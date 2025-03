Cinci sfaturi surprinzătoare pentru sănătatea orală

Problemele dentare afectează toate categoriile de vârstă, de la copii și adolescenți până la adulți și seniori, au consecințe la nivelul tuturor aspectelor vieții și sunt asociate cu afecțiuni precum diabetul, bolile cardiovasculare și chiar anumite tipuri de cancer – acestea sunt doar câteva dintre concluziile raportului „Global Oral Health Status” realizat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), prin care este subliniat, încă o dată, impactul sănătății orale precare asupra calității vieții.

Luând în considerare toate aceste aspecte, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Orale, celebrată, în fiecare an, pe 20 martie, este important ca românii să conștientizeze importanța acesteia pentru starea generală de bine și necesitatea de a rezolva problemele dentare.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care circa 8 din 10 români se confruntă cu cel puțin o problemă dentară, conform unui studiu din 2023 realizat la solicitarea Haleon. Astfel, studiul[1] arată că 42% dintre români au carii, 33% se confruntă cu tartru, 22% au dinți sensibili, 18% au experimentat sângerări gingivale, 16% experimentează retragerea gingiilor, 15% raportează o respirație urât mirositoare, iar 14% au dinți galbeni sau dinți pătați.

OMS: Problemele dentare sunt asociate cu diabetul, bolile cardiovasculare și chiar anumite tipuri de cancer

Problemele dentare sunt cumulative, progresive și cronice și, atunci când nu sunt tratate la timp, conduc la consecințe fizice, sociale și mintale pentru toate categoriile de vârstă, de la copii, până la adolescenți, adulți și seniori. De asemenea, se arată în raportul OMS, sănătatea orală este parte integrantă din sănătatea generală, existând o legătură bi-direcțională între cele două. În ultimele decenii, multiple studii au demonstrat asocierea între problemele dentare și diverse alte afecțiuni ale corpului. Unele dintre cele mai multe astfel de studii indică, de exemplu, legătura dintre boala parodontală severă și diabet, tratarea bolii parodontale aducând o ameliorare a simptomelor diabetului, arată raportul OMS.

O altă asociere a fost demonstrată între boala parodontală severă și boala cardiovasculară, respectiv, într-o mai mică măsură, boala cerebro-vasculară sau boala obstructivă pulmonară cronică. Mai mult decât atât, s-au descoperit legături între carii și pierderea dinților, pe de o parte, și pierderea abilităților cognitive, anumite cancere și diverse pneumonii, pe de altă parte. se mai arată în „Global Oral Health Status” realizat de OMS. Deși cercetarea se află încă la început, aceste asocieri sunt susținute de factori biologici comuni, precum infecție, inflamație, microbiom și răspunsuri imunitare, dar și de diverse aspecte comportamentale și sociale.

Impactul problemelor dentare asupra copiilor

În cazul copiilor, arată OMS, cariile netratate pot duce la infecții acute, dureri dentare și disconfort, care le afectează celor mici abilitatea de a mânca, de a vorbi, învăța și dormi. În cazurile severe, cariile netratate pot avea impact negativ asupra nutriției, ceea ce afectează creșterea și luarea în greutate. Durerea dentară poate, de asemenea, să reducă prezența la școală a copiilor, afectându-le performanța educațională.

În România, problemele orale pot fi accentuate și de faptul că 47% dintre copii încep prea târziu periajul dentar, deoarece părinții nu acordă suficientă atenție igienei orale a acestora, conform unui studiu[2] recent realizat la inițiativa Haleon România, la care au participat 300 de părinți cu vârsta între 20 și 50 ani care au copii cu vârste cuprinse între 1 și 12 ani. Acest lucru se întâmplă în contextul în care 52% dintre părinți au raportat că micuții lor consumă dulciuri cel puțin o dată pe zi, 10% dintre părinți au declarat că li se întâmplă frecvent să se afle în situația în care copilul lor să nu se fi spălat pe dinți în timpul zilei, în timp ce un procent și mai mare, 19%, au mărturisit că ocazional copilul lor merge la culcare fără să se spele pe dinți.

Impactul problemelor dentare asupra adulților

Adulții se pot confrunta cu o gamă largă de probleme dentare, care au consecințe asupra tuturor aspectelor vieții, de la starea generală de sănătate la cea mintală. Mai mult decât atât, în cazurile severe, acestea pot afecta chiar oportunitățile de angajare și pot reduce productivitatea, conform raportului OMS. De altfel, un studiu realizat în SUA a demonstrat că 243 de milioane de ore de productivitate sunt pierdute, anual, din cauza durerilor de dinți sau a problemelor dentare[3].

Cu toate acestea, multe probleme dentare pot trece neobservate sau pot fi considerate minore până la momentul acutizării. Conform raportului „Starea de sănătate a populației” realizat de INS – Institutul Național de Statistică[4], de exemplu, majoritatea românilor până în 65 de ani au declarat o stare de sănătate orală bună şi foarte bună, în timp ce doar 30,0% dintre persoanele de 65-74 ani şi 14,3% dintre persoanele de 75 şi ani şi peste au declarat că au o stare de sănătate orală bună şi foarte bună.

Impactul problemelor dentare asupra seniorilor:

O sănătate orală precară în rândul persoanelor în vârstă poate afecta activitățile zilnice și poate acutiza problemele specifice vârstei. Seniorii cu probleme stomatologice se confruntă cu durere, dificultăți de mestecat și de alimentație sau chiar carențe nutriționale. Persoanele vârstnice fragile, care locuiesc în centre de îngrijire pe termen lung, au adesea nevoi ridicate de îngrijire orală, ceea ce poate complica alte afecțiuni existente.

Conform INS, începând cu vârsta de 55 ani, peste jumătate dintre bărbații români și aproape jumătate dintre femei declară o sănătate orală moderată, rea sau foarte rea (51,3% dintre bărbații și 47,5% dintre femeile din grupa de vârstă 55-64 ani), iar situația se agravează odată cu înaintarea în vârstă, astfel că starea de sănătate orală este percepută ca moderată, rea sau foarte rea de 67,9% dintre bărbații și 71,6% dintre femeile din grupa de vârstă 65-74 ani și de 84,5% dintre bărbații și 86,5% dintre femeile în vârstă de 75 ani și peste.

5 sfaturi surprinzătoare pentru sănătate orală oferite de către specialiștii Haleon cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății Orale

În fiecare an, pe 20 martie, este celebrată Ziua Mondială a Sănătății Orale. Data a fost aleasă pentru că 20 reprezintă numărul ideal de dinți de lapte în cazul copiilor, iar 32 (3/20) simbolizează setul dentar complet al adulților. Cu acest prilej, Haleon România le reamintește românilor de importanța îmbunătățirii sănătății orale și reiterează necesitatea creșterii accesului la îngrijire dentară de calitate, două dintre obiectivele sale cheie. Specialiștii din cadrul Haleon România reiterează 5 sfaturi mai puțin cunoscute pentru sănătatea orală:

Clătitul pastei de dinți cu apă după periaj este o greșeală

Deși majoritatea oamenilor își clătesc gura după ce se spală pe dinți, realitatea este că… nu trebuie să facă acest lucru. Pentru ca fluorul din pastă să acționeze, după periaj gura nu trebuie clătită, iar pentru cel puțin 30 de minute trebuie evitat consumul de alimente sau băuturi.

Periajul trebuie să dureze 2 minute

Periajul dinților timp de 2 minute elimină cu o treime mai multă placă bacteriană comparativ cu un periaj de doar 45 de secunde.

Problemele dentare pot indica alte boli – consultul stomatologic este esențial

Infecțiile orale frecvente pot indica afecțiuni precum diabet sau o boală cardiovasculară, în timp ce retragerea gingiilor poate fi un semn al osteoporozei. Mai mult decât atât, o limbă uscată poate semnala o deficiență de vitaminele B12, C sau D. Vizitele regulate la medicul stomatolog sunt esențiale pentru depistarea unor astfel de afecțiuni.

Îngrijirea orală trebuie să înceapă de la naștere

Recomandarea specialiștilor pentru părinți este aceea de a începe igiena bebelușului încă din primele luni de viață – cel târziu când apare primul dinte. În această perioadă, mucoasa și pliurile gingivale ale bebelușului ar trebui curățate ușor de două ori pe zi, dimineața și seara, folosind un tampon de vată sterilă umezit în apă. Ulterior, se face trecerea la produse de igienă orală adaptate vârstei lor.

Dinții sensibili nu trebuie neglijați

Principala cauză a sensibilității dentare este expunerea stratului de dentină, cauzată de factori precum regresia gingiilor, distrugerea smalțului dentar sau un periaj prea agresiv. Studiile clinice demonstrează că utilizarea unei paste de dinți adecvate este un prim pas pentru eliminarea disconfortului cauzat de dinții sensibili[5].

