CL Ungheni. Fotbal vs. monument istoric? Biserica de lemn din Cerghizel și actualizarea strategiei de dezvoltare

Consiliul local al orașului Ungheni a adoptat în ședința ordinară din 25 martie un proiect de hotărâre privind „aprobarea modificării şi actualizării Strategiei de dezvoltare locală 2021 – 2027 a oraşului Ungheni – Orizont 2030”. Coroborat cu adoptarea bugetului local, acesta a fost punctul de pe ordinea de zi care a iscat cele mai multe dezbateri și discuții între consilierii locali și primarul Victor Prodan. Problema fiind mai puțin strategia de dezvoltare, cât proiectul de restaurare a Bisericii de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Cerghizel.

Intervenția opoziției

„Obiectivul acestei modificări a strategiei de dezvoltare era accesarea fondurilor europene pentru restaurarea bisericii de lemn, monument istoric, care din cauza intemperiilor se află într-o stare avansată de degradare. Din păcate, această modificare și actualizare a strategiei de dezvoltare pe care noi astăzi o votăm este tardivă. Proiectul trebuia depus luna trecută până în 30. Ni s-a dat un nou termen pentru această lucrare, care era la sfârșitul lunii acesteia – martie. Acest proiect a fost elaborat prin conștiința și dăruirea cetățenilor localității Cerghizel, prin sponsorizări și donații (…). A durat aproape un an și jumătate. Din păcate modificarea aceasta a strategiei nu s-a reușit să se facă într-un timp rezonabil, pentru a putea fi înaintat proiectul la Alba Iulia (unde e sediul ADR Centru n.r.)”, a spus consilierul local Dorin Mircea Moldovan (PMP). Potrivit acestuia întârzierile au avut loc „în parte, din cauza necunoașterii”, dar și din cauza „neimplicării factorilor din cadrul primăriei”.

Amendament neadoptat

Proiectul de hotărâre referitor la actualizarea strategiei de dezvoltare a orașului a fost adoptat, însă Biserica de lemn din Cerghizel a revenit în centrul atenției în timpul dezbaterilor pe marginea adoptării bugetului local pentru anul 2025.

Consilierul local Dorin Mircea Moldovan a propus un amendament pentru modificarea bugetului local, în așa fel încât să fie prevăzută o sumă de 500.000 de lei pentru Biserica de lemn din Cerghizel. „Amendamentul se referă la titlul VI – Transferuri de capital, propun a se diminua cu suma de 500.000 de lei și a se redistribui către Titlul VI.5 – Culte”. Consilierul PMP și-a motivat propunerea prin faptul că există riscul de nu fi obținută finanțare și, atunci: „trebuie să ne ocupăm pe cont propriu pentru obiectivul restaurare Biserica de lemn”. A altă variantă de utilizare a banilor, ar fi, potrivit consilierului local, constituirea sumei în contribuție proprie într-o eventuală încercare de obținere a unei finanțări dintr-o sursă alternativă.

Majoritatea consilierilor locali au votat împotriva amendamentului ori s-au abținut. După adoptarea Bugetului local pentru anul 2025 al orașului Ungheni, a luat cuvântul și primarul Victor Prodan (PNL).

Explicația primarului

„Legat de Biserica de lemn de la Cerghizel, domnule Moldovan, eu nu găsesc vinovați nici pe cei care au făcut proiectul…” a început primarul. Consilierul PMP a replicat: „Ar fi culmea!” Victor Prodan a răspuns: „Și ei ar fi trebuit să se miște mai repede, nu să vină pe ultima sută. Noi am dat concurs tuturor doleanțelor și chiar am susținut să se facă, dar am înțeles că nici nu există avizul Înaltpreasfințitului. Trebuia să cereți avizul. (…) Noi nu avem niciun drept să ne băgăm, în primul rând, peste Biserică – să ne fie foarte clar și răspicat. Acolo, noi susținem, dar cei care trebuie să fie implicați 100% sunt Biserica, nu noi. Eu nu am văzut avizul, l-a mine n-a venit”.

În ultima parte a ședinței de Consiliu Local, s-a revenit, din nou, la subiectul Bisericii de lemn din Cerghizel. A fost citită o solicitare din partea Parohiei Cerghizel, prin care se cerea suma de 500.000 de lei pentru Biserica de lemn. Consilierul Dorin Mircea Moldovan a explicat că e vorba despre ceea ce a propus dumnealui prin amendamentul la bugetul local.

„3 milioane se pot duce către fotbal”

Prodan: „Să vii să ceri 500 de mii de lei ca să… Hai, no!? Să nu fim penibili.”

Moldovan: „3 milioane de lei se pot duce către fotbal…”

Prodan: „Da, se pot duce. (…) Aia trebuie făcută prin Culte. Noi avem alte lucruri pe care trebuie să le facem: bisericile și casele parohiale. Pentru monumente sunt fonduri și așa mai departe. Se dau bani!”

Dorin Mircea Moldovan, consilier local din partea PMP, a făcut referire la „Capitolul VI.3, Titlul VI Transferuri – transferuri către instituții publice” (Club Sportiv Unirea Ungheni 2018), unde este alocată suma de 3.000.000 de lei

Discuția a fost puțin mai lungă, s-a discutat despre traseul proiectului, inclusiv obținerea acordului de mediu, și despre lipsa de implicare a preotului din parohia respectivă.

