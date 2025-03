CSM Târgu Mureș, în drumul spre performanță: echipa de junioare 1 continuă lupta pentru Turneul Final

CSM Târgu Mureș a fost joi, 27 martie, gazda unei conferințe de presă organizate de echipa de handbal junioare 1, după calificarea mai departe din semifinala Valoare 1 a Campionatului Naţional handbal feminin. Antrenorul Laurențiu Pop, alături de două dintre jucătoarele sale remarcate – Mara Tarcău, desemnată cea mai bună extremă stânga a turneului, și Iulia Pop, cea mai bună extremă dreapta – au discutat despre performanțele echipei și obiectivele pentru faza următoare a competiției.

Un parcurs de excepție și ambiții mari

Calificarea în primele 16 echipe ale țării a fost un moment de satisfacție pentru echipa CSM Târgu Mureș, dar ambițiile formației nu se opresc aici. „Este un rezultat foarte bun pentru noi. Am acces în primele 16 echipe ale țării. Suntem fericiți pentru performața noastră, dar asta nu înseamnă că nu ne dorim să mergem mai departe. Nu avem foarte mult timp de sărbătorit, să ne bucurăm, deoarece la sfârșitul weekend-ului următor, vom avea următorul turneu semifinal 2, la capătul căruia sperăm că vom fi calificați în primele 8 echipe din țară la Turneul Final pe țară Valoare”, a declarat antrenorul Laurențiu Pop.

Echipa mureșeană a avut un traseu excelent în prima fază a campionatului, reușind victorii importante împotriva formațiilor din Brașov, deși inițial existau emoții privind nivelul adversarelor: „În primă fază, campionatul este împărțit în grupe geografice, mai exact echipe din Mureș și județele limitrofe. Am fost cu mai multe echipe din Brașov. În primă fază am ridicat puțin din umeri. Am spus că echipele din Brașov sunt foarte bune ș și în general acced în fazele superioare”.

Un moment decisiv al turneului a fost meciul cu CSS 2 Baia Mare, echipă formată din jucătoare experimentate din Centrul de Excelență. CSM Târgu Mureș a reușit o remiză spectaculoasă, 35-35, având chiar șansa victoriei între ultimele secunde ale jocului. În cel de-al doilea meci, contra echipei din Reșița, mureșencele au dominat clar repriza secundă, impunându-se cu 39-33.

O nouă provocare: Turneul Semifinal 2

CSM Târgu Mureș pornește în Turneul Semifinal 2 din postura de lider, iar vestea că Federația Română de Handbal a acordat organizarea acestei faze orașului Târgu Mureș este un vot de închidere. Adversarele echipei vor fi LPS Târgu Mureș, Marta Baia Mare și Chimia Râmnicu Vâlcea, iar primele două echipe clasate se vor califica la Turneul Final Valoare. Însă, echipele clasate pe locurile 3-4 se vor califica la Turneul Final Speranță, care va fi un turneu separat de la locurile 9-16 în jos. Meciurile se vor desfășura în mare parte, în Sala Liceului cu Program Sportiv (LPS) „Szász Adalbert” Târgu Mureș.

Pentru Mara Tarcău, acest turneu a fost un moment de vârf în cariera sa de până acum: „Cred că au fost unele dintre cele mai frumaose clipe din viața mea și cel puțin din acest turneu. A fost un meci de intensitate maximă, în care toată echipa am muncit, am tras tare toate și am reușit să aducem victoria”.

Ea a evidențiat coeziunea echipei drept unul dintre principalele atuuri ale formației. „Ne lipsesc jucătoare accidentate, dar trebuie să mergem înainte (…). Sper să câștigăm cât mai mult, să practicăm sportul acesta de plăcere, că până la urmă de asta ne-am apucat, dar bineînțeles, dacă se poate, să câștigăm și să mergem mai departe. Acesta este obiectivul”.

Co-echipiera sa, Iulia Pop, a suferit o accidentare, dar acest lucru nu i-a umbrit bucuria succesului: „Am fost foarte fericită pentru că am câștigat meciul și a fost o victorie foarte frumoasă. Ne-am dorit acest lucru, dar am avut parte de o mică accidentare. Nu am putut fi tristă, pentru că am vrut să fiu lângă colegele mele și să mă bucur pentru întreaga echipă. A fost un turneu foarte frumos. Ne doream aceste victorii, ne-a plăcut foarte mult. Diferența a venit din faptul că suntem o echipă toate, ne place să jucăm în egală măsură. Am avut suișuri și coborâșuri, în același timp am avut jocuri foarte bune, dar uneori nu am putut să ne concentrăm foarte mult și am avut și jocuri mai proaste. Pe final ne-am ridicat și am avut această victorie frumoasă”.

Diana CĂRBUREAN