ANUNȚ

TODORAN MIRCEA-ALIN-CRISTIAN titularul planului: „ PUZ PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE STR. DEDRADULUI FN, REGHIN, JUDEȚUL MUREȘ” situat in municipiul Reghin, str.Dedradului fn, anunță publicul interesat că in ședința Comitetului Special Constituit ce a avut loc la APM Mureș, in data de 25.03.2025, s-a decis că planul nu are efect semnificativ asupra mediului, prin urmare nu este necesară efectuarea raportului de mediu. Planul urmează să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentația care a stat la baza deciziei poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mures, loc.Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, in zilele de luni intre orele 9,00-15,00 și marți-vineri intre orele 9,00-12.

Observatiile justificate ale publicului pentru reconsiderarea deciziei luate ca urmare a

parcurgerii etapei de încadrare se primesc zilnic, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului

Mureș, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului, tel.0265/314984,

0265/314987.