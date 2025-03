VIDEO. ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Maurer Residence, locul ideal pentru familii

CEO-ul companiei Maurer Imobiliare, Sorin Cristea, a prezentat marți, 25 martie, în cadrul emisiunii ”Zi tot, cu Alex Toth!”, informații noi despre evoluția proiectului Maurer Residence de la Târgu Mureș, din anul 2019 până în prezent, precum și despre perspectivele acestuia de dezvoltare.

Prima etapă a proiectului imobiliar dezvoltat în zona fostei Fabrici de Zahăr din Târgu Mureș înseamnă, înainte de cifre, construirea unei comunități puternice la nivelul municipiului reședință de județ.

”Până în prezent, în Mureș am finalizat și predat 24 de blocuri de locuințe, ceea ce înseamnă peste 1.500 de apartamente locuite deja de familii fericite. La nivel național am depășit pragul de 12.000 de apartamente, moment care este sărbătorit cu o campanie constând în premii consistente pentru viitorii clienți. Suntem în curs de execuție cu alte patru blocuri, B25 – B28, care includ 350 de apartamente. La începerea lucrărilor domnul Simon Maurer a promis că va transforma ceea ce devenise o groapă de gunoi a orașului în cel mai modern cartier din Târgu Mureș si se demonstrează ca ne ținem de această promisiune. Probabil că autoritățile au fost sceptice și ne-au impus prin PUZ mai multe cerințe și clădiri cu destinații predefinite”, a informat Sorin Cristea.

Impact pozitiv în comunitate

Invitatul din Studioul Zi de Zi Live a enumerat apoi principalele facilități disponibile în prezent locuitorilor cartierului Maurer Residence Târgu Mureș: ”La cerințele obligatorii se încadrează spațiile verzi, locuri de joacă și terenuri de sport. Cartierul este deja bine echipat cu spații verzi, parcuri de relaxare, locuri de joacă pentru copii, o bază sportivă. Suplimentar am adus în cartier și un centru comercial complet funcțional și suntem în curs de finalizare a unui acord cu un mare dezvoltator de parcuri comerciale care intenționează sa aducă mai mulți retaileri importanți, să construiască un centru comercial cu un minimall, cu loc de joacă pentru copii și food court. Ținem cont de tendințele antipoluare și prin instalarea de stații de încărcare pentru mașini electrice. Am oferit facilități și am atras în comunitate spații comerciale diverse, de la restaurante și cafenele, la cabinete medicale și saloane de înfrumusețare, iar de curând s-a instalat și o stație smart de autobus, urmand ca în curând, cu sprijinul Transport Local SA, să se introducă noi linii de transport pentru o conexiune mai bună cu orașul. Toate aceste facilități creează un mediu de viață prietenos și confortabil.”

În cadrul emisiunii moderată de Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi, și Aurelian Grama, directorul fondator al cotidianului Zi de Zi și al revistei economice Transilvania Business, CEO-ul companiei Maurer Imobiliare a subliniat impactul pe care dezvoltarea numeroaselor facilități l-a avut asupra comunității locale din Târgu Mureș.

”Împreună cu locuitorii și autoritățile locale am reușit să construim nu doar un cartier, ci o comunitate puternică. Locuitorii se bucură de un stil de viață activ și modern, cu acces rapid la toate serviciile esențiale. Spațiile comune și evenimentele pe care le organizăm ajută la consolidarea relațiilor dintre vecini și la crearea unui sentiment autentic de apartenență. Suntem un cartier destinat familiilor, iar dacă au existat practici sau tentative de a strica acest mediu am intervenit prin regulamentele interne pentru a le îndepărta”, a detaliat Sorin Cristea.

Dezvoltarea infrastructurii

Totodată, oaspetele din Studioul Zi de Zi Live a punctat atenția deosebită pe care Maurer Imobiliare o are pentru dezvoltarea armonioasă și sustenabilă a infrastructurii, în special a celei rutiere, din zona cartierului Maurer Residence. În acest sens, Sorin Cristea și-a manifestat încrederea în ceea ce privește o relaționare cât mai proactivă, care să fie benefică pentru locuitori, cu reprezentanții autorităților publice locale.

”La momentul obținerii PUZ-ului, respectiv în primăvara anului 2018, Maurer Imobiliare și-a asumat finanțarea proiectării pasajului suprateran, care ar urma să faciliteze accesul auto între străzile Libertății și Gheorghe Doja. Proiectul a fost întocmit de compania Multinvest și a fost predat Primăriei Târgu Mureș în luna decembrie 2018. Precizăm că Maurer Imobiliare avea doar obligația de întocmire a proiectului pasajului, iar execuția și finanțarea propriu-zisă revine autorităților locale. După știința noastră, execuția acestui pasaj se va face prin Programul ”Anghel Saligny”. Maurer Imobiliare s-a implicat direct în fluidizarea circulației din proximitatea cartierului rezidențial, prin execuția a trei girații – cea din zona magazinului Lidl, cea de la intersecția cu strada Barajului și cea de la intersecția cu strada Băneasa, precum și prin execuția unei benzi suplimentare de circulație pe o porțiune a străzii Libertății. În urma discuțiilor cu Primăria Târgu Mureș, Maurer Imobiliare dorește în continuare să contribuie la creșterea confortului locuitorilor cartierului și la fluidizarea circulației din zonă, sens în care va finanța și executa o altă bandă de circulație pe strada Libertății, precum și modernizarea actualei girații de la intersecția cu strada Barajului, prin crearea unei noi bretele de circulației”, a detaliat invitatul din Studioul Zi de Zi Live.

Viziune pentru viitor

La finalul emisiunii, Sorin Cristea a împărtășit telespectatorilor viziunea pe care Maurer Imobiliare o are pentru dezvoltarea viitoare a cartierului Maurer Residence Târgu Mureș: ”Ne dorim să continuăm să dezvoltăm un cartier modern, conectat la nevoile locuitorilor. Investim în infrastructură, facilități și tehnologii smart pentru a asigura un stil de viață cât mai confortabil. Personal sunt foarte mândru de ceea ce am făcut aici, dar și modul în care autoritățile, constructorii, furnizorii și mai ales echipa Maurer Mureș au făcut ca acest proiect să devina o poveste frumoasă și o transformare spectaculoasă a unei zone în paragină. Intenționăm să dezvoltăm cât mai multe facilități pentru locatari și furnizorii de servicii, iar aplicația Maurer Innovation pentru că le oferă facilitățile unor servicii moderne de plată și gestionare administrativă a locuințelor, nu face decât să aducă un plus de valoare achizițiilor lor. Maurer Residence Târgu Mureș este locul ideal pentru familii, un cartier în care siguranța, confortul și comunitatea sunt pe primul loc! Este, de asemenea, un loc potrivit celor care doresc să investească în diverse afaceri destinate locuitorilor”, a conchis Sorin Cristea, care a anunțat că dezvoltatorul imobiliar și conducerea Primăriei Târgu Mureș poartă discuții pentru a identifica soluția cea mai bună pentru transformarea Liceului Tehnologic ”Aurel Perșu” în școală generală, care să deservească locuitorii cartierului.

Ce a spus Sorin Cristea despre:

– O nouă grădiniță: ”Grădinița este un proiect foarte important pentru noi, deoarece ne dorim să susținem familiile tinere și să oferim educație de calitate chiar în interiorul cartierului. Aceasta va reduce timpul petrecut în trafic de către părinți și va oferi celor mici un mediu sigur și prietenos pentru a învăța și a se dezvolta. Nu este o noutate în proiectele Maurer, avem la Brașov una din cele mai apreciate grădinițe private din oraș, Grădinița ”Oac”, iar la Târgu Mureș va fi operată de aceeași companie, sub același brand.”

– Beneficiile noilor spații comerciale: ”Spațiile comerciale oferă un plus de confort locuitorilor, deoarece pot găsi produse și servicii esențiale aproape de casă. Avem restaurante, cafenele, farmacii, saloane de înfrumusețare, și multe altele, toate menite să îmbunătățească viața de zi cu zi. Cartierul crește și se dezvoltă continuu, oferind un stil de viață modern și confortabil. Ne bucuram sa oferim oamenilor conditii decente de locuit la preturi accesibile.”

– Tehnologia utilizată în construirea blocurilor: ”În primul rând suntem preocupați de calitatea lucrărilor fără a face ca acest lucru să aibă un impact major în prețuri. Avem capacitatea de a gestiona relațiile cu furnizorii și executanții în condiții de câștig reciproc. Dar ceea ce este foarte important e anticiparea unor condiții sau reglementări viitoare, pentru a nu avea sincope în execuție. Vă dau aici exemplul reglementărilor NZEB care prevăd anumite caracteristici care să se regăsească în termoizolație, dar și în încălzirea imobilelor. Noi am crescut nivelul de confort, dar am respectat și directivele europene de eliminare a centralelor individuale prin amplasarea de sisteme inteligente de încălzire, prin încălzirea în pardoseală, dar și prin montarea de centrale de bloc foarte eficiente. Termoizolația este realizată cu vată bazaltică performantă de fațadă pentru randament crescut și rezistentă la foc. În noile blocuri, deja acestea sunt în standard și vor utilizate în toate construcțiile viitoare. Pentru că avem grijă să oferim o construcție cât mai prietenoasă cu mediul, vom implementa și amplasarea de panouri fotovoltaice pe clădiri pentru a reduce consumul și costurile cu energia.”

– Planurile pentru 2025: ”Ne dorim să aducem și mai multe oportunități în cartier, iar clădirea de birouri va contribui la acest obiectiv. Va oferi un spațiu modern pentru afaceri și va atrage investitori, creând astfel mai multe locuri de muncă în apropierea locuințelor. Tot în 2025, în a doua jumătate de an, după obținerea autorizației de construcție, se vor demara lucrările pentru faza a doua, blocurile 29 și 30. Faza a doua va include execuția a 25 de blocuri, B29 – B53, dar și îmbunătățiri importante la nivel de infrastructură.”

– Noi parcări: ”Vom introduce parcări mixte – 50% terane și 50% subterane – cu un plus de 10% destinate vizitatorilor, și vom extinde suprafața spațiilor verzi pentru a menține echilibrul dintre urbanizare și natură. Am gândit parcările astfel încât să fie eficiente și accesibile. Jumătate vor fi subterane, ceea ce înseamnă un peisaj mai aerisit la suprafață, iar 10% din total vor fi dedicate vizitatorilor, pentru a evita aglomerația.”

– Extinderea spațiilor verzi și un parc smart nou: ”Aproximativ 30% din suprafața fazei a doua va fi destinată spațiilor verzi. Parcul smart va fi o zonă modernă de relaxare, cu tehnologie integrată, bănci inteligente și iluminat ecologic, oferind un loc perfect pentru socializare și recreere. E gândit ca un spațiu de întâlnire unde pot fi organizate și evenimente. Nu am neglijat nici latura spirituală, în cartier fiind amplasată și o biserică.”

Arina TOTH

Ioana TURC