Acțiune de donare de sânge, la sediul E.ON din Târgu Mureș

Peste 300 de români cu afecțiuni grave, care le pun viața în pericol, au primit ajutorul vital al Comunității E.ON a donatorilor de sânge, în urma campaniei de donare organizată în urmă cu câteva zile la Târgu Mureș. Acțiunea a reunit peste 100 de angajați ai grupului E.ON România, iar în urma acesteia s-au recoltat 45 de litri de sânge.

Mobilizarea specialiștilor Centrului de Transfuzii Sanguine Mureș și a angajaților companiilor E.ON a fost exemplară, fiecare dintre aceștia fiind motivat să facă bine semenilor săi. Majoritatea donatorilor sunt din Târgu Mureș, însă inițiativa a atras și angajați din Reghin și Luduș, care au dorit să contribuie la această cauză.

„Donarea de sânge a început în momentul în care soția unui coleg avea nevoie de transfuzie. M-am bucurat că am putut fi de ajutor și de atunci am continuat să donez sânge ori de câte ori am avut ocazia. Sunt persoane a căror viață sau recuperare depind de această cantitate de sânge, iar pentru cine este sănătos nu este un efort mare. Faptul că, în Târgu Mureș, Centrul de Transfuzii se deplasează la sediul nostru ușurează procesul de donare”, a afirmat spune Gabriela Budian, E.ON Energie România.

Potrivit reprezentanților Grupului E.ON, la ultimele trei campanii organizate la Târgu Mureș peste 300 de voluntari din companiile E.ON au donat sânge, oferind astfel o șansă la viață pentru aproape 1.000 de pacienți cu afecțiuni grave.

„Indiferent câți donatori se prezintă la Centrul de Transfuzie, o astfel de campanie este binevenită, pentru că de sânge este nevoie în permanență. De aceea, încurajez pe toată lumea, indiferent că face parte din compania dumneavoastră, care demonstrează că este responsabilă și aproape de comunitate – să nu ezite nicio clipă. Dacă starea de sănătate îi permite, să doneze sânge, indiferent de moment, în campanii organizate sau individual, pentru că este un gest binevenit, un gest care salvează vieți”, a afirmat Marinela Lazăr, psiholog la Centrul de Transfuzie Sanguină Mureș.

(Redacția)