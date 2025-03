Mureș Depo Alimente, botez oficial

În vecinătatea fabricii de nutrețuri combinate UMB Feed de la Sânpaul ființează, din 2024, Mureș Depo Alimente. Investiția, dezvoltată de oamenii de afaceri Vass Béla și Ovidiu Iliescu, și-a primit vineri, 21 martie, botezul la un an de la punerea sa în funcțiune.

Depozitul logistic frigorific care reprezintă o investiție de cca 7,5 milioane de euro a fost finanțat 50% prin Fundația Pro Economica de Guvernul ungar, o parte de OTP Bank, iar o parte din resursele proprii ale companiei.

“Ideea proiectului s-a născut în 2021, pornind de la experiența unui coleg din compania noastră am văzut o nișă de piață pentru construcția unui depozit logistic în zona Târgu Mureș”, ne-a purtat în trecut Vass Béla, asociatul majoritar și administrator al Mureș Depo Alimente.

Ovidiu Iliescu, asociat în Mureș Depo Alimente și director general al Keller Logistic din Brașov, a “importat” această idee a depozitelor logistice de peste Ocean și a implementat-o când a revenit acasă.

“În 1998 când am plecat din țară ca să lucrez pentru o companie din Statele Unite, am fost profund impresionat de modul în care un volum mare și divers de mărfuri poate fi livrat rapid într-un interval scurt de timp, în condiții optime. Am aflat destul de repede că în spatele acestor procese complexe se află companii specializate care asigură lanțurile logistice, iar interesul și pasiunea mea pentru acest domeniu s-au concretizat odată cu deschiderea primei platforme logistice Keller Logistic în Brașov în 2014”, a povestit Ovidiu Iliescu.

Construcția Mureș Depo Alimente, o investiție greenfield, a început în august 2022, iar, potrivit asociatului majoritar ,“am reușit să respectăm graficul, iar în ianuarie 2024 am predat clădirea și am început exploatarea de probă. Automatizarea și integrarea tehnologiilor moderne ne vor permite să ne deservim partenerii și clienții mai eficient, mai rapid și mai fiabil”.

Clădirea principală a depozitului are o suprafață de 2.263 de metri pătrați și o înălțime de 38 de metri.

“Capacitatea de depozitare va fi de 10.800 de paleți și va fi susținută de un sistem de rafturi bine conceput, 4 macarale de ridicare automate, un sistem de transport și control al paleților, 4 porți etanșe cu închidere rapidă, o mașină de ambalare automată și un pachet software care să le susțină. Sistemul este, de asemenea, capabil să stocheze înghețată la minus 27 de grade Celsius. Sistemul de refrigerare este pe bază de dioxid de carbon, de ultimă generație, ecologic și cu un consum relativ redus. Pentru eficiența depozitării și pentru a respecta standardele interne extrem de ridicate de siguranță împotriva incendiilor, a fost instalat un sistem de reducere a oxigenului pentru a preveni complet incendiile”, a mai completat Vass Béla.

Pentru a reduce cheltuielile cu energia electrică pe platformă a fost instalat un parc fotovoltaic, cu o capacitate nominală de 0,6 MW, care asigură 30% din necesarul de energie electrică al depozitului.

Cu susținere ungară

Proiectul a fost implementat cu sprijinul financiar al Guvernului de la Budapesta, via granturile acordate de Fundația Pro Economica.

“Asistăm aici la o dezvoltare economică, la o dezvoltare generală care nu are egal în Europa Centrală și de Est. Am încercat să fim parte din forța motrice a acestei dezvoltări de la Budapesta, pentru că este foarte important pentru noi ca României să-i meargă bine din punct de vedere economic. Transilvania este deosebit de dragă inimilor noastre și, de asemenea, partea din Transilvania în care trăiesc un număr mare de concetățeni maghiari. Acesta este motivul pentru care am lansat programe de sprijin pe scară largă pentru a susține dezvoltarea economică a acestor regiuni. Mónika Kozma și echipa sa au făcut o treabă excelentă în conducerea investițiilor de aproape 200 de miliarde de forinți, susținute de un sprijin substanțial din partea guvernului maghiar. Această hală de producție este parțial rezultatul acestei munci (…) Îi felicităm pe creatorii acestei investiții pentru că s-au angajat în prima lor aventură în industria alimentară și așteptăm cu nerăbdare să le sprijinim extinderea și creșterea cu alte subvenții în lunile și anii următori, deoarece acestea sunt în prezent luate în considerare”, am spicuit din discursul rostit de Magyar Levente, ministru adjunct al Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului Exterior al Ungariei, prezent la evenimentul de inaugurare.

“Noi, în strategia pe baza căreia implementăm programul de dezvoltare economică, am trecut și inițiativa aceasta de a crea centre logistice, de a înființa depozite, care sunt foarte importante în agricultură, pentru că ajută să menținem prețul produselor cât mai ridicat. (…) Când au venit domnul Iliescu și cu domnul Vass, ne-au spus că ei doresc să construiască un depozit frigorific, pe care nu îl mai avem în regiune, pentru că, cu tehnologia inaugurată astăzi, se poate depozita și înghețata, ceea ce pare o chestie banală. Am înțeles că este foarte importantă investiția pe segmentul acesta al pieței, pentru că foarte mulți producători de înghețată se confruntă cu problema aceasta, pentru că, dacă nu sunt depozite frigorifice în zonă, atunci calitatea înghețatei sau a produselor care necesită o astfel de refrigerare, devine mai proastă. Deci era o nișă de piață, și noi, cum îndrăgim acele proiecte care sunt inedite, am zis să îl finanțăm”, a adăugat Kozma Mónika, președintele Fundației Pro Economica.

Proiectul a presupus și crearea a 80 de locuri noi de muncă, unul dintre țelurile programelor finanțate de Pro Economica.

Finanțatori, parteneri și colegi. Mulțumiri

De altfel, mulțumirile celor doi asociați au subliniat, în primul rând, aportul financiar obținut din Ungaria în mulțumirile pe care le-au adresat persoanelor care au făcut posibil acest proiect.

“Acest proiect nu ar fi fost posibil fără sprijinul guvernului maghiar, fără grantul Fundației Pro Economica și fără angajamentul și munca grea a echipei noastre. Mulțumiri speciale guvernului maghiar, echipei Pro Economica, consultanților noștri, proiectanților, antreprenorilor, băncilor finanțatoare și tuturor colegilor care au contribuit la realizarea acestui vis. Sunt încrezător că noul depozit frigorific va crea noi locuri de muncă și multe beneficii nu numai pentru compania noastră, ci și pentru partenerii noștri și comunitatea locală. Sperăm că această investiție va servi drept sursă de inspirație pentru alții și va contribui la dezvoltarea economică a regiunii”, a spus Vass Béla.

“Încă de la început strategia noastră a fost să dezvoltăm parteneriate solide cu clienții noștri și deschiderea mea către parteneriate m-a condus la o colaborare foarte valoroasă cu domnul Bela Vass, care este astăzi asociatul meu, iar împreună prin compania noastră Mureș Depo Alimente am stabilit un parteneriat solid cu Fundația Pro Economica, fundație susținută de Guvernul Ungariei. Parteneriatul cu Fundația Pro Economica și încrederea pe care ne-au acordat-o au reprezentat temelia acestui proiect și mulțumim mult pentru aceasta. Un sprijin semnificativ avem și din partea autorităților locale reprezentate prin Primăria Sânpaul, mulțumim mult. Realizarea acestui proiect a fost posibilă datorită suportului și determinării unei echipe excepționale pe care am avut-o cu noi tot timpul cât și a experienței în logistică dovedită în cei 10 ani în care am activat în acest domeniu. Prin acest proiect ne dorim să venim în sprijinul tuturor producătorilor de alimente, a companiilor din retail, oferindu-le soluții eficiente pentru siguranța alimentară, concomitent cu dezvoltarea comunității locale”, a subliniat și Ovidiu Iliescu, care le-a mulțumit nominal tuturor celor implicați în proiect, de la arhitecți, constructori, furnizorilor de tehnologie, băncii finanțatoare, conducători ai instituțiilor publice și colegilor din Mureș, Odorhei și Brașov.

Mesaje oficiale

Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, a remarcat că: “Este un exemplu superb pentru o colaborare româno-maghiară sau maghiaro-română” și le-a urat celor asociați succes și “să aveți determinarea și curajul să vă gândiți la investiții și mai mari și, de ce nu?, și în afara țării, ca să arătați și în afara României că sunteți capabili să cuceriți și alte piețe noi pentru noi și pentru România”.

Un mesaj a mai adresat Simon István, primarul comunei Sânpaul care i-a felicitat pe investitori, anunțând, totodată, că în comună au fost create 4.000 de locuri de muncă, însă investițiile continuă, ceea ce înseamnă alte joburi nou create.

“Cred că investitorii au fost mulțumiți de onestitatea și de serviciile noastre din comună și sper că toată lumea să vină în comunitatea noastră, ușa noastră este deschisă și pentru investiții mici și pe investiții majore”, a meționat edilul.

Ceremonia de inaugurare a fost urmată de tăierea panglicii, iar doritorii au putut vizita depozitul, iar temerarii chiar să inspecteze depozitul frigorific de la înălțimea superioară.

Ligia VORO

