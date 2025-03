Adio play-off?! A treia înfrângere consecutivă la baschet, pentru CSM Târgu Mureș!

CSM Târgu Mureș a fost învinsă sâmbătă, 22 martie, în deplasare, de formația CSA Steaua București, într-un meci contând pentru etapa a 24-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin Getica 95.

După 40 de minute de timp efectiv de joc, gazdele s-au impus cu scorul de 103-80 (32-23, 21-20, 25-18, 25-19), administrând astfel echipei pregătită de Faragó Péter cel de-al treilea eșec din ultimele trei partide oficiale.

Pentru gazde au înscris: Soares 25 (3×3), Alipiev 20 (3×3), Godfrey 14 (2×3), Stokes 12 (1×3) plus 12 pase decisive, Wiley 11, Stan 8, Tate 8 (2×3), Mandache 3 (1×3) și Ionescu 2. Au mai jucat: Mandisodza și Sparlac.

Pentru CSM Târgu Mureș au punctat: Jeremic 19 (6×3), Martinic 15, Casale 10 (1×3), Gajovic 9, Reljic 9, Santa 8, Mureșan 3, Bodo 3 (1×3), Rosenfeld (1×3), Borșa 1. Au mai evoluat: Major și Popa.

”A venit și în viața echipei noastre acel moment în care trebuie să spunem că, din punct de vedere fizic și mental, echipa a obosit în ultima perioadă. Faptul că acest lucru se manifestă în timpul luptei pentru play-off se datorează faptului că tot anul am fost nevoiți să gestionăm accidentări, absențe și schimbări tactice impuse de circumstanțe. Am încercat să echilibrăm situația, iar până acum am reușit”, a declarat Faragó Péter.

În clasament, CSM Târgu Mureș se află pe locul 10 cu o zestre de 35 de puncte (11 victorii și 13 eșecuri).

