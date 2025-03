Târgu Mureș: Atelier special de lectură, de Ziua Mondială a Sindromului Down

Elevi ai claselor a V-a de la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din Târgu Mureș au participat vineri, 21 martie, la un atelier de lectură special dedicat Zilei Mondiale a Sindromului Down.

”Împreună cu bibliotecara Aurica Mureșan, elevii au citit cartea „Ioana: o poveste despre Sindromul Down”, scrisă și ilustrată de Veronica Iani, și au învățat că fiecare dintre noi este unic și special. În cadrul discuțiilor, copiii au aflat despre talentele și darurile lor, despre ce își doresc să devină când vor fi mari și cum ar putea să interacționeze cu un coleg care are Sindromul Down. Au realizat cât de important este să fii TU însuți și că și persoanele cu Sindrom Down au visuri, talente și pot ajunge să fie reporteri, sportivi, actori, educatori, pictori, designeri de modă, dansatori și multe altele”, au informat reprezentanții Bibliotecii Județene Mureș.

