Interviu cu inspectorul școlar general al județului Mureș, prof. Paula Maria Dărăban: Noutăți și detalii despre Bacalaureatul 2025

Examenul de Bacalaureat reprezintă un moment important în parcursul educațional al elevilor de clasa a XII-a, iar în 2025 acesta vine cu unele modificări importante în ceea ce privește structura și organizarea probelor.

Pentru a clarifica toate aspectele legate de desfășurarea acestuia în județul Mureș, am discutat cu prof. Paula Maria Dărăban, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Mureș. În cadrul interviului, aceasta ne-a oferit detalii despre calendarul oficial al examenului, organizarea centrelor de testare, procedurile de înscriere, dar și despre măsurile speciale pentru elevii cu cerințe educaționale speciale. De asemenea, a subliniat noutățile introduse anul acesta, inclusiv posibilitatea vizualizării lucrărilor înainte de depunerea contestațiilor.

Reporter: Care este calendarul oficial al examenului de Bacalaureat 2025 pentru județul Mureș și cum se vor desfășura probele?

Paula Maria Dărăban: Examenul național de Bacalaureat se desfășoară conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, iar pentru anul școlar 2024-2025, acesta are următoarele etape:

– 2-6 iunie 2025: înscrierea candidaților

– 10 iunie 2025: Limba și literartura română – proba E a) proba scrisă

– 11 iunie 2025: Proba obligatorie a profilului – proba E c.) proba scrisă

– 13 iunie 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – Proba Ed.)- proba scrisă

– 16 iunie 2025: Limba și literatura maternă – Proba E b.) – proba scrisă

– 20 iunie 2025: Afișarea rezultatelor la probele scrise

– 23-24 iunie 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

– 30 iunie 2025: Afișarea rezultatelor finale

Probele se vor desfășura conform calendarului, pe centre de examen și conform Notei MEC nr. 25609/04.03.2025, înregistrată la ISJ Mureș cu nr. 203/04.03.2025, care conține precizări referitoare la organizarea activităților/orelor în timpul Bacalaureatului, având în vedere că probele scrise ale examenului de Bacalaureat se desfășoară în timpul școlii, al programului de cursuri pentru ceilalți elevi, care încă nu au încheiat cursurile.

Rep.: Există modificări semnificative în structura examenului de Bacalaureat 2025 față de anii anteriori?

P.D.: Da, s-a modificat calendarul examenului, astfel că derularea probelor de competențe are loc în luna ianuarie, în timpul anului școlar, probele scrise se desfășoară la începutul lunii iunie, tot în timpul anului școlar, cum am precizat mai sus. Un alt element de noutate este acela că elevii pot face vizualizarea lucrărilor după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de depunerea contestațiilor. Acest lucru poate elimina numărul mare de contestații depuse în fiecare an la toate disciplinele de examen.

Rep.: Cum se vor organiza centrele de examen pentru Bacalaureat în județul Mureș?

P.D.: Centrele de examen se organizează, conform prevederilor Metodologiei, Anexa nr. 2 la Ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 2011, cu modificările ulterioare, valabile și pentru anul școlar 2024-2025. Ținându-se cont de necesitatea desfășurării în condiții optime a examenului, un centru de examen are între 250 și 450 candidați și subcomisii, acolo unde se impune. Prin urmare, vor fi mai multe centre de examen acest lucru însemnând că liceele cu un efectiv mai mic de elevi vor fi arondate unui centru de examen mai mare, astfel încât să existe numărul minim de 250 de candidați. Centrele de examen și arondările sunt afișate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

Rep.: Ce termene și proceduri trebuie să respecte elevii care doresc să se înscrie la examenul de Bacalaureat 2025?

P.D.: Sunt o serie de acte normative care reglementează organizarea și desfășurarea acestui examen național și care conțin toate precizările pe care, atât cei care îl organizează, cât și candidații trebuie să le cunoască. Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat-2011, aprobată prin OMECTS nr. 4799/2010, cu modificările ulterioare, valabile și pentru anul 2025, conform OME nr. 6481/31.08.2024.

Ordinul Ministrului Educației nr. 24930/10.02.2025 privind organizarea și desfășurarea simulării probelor din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat, în anul școlar 2024-2025. Procedura nr. 32418/22.10.2024 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale. Procedura operațională nr. 33315/20.11.2024 privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, în unităţile de învățământ din sistemul național de învăţământ, pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul examenelor naționale susţinute de absolvenţii claselor a VIII-a și a XII-a/a XIII-a în anul şcolar 2024-2025.

Rep.: Vor exista modificări în ceea ce privește evaluarea la anumite materii, în special la cele cu examen oral, față de anii anteriori?

P.D.: Nu există probe orale, există probe de competențe lingvistice și digitale, care s-au derulat în cursul lunii ianuarie. Examenele de competențe sunt înțelese ca probe orale ale examenului de bacalaureat nefiind, însă, echivalente cu acestea. Un alt element de noutate ar fi acela că, în acest an școlar, există un Bacalaureat diferențiat la Limba și literatura română, respectiv elevii din școli/secții cu predare în limba maghiară vor susține examenul la Limba și literatura română conform programei pe care au studiat-o, specifică minorităților naționale. Este primul an în care avem un Bacalaureat de tip nou la limba și literatura română pentru secția maghiară.

Rep.: Cum vor fi tratate cazurile de absență de la probele de Bacalaureat?

P.D.: Absenții se marchează în fiecare zi în care se susțin probe de examen și se centralizează statistic. Bacalaureatul nu este un examen obligatoriu, chiar dacă noi ne dorim foarte mult ca toți absolvenții de liceu să susțină și să promoveze acest examen.

Transparență în procesul de corectare a lucrărilor

Rep.: Cum va fi asigurată transparența în procesul de corectare a lucrărilor și ce măsuri vor fi luate pentru a preveni orice posibile erori sau contestații?

P.D.: Procesul de evaluare este suficient de transparent și obiectiv deoarece evaluarea se realizează digitalizat. Există o aplicație specifică în acest sens, aplicație care gestionează combinațiile de evaluatori. Lucrările se distribuie aleatoriu de către aplicație, fiecărui profesor îi sunt alocate un anumit număr de lucrări spre evaluare, niciun profesor evaluator nu știe cine este al doilea profesor care va evalua lucrările corectate de el. Diferențele de punctaj sunt înregistrate tot de această aplicație, iar dacă se constată diferențe în evaluare, aplicația redistribuie lucrările respective pentru corectare către alți profesori evaluatori. Așadar, obiectivitatea este asigurată în foarte mare măsură. Acest mod de lucru se aplică și în etapa evaluării dar și în etapa contestațiilor. Desigur, colegii noștri care sunt evaluatori în comisiile acestui examen sunt profesori cu experiență și expertiză în evaluare, acest lucru fiind certificat și de faptul că Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și Ministerul Educației nu ne-a semnalat în anii precedenți, de când se realizează acest tip de evaluare digitalizată, nicio situație în care evaluarea a fost viciată. De asemenea, sperăm că noutatea de care aminteam – posibilitatea vizualizării lucrărilor înainte de contestații, îi va convinge pe elevi și părinți să decidă obiectiv înainte de depunerea contestației.

Rep.: În ce măsură se vor lua în considerare măsurile de adaptare a examenului pentru elevii cu dizabilități, și ce tipuri de sprijin vor primi aceștia în județul Mureș?

P.D.: Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale se aplică Procedura nr. 32418/22.10.2024 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale. Există o cerere în acest sens, pe care o completează părintele, o depune la unitatea de învățământ de proveniență. În cerere se bifează condițiile specifice în concordanță cu certificatul de orientare școlară, cu documentele medicale atașate.

Unitatea de învățământ trimite solicitarea comisiei județene de organizare a examenului național de Bacalaureat. Comisia județeană centralizează elevii cu cerințe educaționale specifice, condițiile specifice solicitate, documentele atașate și le transmite Comisiei Naționale spre aprobare. Comisia județeană trimite răspuns unității de învățământ pentru fiecare elev în parte, conform aprobării sosite de la Comisia Națională. Sprijinul primit de acești elevi constă tocmai în aceste condiții specifice, cum ar fi: mărirea cu maximum două ore a timpului destinat efectuării lucrării scrise, susținerea examenului în sală separată, susținerea probei în prezența unui însoțitor, folosirea instrumentelor compensatorii (cum ar fi hărți mentale, scheme conceptuale), transmiterea subiectelor prin dictare de către unul dintre profesorii asistenți, redactarea lucrării prin dictare de către candidat către unul dintre profesorii asistenți, cadru didactic intinerant și de sprijin, sau cadru didactic cu specializarea Psihopedagogie special/Psihologie/Pedagogic etc.

Toate aceste prevederi sunt specificate în Procedura mai sus amintită. Noi le dorim tuturor elevilor din județul Mureș, absolvenți ai claselor a XII-a, ca examenul de bacalaureat să fie, într-adevăr, un examen al maturității, să fie promovat cu succes și să deschidă noi drumuri înspre cunoaștere, realizare și împlinire! Avem încredere în elevii noștri, în profesorii care i-au pregătit și în părinții care îi susțin zi de zi!

A consemnat Diana CĂRBUREAN