nou meci foarte important împotriva formației CS Vâlcea, meci în care mureșenii au fost conduși încă din prima repriză cu scorul de 37-53. Mureșenii au întâmpinat dificultăți în a-și găsi ritmul de joc, iar adversarii au profitat de acest lucru pentru a controla partida. Pe parcursul sferturilor, scorurile parțiale au fost: 15-20, 22-33, 22-21, 18-25

Antrenorul principal al echipei, Peter Farago, a recunoscut dificultățile întâmpinate de echipă și a subliniat că ratarea șanselor încă din prima repriză a meciului a fost momentul decizisv: „Acolo s-a decis meciul. Ne-am pregătit pentru asta. Poate am crezut că atmosfera este bună, că vom reuși. Știam că apărarea lor va permite cel putțin 25 de aruncări de 3 puncte. Și am avut deja 17 în prima repriză. Dacă nu reușim să marcăm, împotriva unei echipe ca asta nu putem face nimic (…). Al treilea sfert n-a fost rău. Am început inteligent, am pasat direct la Szabi pentru dublaj, apoi am pasat înapoi. Am înscris din aruncări de trei puncte, am jucat ceva ce a mintit de baschet. Dar din păcate rămânem doar o echipă simpatică, care pierde frumos. Și asta nu e tocmai o postură plăcută”.

Un adversar atletic, un final lipsit de speranțe

Antrenorul secund Vlad Pora a recunoscut superioritatea Vâlciei și a evidențiat punctele slabe ale echipei sale: „Cred că trebuie să dăm Cezarului ce este al Cezarulu. Vâlcea este o echipă foarte atletică. Au jucători americani de calitate fizică, jucători care au impus ritmul în singurele momente în care noi am reușit să revenim cât de cât în joc (…). Nu am reușit să ne impunem șutul de afară. Trebuie să recunoaștem că astăzi, ei au fost echipa mai bună, iar noi trebuie să privim înainte. Până nu se termină tot dansul trebuie să fim pregătiți, mai ales în următoarele partide care vin. Nu trebuie să cădem în nicio pasă proastă, este doar o perioadă nefructuoasă pentru echipa noastră. Sunt mulțumit că am avut momente în care am reușit să jucăm la intensitatea pe care ne-o dorim, dar este prea puțin pentru a putea să emitem pretenții cu un adversar de calibrul Vâlciei”, a declarat Vlad Pora, antrenorul secund al echipei.

Cu această înfrângere, CSM Târgu Mureș se vede nevoită să lupte din greu pentru accederea în play-off.

Diana CĂRBUREAN

Foto: Kádár Csongor Krisztián