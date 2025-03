Hipertensiunea arterială, ucigașul tăcut. Campanie de conștientizare organizată la Târgu Mureș

Joi, 27 martie, cu ocazia Zilei Mondiale a Aderenței la Tratament, voluntarii Societății Române de Hipertensiune au organizat o campanie de conștientizare în Piața Teatrului din centrul municipiului Târgu Mureș. Acțiunea a avut ca scop informarea populației asupra importanței respectării tratamentului medicamentos, mai ales în cazul hipertensiunii arteriale, o afecțiune care necesită monitorizare constantă și administrare riguroasă a medicamentației.

Consultații gratuite în aer liber

Pentru a atrage atenția asupra pericolelor hipertensiunii netratate, voluntarii au instalat un „mini-cabinet” medical în aer liber, invitând trecătorii, în special seniorii, să își măsoare tensiunea arterială gratuit. Cei interesați au primit recomandări personalizate și informații despre cum să-și mențină valorile tensionale sub control.

Prof. dr. univ. Theodora Benedek, președinta Societății Române de Hipertensiune, a subliniat importanța acestui demers. „Dacă facem în calcul, reiese că peste 4 milioane de români au valori tensionare crescute, care nu sunt controlate prin tratament medicamentos. Iar hipertensiunea arterială este killer-ul numărul unu, ucigașul tăcut în societatea modernă pentru că duce la o serie de complicații care, nediagnosticate, netratate la timp, pot duce la deces. De aceea și astăzi, în Târgu Mureș, Societatea Română de Hipertensiune organizează această acțiune care se derulează sub mesajul „Inima ta mai are multe de trăit” pentru a sensibiliza pacienții să-și ia tratamentul medicamentos ca să se poată bucura în continuare de momentele frumoase ale vieții”, a explicat, pentru început prof. dr. univ. Theodora Benedek, președinta Societății Române de Hipertensiune.

Hipertensiunea arterială și riscurile netratării

Statisticile Organizației Mondiale a Sănătății arată că în România există peste 6 milioane de pacienți hipertensivi. Dintre aceștia, doar 70% sunt diagnosticați, 60% primesc tratament, iar doar 30% reușesc să și-l controleze corespunzător.

„Pacienții care nu urmează tratamentul constant risca recăderi severe. De exemplu, un hipertensiv care întrerupe tratamentul pentru câteva zile poate experimenta valori tensionale extrem de mari, uneori chiar mai ridicate decât înainte de tratament. Această situație poate duce la complicații grave, cum ar fi accidentul vascular cerebral, insuficiența cardiacă sau disecția de aortă”, a explicat dr. Theodora Benedek.

Prof. dr. univ. Theodora Benedek, președinta Societății Române de Hipertensiune

Un alt factor alarmant este stilul de viață nesănătos al populației, care favorizează apariția hipertensiunii. Printre cauzele principale se numără consumul excesiv de sare, alimentația bogată în grăsimi, sedentarismul, obezitatea și fumatul. De asemenea, lipsa controalelor medicale periodice contribuie la agravarea afecțiunii.

„În general populația hipertensivă este foarte numeroasă atât în România cât și în țările dezvoltate, dar în mod special în România. Cunoaștem foarte bine statistica, populația are un stil de viață nesănătos. printre cauzele directe se numără consumul crescut de sare nu se știe în mod suficient de mult în rândul populației faptul că sarea predispune la această hipertensiune. De asemenea, obiceiurile alimentare nesănătoase, deci consumul de grăsimi, alimentația nesănătoasă împreună cu sedentarism în prezența celorlalte afecțiuni de tip diabet zaharat obezitate, care este și ea în creștere și foarte îngrijorător, este în creștere la populația tânără, și nu în ultimul rând obiceiul nesănătos de a fuma care duce la accentuarea și perpetuarea tuturor acestor patologii care sunt strâns legate între ele. Și nu în ultimul rând, faptul că populația nu merge la controlul periodic, la screening-ul, la aceste măsuri care pot depista din timp ușoare creșteri ale tensiunii arteriale, pentru ca acționând din timp să le previi. Să recomandă, de exemplu, ca cei sub 40 de ani să-și determine tensiunea arterială să meargă la acest control de screening cel puțin o dată la 3 ani. Dar după 40 de ani, când deja riscul crește, ar trebui să se ducă în fiecare an pentru o determinare de tensiune și un control a factorilor de risc”, a explicat medicul.

Trecătorii au primit cu interes inițiativa

Mulți dintre cei care s-au oprit la cortul Societății Române de Hipertensiune au apreciat inițiativa.

„Mi se pare o idee foarte bună. Eu, de exemplu, nu mi-am mai măsurat tensiunea de foarte mult timp, chiar dacă am o vârstă și sunt conștientă că riscurile sunt mult mai mari la anii mei. Ocazia dată de voluntarii aceștia a fost perfectă, am putut vedea după mult timp cum stau cu tensiunea. E bună, deocamdată, sper să rămână așa”, a spus o participantă.

„Sunt bolnav de diabet și știu că acest lucru influențează tensiunea arterială. Am spus să mă așez și eu să văd ce-mi zic tinerii aceștia. Nu au avut vești rele, dar mi-au recomandat să fiu atent”, a relatat un alt participant.

Un mesaj puternic pentru viitor

O parte specială a evenimentului a fost momentul în care trecătorii au fost invitați să scrie pe o foaie momentele importante din viața lor pe care nu doresc să le rateze, cum ar fi nunta unui copil sau botezul unui nepot. Acest gest simbolic a avut rolul de a le reaminti că respectarea tratamentului le poate oferi mai multe clipe alături de cei dragi.

Prof. dr. univ. Theodora Benedek a evidențiat rolul activ pe care îl are echipa sa în astfel de campanii: „Echipa prezentă aici este cea a Societății Române de Hipertensiune. Ne bucurăm să avem în bordul Societății trei membri din Târgu Mureș, pe lângă mine ca președinte. Participăm cu entuziasm la astfel de acțiuni, iar pe 17 mai, de Ziua Mondială a Hipertensiunii Arteriale, vom continua să sensibilizăm populația. Prevenția este mult mai ușoară decât tratarea”.

Această campanie a fost un nou pas în educarea populației privind hipertensiunea arterială, iar mesajul principal rămâne clar: respectarea tratamentului poate salva vieți.

Lorena PINTILIE & Diana CĂRBUREAN