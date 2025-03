Mureșeanul László Biró și echipa sa vor reprezenta România la World Butchers’ Challenge 2025

România va fi reprezentată la World Butchers’ Challenge 2025 de o echipă de 12 măcelari, printre care și mureșeanul László Biró. Potrivit Agerpres, competiția mondială se va desfășura la Paris pe 30 și 31 martie.

„România va fi singura ţară din sud-estul Europei care va concura la această ediţie a World Butchers’ Challenge 2025, fiind o premieră. Este o mare realizare pentru întreaga echipă şi pentru măcelăria românească. Am început antrenamentele de la începutul lunii iunie 2024, ne-am întâlnit câte două – trei zile pe lună la Cluj-Napoca pentru a ne pregăti pentru competiţie. Iniţiatoarea proiectului participării echipei României la World Butchers’ Challenge 2025 este Fundaţia ‘Ştefan Moldovan’ din Cluj-Napoca. Această fundaţie a trimis o propunere, iar firma Petry din Târgu Mureş, la care lucrez, a avut încredere în mine şi m-a întrebat dacă nu vreau să particip la preselecţie în Cluj. Aceste preselecţii au fost organizate în patru oraşe mari ale ţării, în Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Cluj. Şi, aşa, m-am dus eu la Cluj, am încercat să dau tot ce am dobândit ca experienţă în atâţia ani de meserie şi uite că norocul meu a fost să mă aleagă în echipa care va reprezenta România. Echipa va avea 12 măcelari”, a declarat măcelar-chef László Biró.

Conform declarațiilor acesdtuia, la această competiție mondială, unde concurează măcelari experimentați din 18 țări, fiecare echipă are la dispoziție trei ore și jumătate pentru a tranșa și a transforma într-o prezentare atractivă o jumătate de vițel, o jumătate de carcasă de porc, un miel și cinci pui. László Biró și echipa sa s-au pregătit temeinic pentru competiția din Franța, desfășurând antrenamente intense de câteva zile în fiecare lună. Pe parcursul pregătirilor, au procesat cantități impresionante de carne: 3.400 kg de vită, 1.520 kg de porc, 1.240 kg de miel și 180 de pui. Pentru a perfecționa fiecare detaliu, au folosit 40 kg de condimente, opt kilograme de legume și fructe, precum și două kilograme de verdețuri și flori comestibile ornamentale. În total, echipa a acumulat 120 de ore de antrenament intensiv, concentrându-se pe îmbunătățirea tehnicilor de tranșare și prezentare.

„Se va tranşa carnea şi se va expune semipreparată în vitrină. Vom avea o masă lungă de 9 metri, lată de 1,5 metri. Vor participa 18 ţări, cele mai tari în industria cărnii – Brazilia, Germania, Franţa, Belgia – care au un cuvânt greu de spus în această industrie şi în toată breasla măcelarilor”, a explicat László Biró.

Experiență de 29 de ani în măcelărie

Mureșeanul are o experiență de 29 de ani în măcelărie, deși inițial visa să devină mecanic auto. A pășit în acest domeniu la doar 17 ani și de atunci și-a perfecționat constant măiestria, potrivit Agerpres. László Biró a intrat în lumea măcelăriei la doar 17 ani, deși inițial visa să devină mecanic auto. După ce nu a reușit la primul examen, a decis să nu piardă un an și s-a înscris la o specializare de măcelar-mezelar. Încă din primul an, meseria l-a atras atât de mult încât a hotărât să rămână în acest domeniu. A învățat tainele meseriei într-o perioadă în care marile fabrici din vremea comunismului încă funcționau, iar el și-a început cariera la Gloria, o fostă fabrică de salam. Pe atunci, meseria de măcelar era foarte respectată și bine plătită, oferindu-i satisfacție profesională și determinându-l să renunțe definitiv la ideea de a deveni mecanic auto.

„Am mai lucrat şi prin străinătate, în Germania, la cel mai mare abator din Europa, unde se sacrificau zilnic 20.000 de capete. Acolo am prins o experienţă foarte mare la o vârstă foarte fragedă. La 20 de ani, după ce am terminat armata, după trei luni m-am dus în Germania şi acolo într-adevăr am dobândit o experienţă foarte, foarte mare, ceea ce m-a ajutat în continuare cu această meserie”, a mai spus László Biró.

El a menționat că firma din Târgu Mureș la care lucrează i-a oferit oportunități de dezvoltare. A pornit ca tranșator, apoi a trecut prin etapele de mezelar și măcelar de butuc, iar odată cu deschiderea restaurantelor, i s-a oferit și rolul de bucătar. Deja de șapte ani, László Biró activează în domeniul HoReCa, un sector care l-a atras și în care s-a regăsit profesional. Experiența acumulată i-a oferit oportunitatea de a se dezvolta în mai multe direcții, iar pasiunea pentru acest domeniu l-a determinat să își perfecționeze constant abilitățile.

Potrivit aceleiași surse, la World Butchers’ Challenge 2025, László Biró îşi doreşte ca România să obţină o clasare cât mai bună şi să facă „o figură frumoasă.

(D.C.)