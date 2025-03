Pașapoartele biometrice câștigă teren în Mureș

În județul Mureș, pașapoartele biometrice sunt acum singura opțiune pentru cetățeni. În ultimele nouă luni, nicio persoană nu a mai solicitat un pașaport temporar, iar cererea pentru documentele electronice continuă să crească.

O noutate importantă în acest an este posibilitatea de a primi pașaportul gratuit la domiciliu, reședință sau la o altă adresă din țară indicată de titular. Acest serviciu vine în sprijinul cetățenilor, eliminând necesitatea unei a doua deplasări la ghișeu pentru ridicarea documentului.

Scădere semnificativă a cererilor față de anul trecut

Șefa Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Mureș, Daniela Nicușan, a declarat că numărul total de cereri a scăzut față de anul precedent.

„În primele luni ale acestui an, numărul de cereri preluate la Serviciul de pașapoarte Mureș este de 3.600, în scădere față de anul trecut cu 5.000 de cereri. Se poate observa o diferență în ceea ce privește numărul de pașapoarte electronice, anul trecut am înregistrat 4.563 de cereri, și 270 de pașapoarte temporare. În acest an, procentul de eliberare a pașapoartelor biometrice sau electronice este de sută la sută”, a declarat Daniela Nicușan, potrivit radiomures.ro.

Pașaportul temporar, doar în cazuri justificate

Modificările legislative din 2023 au limitat emiterea pașapoartelor temporare doar la cazuri obiective, care trebuie justificate prin documente. Astfel, cererile din motive de conștiință nu mai sunt acceptate.

„Modificarea legislației a prevăzut eliberarea pașaportului temporar doar din motive obiective și nu de conștiință, care trebuie justificate prin documente. De anul trecut, din iulie, nu s-au mai solicitat pașapoarte temporare”, a mai precizat șefa Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Mureș.

În fiecare an, odată cu apropierea vacanței de Paște, numărul solicitărilor de pașapoarte crește semnificativ, fiind așteptată o majorare de până la 50% în această perioadă. Cetățenii sunt încurajați să își depună cererile din timp pentru a evita aglomerația.

Procedura simplificată pentru depunerea cererilor

Cererile pentru pașapoarte se depun exclusiv online, prin platforma e-pasapoarte, iar termenul de eliberare este de maximum 5 zile lucrătoare. Această măsură facilitează procesul și reduce timpul de așteptare pentru cetățeni. Digitalizarea și noile măsuri implementate contribuie la eficientizarea procesului de eliberare a pașapoartelor, oferind servicii rapide și accesibile pentru locuitorii județului Mureș.

