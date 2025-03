Kelemen Hunor despre cheltuielile de apărare: “UE a trăit cu o iluzie greșită că până la sfârșitul lumii se poate mânca gratis”

Prezent la Târgu Mureș pentru a participa la Forumul Economic din Transilvania, Kelemen Hunor a răspuns mai multor curiozități ale jurnaliștilor legate de politica externă a Uniunii Europene cu noua administrație a Statelor Unite ale Americii și de politica de apărare.

S-a terminat cu Pax Americana

Kelemen Hunor consideră că europenii trebuie să înțeleagă ideologia lui Trump, mai ales în contextul în care liderul UDMR consideră că UE are nevoie în continuare de relații transatlantice puternice.

“Marea majoritate a politicienilor vorbesc despre lucruri adevărate de altfel, despre taxe vamale, despre acest război al taxelor, vorbesc despre tranzacționalism, vorbesc despre chestiuni legate de securitate și de prezența sau dezangajarea Statelor Unite în Europa. Trebuie să vedem că s-a terminat cu Pax Americana, pe de o parte, pe de altă parte trebuie să înțelegem ce este în spatele acestor acțiuni și am impresia că marea majoritate a elitelor politice din Europa nu face un efort intelectual să înțeleagă că în spatele deciziilor luate de administrația Trump există o ideologie extrem de bine consolidată. Și fără să înțelegem această ideologie și valorile care stau în spatele ei, este aproape imposibil să reușim să ne apropiem din nou. Din punctul meu de vedere, este nevoie în continuare de relații transatlantice puternice, dar europenii, noi, cu toții, trebuie să facem un efort să înțelegem ce se întâmplă, nu să ne lamentăm permanent, să vorbim doar în termeni duri despre Statele Unite”, a spus Kelemen Hunor.

Industria de apărare, în 8-10 ani

Discuțiile pe marginea dezvoltării industriei de apărare la nivelul Uniunii Europene reprezintă o temă extrem de prezentă, mai ales în ultimul an, accentuată de repoziționarea administrației Trump în politica externă.

Kelemen Hunor consideră că Uniunea Europeană a trăit cu o iluzie greșită că “până la sfârșitul lumii se poate mânca gratis, prânzul e fără bani” în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare.

“De 10 ani, cel puțin, Uniunea Europeană trebuia să știe, știau, dar au crezut că e o altă realitate, că avem nevoie de creșterea investițiilor în apărare. Încă din perioada președintelui Obama, Statele Unite au început să se întoarcă către Pacific. Era clar că va veni momentul, în prima administrație a lui Trump era extrem de vizibil că va veni momentul când va trebui să investim în apărare. Europa a trăit cu iluzia greșită că până la sfârșitul lumii se poate mânca gratis, că prânzul e fără bani. Deci nu se poate să nu-ți dai seama că nu va susține America, până la sfârșitul lumii, apărarea și securitatea Europei. Noi am pierdut 10 ani pe teme false și acum ne trezim că, brusc, trebuie să investim masiv, fiindcă Statele Unite încep o dezangajare în Europa și că atenția Statelor Unite se va întoarce mai mult spre Pacific, spre Asia. Deci, din acest punct de vedere, e clar că trebuie să facem acest lucru”, consideră liderul Uniunii.

Kelemen Hunor a avertizat însă că dezvoltarea industriei de apărare nu se va întâmpla imediat și că va fi nevoie poate chiar de un deceniu pentru acest proces.

“Trebuie să fim foarte sinceri că, în acest moment, Uniunea Europeană nu are nici banii necesari, dar nu are nici industria dezvoltată pentru a susține de la o zi la alta, de la un an la altul, tot ce este necesar pentru securitatea continentului. Va dura. Vorbim de 8-10 ani de zile și nu putem spune și nu se poate accepta că fără Statele Unite, de exemplu, scutul din linia de Est, statele baltice, Polonia, România, va funcționa fără America. Nu va funcționa, fiindcă sistemele Patriot funcționează doar cu americanii împreună. De aceea avem nevoie de Statele Unite în continuare, în același timp trebuie să investim în armament, în armată, în înzestrare, în infrastructură și România, din acest punct de vedere, va merge în această direcție. Deci nu e nicio problemă”, a punctat Kelemen.

Președintele UDMR a apreciat, în acest context, că “industria de apărare a României nu arată foarte bine, dar peste câțiva ani va arăta mai bine”, bineînțeles cu sprijnul investițiilor.

“Trebuie să investim și în know-how, trebuie să investim și în tehnologii, în modernizare și în lucruri care probabil că acum 10-20 de ani nici nu existau. Drone și așa mai departe, fiindcă războaiele secolului XXI, probabil dacă vor fi, sper că nu vor fi, nu vor fi cele clasice din secolul XX sau secolul XIX”, a conchis acesta.

Mesaj pentru antreprenori

Totodată, Kelemen Hunor, liderul UDMR, a transmis, astăzi, un mesaj antreprenorilor participanți la Forumul Economic al Transilvaniei, organizat de Fundația Pro Economica la Târgu Mureș, pentru a patra oară.

Acesta a spus că sunt trei mari provocări care “astăzi trebuie să fie clare pentru toată lumea, inclusiv pentru politicieni, dar și pentru antreprenori”.

”În primul rând, impredictibilitatea. Pentru antreprenori și pentru politicieni și pentru orice om, predictibilitatea este extrem de importantă, dar trăim într-o lume în care lipsește predictibilitatea. Schimbările sunt foarte rapide. E greu să faci un proiect care mâine va fi valabil, fiindcă aceste plăci tectonice, politice, se ciocnesc în această perioadă și au efecte și asupra economiei din România și nu numai. Viteza e a doua chestiune. Schimbările sunt atât de rapide, încât nu avem timp să ne acomodăm. Omul este obișnuit la schimbări mai rapide și atunci are posibilitatea de a se adapta. În această perioadă, viteza schimbărilor e așa de mare, încât lasă omul fără suflare, dacă pot să spun așa, între ghilimele. și din această cauză există nesiguranță, există, bineînțeles, un sentiment de nesiguranță totală. Trebuie să ne acomodăm cu această viteză, trebuie să ne adaptăm la această viteză. După aceea există chestiunea legată de inteligența artificială, un lucru care este necesar, nu vom scăpa, vom folosi. Trebuie să învățăm să folosim inteligența artificială, mai ales în politică, în ceea ce ne privește, dar în același timp, pe lângă aspectele pozitive, apar și aspectele negative. Și acest lucru s-a văzut anul trecut la alegerile prezidențiale din România și se vede în continuare, fiindcă inteligența artificială, algoritmul, caută informațiile care există pe internet. Și în acest caz, sigur, dacă informațiile sunt distorsionate, dacă sunt false, atunci va căuta, va alege și va folosi și din aceste informații și atunci ceea ce primește omul când vrea să înțeleagă un fenomen nu neapărat este în concordanță cu realitatea. Deci noi trebuie să învățăm să folosim inteligența artificială, dar în același timp trebuie să știm cum să filtrăm informațiile false, fake news-urile, fiindcă altfel ne vom trezi în realități paralele”, a spus Kelemen Hunor.

Forum de dezvoltare și colaborare

Fundația Pro Economica organizează și în acest an Forumul Economic al Transilvaniei unde sunt abordate temele actuale privind dezvoltarea economică a Transilvaniei și oportunitățile de colaborare.

La eveniment participă: Kelemen Hunor – președinte al Uniunii Democrate Maghiare din România, Magyar Levente – vice-ministru, Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior al Ungariei, Nacsa Lőrinc – secretar de stat pentru Politica Națiunii al Ungariei, Cancelaria Prim-ministrului,

În cadrul evenimentului, Tánczos Barna, ministru al Finanțelor, a participat împreună cu Magyar Levente, ministru adjunct de externe al Ungariei la o masă rotundă cu tema „Piețele în transformare în statele membre ale Uniunii Europene”.

În partea a doua a zilei, de la ora 14:00, va avea loc inaugurarea depozitului frigorific Keller Logistics din localitatea Sânpaul (jud. Mureș), unde Magyar Levente și Tánczos Barna vor susține discursuri de deschidere. Proiectul, susținut de Fundația Pro Economica, constă într-o investiție greenfield prin care s-a realizat un depozit logistic frigorific, care utilizează cele mai moderne tehnologii și condiții de automatizare, având ca scop dobândirea unui rol de lider pe piața regională.

Ligia VORO