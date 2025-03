Știința creierului – Conferință de elită la UMFST Târgu Mureș cu un invitat de prestigiu

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează în data de luni, 31 martie 2025, un eveniment academic de excepție: Memorial Lecture Miskolczy Dezső. Comunitatea universitară este invitată să participe la această conferință de înaltă ținută, ce îl va avea ca invitat special pe acad. prof. dr. Dóczi Tamás Péter, de la Universitatea din Pécs, Ungaria, potrivit organizatorilor din cadrul universității mureșene.

Profesorul va susține prezentarea intitulată „The critical role of neuroimaging in neurosurgery – Epilepsy surgery as the paradigmatic case”, subliniind impactul esențial al neuroimagisticii în chirurgia epilepsiei. Evenimentul va avea loc în Sala Senatului, de la ora 16:00, oferind o oportunitate unică de a explora cele mai noi descoperiri în domeniul neurochirurgiei.

(L.P.)

Sursa foto: Facebook – UMFST Târgu Mureș