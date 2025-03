Emoție la Gala Sportului Românesc 2024: Ladislau Bölöni, onorat cu Premiul Special ANS

Marți, 18 martie, Opera Națională Română din București a fost gazda unui eveniment de excepție: Gala Sportului Românesc 2024. Cele mai mari performanțe din lumea sportului au fost celebrate într-o atmosferă festivă, unde excelența și devotamentul sportivilor români au fost aplaudate la scenă deschisă.

Unul dintre momentele de vârf ale serii a fost acordarea Premiului Special ANS – Legenda Sportului lui Ladislau Bölöni, o personalitate marcantă a fotbalului românesc. Cu emoție și modestie, fostul mare jucător și antrenor a rememorat un episod memorabil din cariera sa.

„Este o onoare pentru mine să mă aflu printre ei. În același timp, am încercat să caut printre amintirile mele. Ca fotbalist, momentul cel mai emoționant nu s-a petrecut pe un teren de fotbal, ci la aeroportul Otopeni, când am sosit în 86′ acasă cu Cupa Campionilor. Veneam cu trofeul noaptea târziu, am ieșit cu toții pe terasă, era un întuneric profund și în fața noastră erau vreo 30.000 de oameni.

Cred că nu greșesc și pot să afirm că era acolo o țară întreagă care venea și voia să fie aproape de noi. Veneau pentru că victoria respectivă era și victoria lor. Era victoria lor care le redădea mândria pierdută, respectul de sine și dreptul de a fi fericit. Să sărbătorești cu astfel de oameni era extraordinar, era formidabil”, a declarat Ladislau Bölöni, potrivit GSP.

Categoriile premiate în cadrul Galei Sportului Românesc

Sportivul anului – David Popovici (înot)

Sportiva anului – Simona Radiș (canotaj)

Antrenorul anului – Adrian Rădulescu (înot)

Antrenoarea anului – Camelia Voinea (gimnastică)

Sportivul anului în sportul paralimpic – Alexandru Bologa (judo)

Sportiva anului în sportul paralimpic – Camelia Ciripan (paratenis de masă)

Evenimentul anului în sport – Campionatul European de Lupte (seniori) – București

Premiul Special – inițiativă privată în sport – Transylvania Open

Echipa anului – masculin – sporturi de echipă – naționala de fotbal a României

Echipa anului – feminin – sporturi de echipă – CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud (handbal)

Echipa/echipajul anului – masculin – sporturi individuale – Marian Enache și Andrei Cornea (canotaj)

Echipa/echipajul anului – feminin – sporturi individuale – Barca de 8+1 a României (canotaj)

Speranțele sportului – feminin – Amalia Lică (gimnastică ritmică)

Speranțele sportului – masculin – Vlad Covaliu (scrimă)

Speranțele sportului – mixt – Teodor Luca Botnaru și Julia Denisa Bidică (dans sportiv)

Președintele anului – Camelia Potec (Federația Română de Natație și Pentatlon Modern)

Premiu de Excelență pentru întreaga carieră – Simona Halep

Premiul Special ANS – Legenda Sportului – Ladislau Boloni

Premiul Excelență în Moto – Emanuel Gyenes

(D.C.)

Foto: golazo.ro| Vlad Nedelea