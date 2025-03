Dotări noi, de nivel mondial, la Cardio Med Târgu Mureș

Fondatorul Centrului Medical Cardio Med Târgu Mureș, Prof. Dr. Benedek Imre, a prezentat joi, 27 martie, într-o conferință de presă, informații despre cinci proiecte noi finanțate prin programul ”Regiunea Centru” 2021-2027 și Planul Național de Redresare și Reziliență, care au ca obiectiv dotarea cu aparatură performantă a centrelor medicale Cardio Med și Cardio Clinic Invest și implicit îmbunătățirea asistenței medicale acordată pacienților, dar și formarea de noi generații de specialiști în domeniul cardiologiei.

Unitate etalon pe plan mondial

Cele cinci proiecte au o valoare cumulată de peste 5 milioane de euro, din care aproximativ 3 milioane de euro reprezintă finanțarea nerambursabilă și 2 milioane de euro contribuția proprie.

”Sunt cinci proiecte pe care de scurt timp le-am semnat și am început să le punem în aplicare, proiecte care vor permite ca unitatea Cardio Med să fie cea mai dotată la nivel european și mondial. Am achiziționat ceea ce lipsea, însă ambiții mai avem”, a afirmat Prof. Dr. Benedek Imre la conferința de presă organizată în incinta Hotelului ”Grand” din Târgu Mureș.

La aceeași întâlnire cu reprezentanții mass media, reputatul cardiolog mureșean a dezvăluit că proiectele prezentate în cadrul conferinței de presă au fost inițial ”idei proprii” care s-au transformat în proiecte scrise, în adevăratul sens al cuvântului, prin contribuția avută de Prof. Univ. Dr. Theodora Bendek, șefa Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

”În plus, avem o echipă”, a completat Prof. Dr. Benedek Imre, care a transmis mulțumiri publice familiei și echipei sale, pentru susținerea arătată în materializarea proiectelor.

Planuri de viitor ambițioase

În ceea ce privește planurile de viitor ale echipei pe care o coordonează, Prof. Dr. Benedek Imre a menționat că acestea vizează construirea unui Centru de Excelență în Cercetare și Activitate Didactică, lângă imobilul care găzduiește Centrul Medical Cardio Med, pe Bulevardul 22 Decembrie 1989 din Târgu Mureș, la ieșirea către comuna Sângeorgiu de Mureș.

”Cred că într-un an și jumătate vom reuși”, a spus prof. Dr. Benedek Imre referindu-se la orizontul de timp în care proiectul se va materializa.

Tot la capitolul ”planuri de viitor”, Prof. Dr. Benedek Imre a menționat demararea activităților de chirurgie cardiovasculară, anestezie și terapie intensivă, electrofiziologie și aritmologie, care vor fi furnizate în noul Centru de Excelență în Cercetare și Activitate Didactică.

Numărul 1 din România

Centrul Medical Cardio Med Târgu Mureș este un centru de excelență dotat cu cele mai moderne și mai complexe aparate medicale de înaltă performanță din Europa, pentru un diagnostic de acuratețe și un tratament eficient a pacientului cardiac, totodată singurul centru imagistic din România focalizat exclusiv pe imagistica CT și RMN în bolile cardiovasculare.

Echipa coordonată de către Prof. Dr. Benedek Imre deține singurul AngioCT Photon Counting din România, echipament care deține cea mai avansată tehnologie CT din lume, care permite evaluarea cu acuratețe superioară a stenozelor coronariene, vizualizarea fără artefacte a stenturilor implantate, eliminarea virtuală a calciului de la nivelul plăcilor coronare, pentru vizualizarea ateromului, avaluarea perfuziei miocardice și vizualizarea ariei de necroză postinfarct, vizualizarea cu o calitate ireproșabilă a by-passurilor coronariene și reconstrucția 3D a ventricolului și vizualizarea tulburărilor de cinetică.

”Cardio Med anual asistă cam 8-10.000 de bolnavi în ambulatoriu și aproximativ 1.500 de bolnavi prin internare și prin aplicarea metodologiei pe care o avem”, a detaliat Prof. Dr. Benedek Imre.

Cele cinci proiecte noi:

1) ”Extinderea capacității de cardiologie intervențională în cadrul Cardio Med SRL”:

– Finanțator: Agenția de Dezvoltare Regională Centru – Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027;

– Valoare totală: 12.162.654 de lei;

– Valoarea asistenței financiare nerambursabilă: 6.328.703 de lei;

– Achiziții: angiograf, aparat Roentgen mobil, injectomate (12 bucăți), stație injectomate (6 bucăți), monitor invaziv, stație monitorizare, monitor transport, infuzomate (6 bucăți), holter EKG (2 bucăți), holter TA (2 bucăți), ecocardiograf, ventilatoare (6 bucăți), aspirator secreții (6 bucăți), paturi terapie intensivă și noptiere (6 bucăți), EKG (2 bucăți), Doppler vascular, Astrup, analizor markeri cardiaci, monitoare neinvazive (6 bucăți), defibrilatoare (2 bucăți), cărucior resuscitare, coagulometru, pompă de căldurî cu ventiloconvectoare, utilaj neutralizare deșeuri infecțioase, calculator all in one (7 bucăți), laptop (4 bucăți), soft gestiune date imagistice, soft integrare aparate medicale.

2) ”Extinderea capacității serviciilor medicale în cadrul Cardio Clinic Invest SRL”:

– Finanțator: Agenția de Dezvoltare Regională Centru – Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027;

– Valoare totală: 6.986.013 de lei;

– Valoarea asistenței financiare nerambursabilă: 4.330.599 de lei;

– Achiziții: ecocardiograf (4 bucăți), transductor transesofagian, EKG (4 bucăți), sistem de ergospirometrie cu accesorii, defibrilator (2 bucăți), monitor (7 bucăți), injectomate (5 bucăți), stație injectomate (2 bucăți), infuzomate (7 bucăți), analizor automat de biochimie, analizor automat de hematologie, analizor automat de coagulare, analizor semiautomat de biochimie urinară, analizor automat de nefolometrie, analizatori markeri cardiaci, spirometru, Doppler vascular, utilaj de neutralizare deșeuri medicale, pompă de căldură cu ventiloconvectoare, paturi consultații (4 bucăți), paturi pacienți (7 bucăți), set dotări grup sanitar persoane cu dizabilități (2 bucăți), cărucioare medicale 92 bucăți), dispozitiv cu șenile persoane cu dizabilități, calculator all in one (2 bucăți), laptop (3 bucăți), printer color (3 bucăți), multifuncțional laser color (3 bucăți), monitor afișaj în sala de așteptare (2 bucăți), tastatură persoane nevăzătoare.

3) ”Digitalizare în cadrul Cardio Med SRL”:

– Finanțator: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Planul Național de Redresare și Reziliență;

– Valoare totală: 483.313 de lei;

– Valoarea asistenței financiare nerambursabilă: 364.004 de lei;

– Achiziții: laptop, calculator (4 bucăți), imprimantă color (3 bucăți), multifuncțional laser color, plotter, monitor display, tv display, tv conferință, aplicație gestionare participanți (4 bucăți), modul robot conversațional cu AI.

4) ”Digitalizare în cadrul Cardio Med SRL”:

– Finanțator: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Planul Național de Redresare și Reziliență;

– Valoare: 904.552 de lei;

– Valoarea asistenței financiare nerambursabilă: 490.500 de lei;

– Achiziții: modul robot conversațional cu AI, aplicație management date pacienți.

5) ”Digitalizare în cadrul Clinical Research & Inovation SRL”:

– Finanțator: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Planul Național de Redresare și Reziliență;

– Valoare: 475.760 de lei;

– Valoarea asistenței financiare nerambursabilă: 325.111 de lei;

– Achiziții: soft pentru editare și generare a rapoartelor CT bazate pe AI, soft pentru editare și generare rapoarte de angiografie CT, soft pentru editare și generare raport analiză străin CT, soft pentru editare și generare rapoarte de RMN, soft pentru editare și generare rapoarte de analiză circulație coronariană QFR.

Text: Arina TOTH

Foto, video: Alex TOTH