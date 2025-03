VIDEO: Dr. Madaras Zoltán, fondator DoraOptics: ”Dorim ca pacienții care vin la noi să aibă o vedere cât mai bună”

Aproape 3.000 de intervenții chirurgicale oftalmologice au fost realizate în cursul anului 2024 la Spitalul DoraOptics din Târgu Mureș, iar în cursul acestui an se estimează o creștere, având în vedere dotarea unității medicale cu tehnologie nouă, a anunțat Dr. Madaras Zoltán, medic primar oftalmolog, doctor în științe medicale și fondatorul rețelei DoraOptics, în cadrul emisiunii ”Mureșul Medical”, realizată joi, 13 martie, în Studioul Zi de Zi Live.

În luna martie, Spitalul DoraOptics din Târgu Mureș a aniversat un an de la momentul în care și-a deschis porțile spre pacienții din județul Mureș și nu numai, oferind servicii medicale de înaltă performanță în oftalmologie, dar și în alte specialități medicale.

”În prezent, în Spitalul DoraOptics efectuăm în număr mare intervenții chirurgicale în domeniul oftalmologiei, ce se desfășoară în regim ambulator. Cele mai multe sunt operații de cataractă, realizate de mine și colega mea, Dr. Elvira Tătar. În rest, efectuăm operații de dioptrii, cu laser, eu și Dr. Ferencz Attila. Sunt operații femtoLASIK și operații SMILE. Mai sunt efectuate intervenții chirurgicale în domeniul ORL, de către Dr. Szabo Cristina. Efectuăm investigații și tratamente în domeniul gastroenterologiei, gastroscopii și colonoscopii sub anestezie, intervenții în domeniul chirurgiei, chirurgiei vasculare. Urmează ca în viitorul apropiat să obținem autorizația pentru spitalizări de zi și atunci vom deschide secția de spitalizări de zi cu 26 de paturi, cel mai probabil în primăvara acestui an, ceea ce ne va permite o dezvoltare pe acest segment. De asemenea, oferim consultații de cardiologie, endocrinologie și mai avem planuri mari pentru viitor”, a făcut o scurtă prezentare a unității sanitare Dr. Madaras Zoltán.

Intrarea în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate pe spitalizări de zi va permite pacienților să beneficieze de servicii medicale gratuite, în baza biletului de trimitere, ceea ce înseamnă probe funcționale, analize de sânge, mici intervenții. În prezent, cu bilet de trimitere se efectuează doar consultații în regim de ambulator.

Operație în premieră în România

În aproape două decenii de activitate intervențiile chirurgicale în oftalmologie la DoraOptics au cunoscut un trend ascendent, în paralel cu dezvoltarea tehnologiei din domeniu.

”Operațiile acestea au cunoscut o dezvoltare atât în tehnica chirurgicală, cât și în implantele pe care le folosim. În 20 de ani, firmele care dezvoltă aceste produse au dezvoltat cristaline din ce în ce mai performante, care acum permit o vedere mult mai bună pacienților și deja o operație de ochi, care acum 20 de ani avea scopul ca pacientul să vadă ceva, acum are scopul să vadă cât mai aproape de perfecțiune. Dorim ca pacienții noștri să scapă de ochelari odată ce sunt operați la ochi. De aceea, folosim din ce în ce mai mult implante performante, Torice Extended Depth of Focus și trifocale, respectiv, utilizăm cele mai noi tehnici de chirurgie laser pentru tineri, pentru a scăpa de dioptrii, cum ar fi intervenția SMILE sau femtoLASIK”, a precizat Dr. Madaras Zoltán.

În cadrul emisiunii ”Mureșul Medical”, fondatorul DoraOptics a prezentat trei intervenții chirurgicale oftalmologice, respectiv a evidențiat importanța utilizării sistemului de marcaj digital pe ochi, în cadrul implantului de cristalin, tehnologie ce indică cu precizie poziția în care trebuie implantat cristalinul, astfel încât dioptria post-operatorie a pacientului să fie cât mai aproape de zero.

”Acest sistem de marcaj digital e unic în zonă și în regiune. Este o investiție mare, dar contribuie la precizia intervenției chirurgicale. Noi am investit în acesta pentru că dorim să avem rezultate cât mai bune, dorim ca pacienții care vin la noi să aibă o vedere cât mai bună”, a subliniat fondatorul DoraOptics.

De anul trecut, la DoraOptics sunt realizate intervenții laser, cu laser de generație nouă, ce folosește tehnologia SMILE pentru corectarea dioptriilor.

”Trebuie știut că mai multe firme au lansat această tehnologie de extracție intracorneană a unei lenticule, care în varianta firmei Zeiss se cheamă SMILE – Small Intracorneal Lenticle Extraction. Deci există un laser care delimitează prin niște impacte de femtosecunde, asta înseamnă 10 la puterea minus 12, o lenticulă în grosimea corneei pacientului. Practic, noi modificăm dioptria ochiului, extrăgând din cornee o lentică. Această tehnologie o folosim la pacienții tineri. (…) Pe cine operăm de dioptrii la nivelul corneei, probabil că toată viața nu va mai fi necesar să poarte ochelari de distanță. Scapă de ochelari imediat și vede bine. Până acum a fost o singură excepție, o persoană care a văzut a doua zi 100%. Dar restul toți vedeau 100% din prima zi. (…) Laserul acționează între plus 5 și minus 9, minus 10. Această marjă o putem opera cu laserul, în funcție de grosimea corneană. Cine are dioptrie mai mare, spre minus sau spre plus, există tehnici de implant intraocular sau schimb refractiv de cristalin. Există soluții”, a completat Dr. Madaras Zoltán.

Chiar dacă multă lume dorește să scape de ochelari, există și anumite contraindicații, afecțiuni ale retinei, respectiv degenerescența maculară.

De la intervenții de rutină, Dr. Madaras Zoltán, împreună cu echipa sa, au realizat în acest an și o intervenție în premieră în România, un implant de cristalin artificial de 60 de dioptrii, la o pacientă diagnosticată cu microftalmie.

Investiție în resursa umană și tehnologie

Recent, Spitalul DoraOptics a câștigat un proiect cu finanțare europeană pentru achiziția de echipamente și creșterea numărului de angajați.

”Vom achiziționa tehnologie laser nouă, aparatură pentru ambulator, pentru investigații, ceea ce va crește capacitatea noastră de a diagnostica boli, de a trata boli, de a efectua intervenții chirurgicale noi sau cu precizie mai mare. (…) Anul trecut, la noi, la Dora Optics, am efectuat undeva la aproape 3.000 de intervenții chirurgicale oftalmologice. (…) Anul acesta preconizăm o creștere, pentru că avem tehnologie nouă, am început operații noi, cele vechi încercăm să le facem și mai bine, mergem înainte”, a detaliat Dr. Madaras Zoltán.

Focus pe calitate

Rețeta succesului Spitalului DoraOptics cuprinde multe ingrediente cheie, printre care investiția în calitate, atât din punct de vedere al tehnologiei cât și al resursei umane.

”Noi încercăm cât se poate de repede să aducem tehnologie nouă, să învățăm proceduri noi, să mergem la conferințe internaționale, să învățăm și să venim acasă să le implementăm și până la urmă asta e pentru avantajul tuturor. Pacienții au de beneficiat de pe urma acestor eforturi de dezvoltare și a investițiilor pentru că nu în ultimul rând tehnologia nouă trebuie cumpărată. Putem zice că viitorul arată bine”, a mai spus Dr. Madaras Zoltán.

Arina TOTH

Ioana TURC