Raportul UMFST Târgu Mureș – Modernizare ireversibilă și viziune europeană

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș se află într-un proces ireversibil de modernizare, asumând un nou model universitar deschis, conectat, inteligent și european. Această viziune a fost evidențiată de rectorul instituției, profesor universitar doctor Leonard Azamfirei, în cadrul Raportului anual al Rectorului, prezentat luni, 17 martie, în ședința deschisă a Senatului UMFST.

„Anul 2024 a fost, fără îndoială, un an de cotitură pentru Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ‘George Emil Palade’ din Târgu Mureș – un an în care s-au pus bazele unei noi etape de dezvoltare instituțională, în deplină concordanță cu valorile, aspirațiile și viziunea noastră strategică. A fost anul în care Restart IQ a devenit nu doar un plan strategic pe hârtie, ci o realitate în curs de construcție, o direcție asumată și implementată pas cu pas, în toate componentele universității (…). În mod conștient și ireversibil, am pornit pe un drum care nu mai admite reveniri la formele vechi. Suntem într-un proces ireversibil de modernizare, de asumare a unui nou model de universitate – deschisă, conectată, inteligentă, europeană”, a afirmat rectorul UMFST Târgu Mureș.

Strategia Restart IQ și noua direcție academică

În viziunea conducerii universității, simpla continuare a parcursului tradițional nu mai este o opțiune, ci o necesitate imperativă. Universitatea nu mai are doar rolul de a forma profesioniști, ci și de a modela caractere, de a genera cunoaștere și de a oferi societății repere.

„Anul universitar 2024 a marcat începutul unui nou ciclu strategic pentru UMFST G.E. Palade Târgu Mureș, odată cu implementarea Strategiei Restart IQ, care trasează viziunea de dezvoltare pentru perioada 2024-2029. Această strategie reflectă o orientare clară spre reformă instituțională profundă, integrarea noilor paradigme educaționale și tehnologice, precum și afirmarea universității noastre în plan internațional, printr-o identitate academică puternică, coerentă și modernă”, a subliniat rectorul în ședința de luni.

Rectorul UMFST Târgu Mureș, profesor universitar doctor Leonard Azamfirei

Strategia Restart IQ urmărește repoziționarea UMFST atât în raport cu potențialul său intern, cât și față de provocările și dinamica învățământului superior european.

„Este o strategie care privilegiază inteligența instituțională în actul decizional, inovarea continuă în toate domeniile de activitate, calitatea ca principiu fundamental și internaționalizarea ca vector de progres și deschidere”, a mai explicat Leonard Azamfirei.

Transformări academice și internaționale

În cadrul raportului, rectorul a evidențiat faptul că schimbările implementate sunt semnificative și multisectoriale.

„De la reorganizarea unor procese academice și administrative, la consolidarea bazei materiale și tehnologice, de la reconceptualizarea ofertei educaționale și cercetării științifice, până la extinderea parteneriatelor internaționale, toate reflectă maturitatea unei instituții care și-a înțeles timpul și menirea. Într-o lume academică supusă presiunilor globale și schimbărilor rapide, UMFST G.E. Palade Târgu Mureș și-a păstrat echilibrul, dar și-a schimbat mersul: astăzi, mergem mai repede, mai sigur, mai conștient spre viitor”, a susținut rectorul universității mureșene.

O universitate în redefinire

Raportul anual nu este doar o sinteză administrativă, ci reflectă complexitatea unui proces amplu de transformare.

„Dincolo de cifre, grafice și analize, documentul surprinde esența unei instituții aflate în proces de redefinire: o universitate care își asumă schimbarea ca pe un angajament fundamental, o universitate care nu mai operează doar în paradigma conservării, ci a evoluției continue, a inovației și a deschiderii internaționale. Efortul depus de întreaga comunitate academică – cadre didactice, cercetători, personal administrativ, studenți – a fost remarcabil. Am demonstrat că putem acționa integrat, în jurul unei viziuni comune, și că avem capacitatea de a transforma strategia în acțiune, iar acțiunea în rezultate măsurabile. Am început să clădim o cultură organizațională nouă, bazată pe colaborare, transparență și excelență. Această cultură nu se întemeiază pe reguli impuse, ci pe convingeri împărtășite și pe dorința de a construi o universitate orientată spre viitor”, a mai declarat acesta.

Construirea unei comunități solide

În 2024, UMFST G.E. Palade Târgu Mureș a făcut mai mult decât să implementeze noi politici și strategii – a consolidat o comunitate academică puternică.

„Acest raport oferă o imagine de ansamblu asupra stării universității într-un moment de tranziție strategică, în care direcțiile stabilite în documentele programatice încep să fie traduse în măsuri concrete și rezultate cuantificabile. Este, totodată, o radiografie a modului în care întreaga comunitate academică s-a angajat în procesul de transformare, de adaptare și de construcție a unui model universitar relevant, sustenabil și rezilient”, a concluzionat rectorul UMFST Târgu Mureș.

Prin această direcție clară de modernizare și internaționalizare, UMFST Târgu Mureș își propune să devină un pol de excelență în educație și cercetare, capabil să răspundă provocărilor viitorului.

Întreaga ședință poate fi urmărită pe canalul de YouTube a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: UMFST Târgu Mureș & Leonard Azamfirei