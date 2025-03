VIDEO: Drumul spre noua casă a Institutului Inimii din Târgu Mureș

Noua clădire a Institutului Inimii din Târgu Mureș nu numai că va reuni toate secțiile unității sanitare într-o unitate funcțională din punct de vedere structural, cu circuite ce va ușura accesul pacienților la anumite proceduri, cu dotări moderne și condiții hoteliere de înaltă calitate, dar va permite și o creștere numărului de intervenții chirurgicale, aspect care va reduce din listele de așteptare.

Mai mulți pacienți operați

”Ceea ce este cel mai important este că vom putea face mai multe operații. (…) În momentul actual, în Târgu Mureș se operează undeva 1000 de pacienți pe an, 1000 de operații pe cord deschis, adulți și copii, și ne gândim să facem undeva 1500, pentru că în patru săli de operație se poate face mult mai mult. În momentul actual operăm în două săli de operație și în patru săli vom putea să facem mult mai mult”, a anunțat Prof. Univ. Dr. Horațiu Suciu, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCvT) Târgu Mureș, prezent în emisiunea ”Mureșul Medical” din Studioul Zi de Zi Live, din data de 13 martie.

Săli de operație la nivel de secol XXI

Noua clădire, (S+Ds+5E), va fi eco-friendly, cu bloc operator patru săli de operație, dintre care una hibridă, în care se pot face ”proceduri complexe chirurgicale și cardiologice”, având în vedere progresele tehnologice în dispozitive și aparatură medicală, dar și apariția de procedee noi, minim invazive. Vor exista 25 de paturi de terapie intensivă pentru adulți și 10 pentru copii.

”Ce are sala hibridă în plus? Are un angiograf care permite, în aceeași procedură, să se implanteze diverse proteze endovasculare sau prin procede intervenționale combinate cu anumite proceduri chirurgicale. De exemplu, s-a făcut ieri una la noi, în clinică (n.red. 12 martie), pacientul este dus în sala de operație, se face partea chirurgicală, după care este scos și dus într-o sală de angio, unde se pune, să spunem, o proteză unde este nevoie de controlul radiologic, de acel endograft în situația dată pentru o disecție de aortă”, a explicat Prof. Univ. Dr. Horațiu Suciu.

Acesta a precizat că sălile de operație vor fi la nivel de secol XXI, fiind proiectate de specialiști care au mai realizat proiecte pentru spitale.

”Sălile de operație vor fi la nivelul secolului XXI. Nu vreau să se creadă că va fi luxul de pe lume și nici faptul că putem să facem ce vrem acolo. Sălile de chirurgie cardiovasculară au un anumit specific și e foarte bine că este așa. Am intrat în Europa și trebuie să ne aliniem normelor europene. O sală de operație de chirurgie cardiovasculară trebuie să aibă undeva în jur de 60 de metri pătrați. ceea ce este un spațiu foarte bun, un spațiu generos și o sală hibridă, undeva 80 de metri pătrați. Acestea au fost făcute de către niște proiectanți și arhitecți care au mai făcut proiecte pentru spitale și sunt dotate state of the art, dar nu neapărat să zicem lux, mă refer aici la suprafețe, la casetări și la tot ceea ce presune instalații de gaze medicinale, instalații electrice, instalații de monitorizare. (…) Chirurgia cardiovasculară nu se face neapărat prin toate orașele pentru că nu poți să o faci dacă nu ai tot ce ai nevoie. Ai nevoie de 100 de elemente, dacă ai numai 99 nu poți să o faci. Și întotdeauna a fost o specialitate foarte delicată, în sensul în care lucrăm cu un organ vital și aici marja de eroare este zero. (…) Când operezi pe inimă trebuie să fii absolut sigur că nimic nu este la voia întâmplării. În această alcătuire, să spunem, a sălii de operație, am fost implicați noi, chirurgii, care trebuie să dăm un feedback proiectanților în sensul ce avem nevoie, câte monitoare, câte rampe, cât oxigen și așa mai departe. Bineînțeles și chirurgii și anesteziștii, pentru că acolo este un loc în care aceste două specialități colaborează, și cardiologii, desigur, pentru că până la urmă e muncă de echipă. Și, da, toate aceste dorințe ale medicilor au fost puse pe hârtie și vor prinde viață în acest proiect.”, a explicat Prof. Univ. Dr. Horațiu Suciu.

”Suntem conectați, practic, la tot ce înseamnă noutate și această nouă clădire o văd ca un un nou start în a ne consolida, acest renume pe care îl avem, de unic institut în care se abordează toate patologiile (n.red.-din sfera cardiovasculară) din țară. Le vom aborda și într-un număr care să facă din Târgu Mureș centrul numărul 1 pe această patologie în România”, a adăugat medicul chirurg cardiovascular.

Noua clădire va cuprinde dotări la standarde moderne, oferind un mediu prietenos și sigur, ce va redefini experiența pacienților internați în Institut.

”Terapiile intensive vor fi foarte generoase, ca spațiu, cu pacienții. Vor fi saloane de câte patru, dar vor fi și cu câte două paturi, pentru că trebuie să existe și posibilitatea să fie izolați pacienții, atât cei care poate au anumite complicații mai delicate, alții care au nevoie de izolare, cum sunt de exemplu pacienții post-transplant. Au fost prevăzute practic toate aceste scenarii de evoluție a pacienților după operație, iar numărul de paturi ne asigură că vom putea, nu neapărat să dublăm numărul de intervenții, dar să le creștem semnificativ. O creștere de 50% ar fi deja foarte mult și, bineînțeles, lucrurile vor merge din ce în ce mai bine pentru că avem resursa umană, avem chirurgi pregătiți. În momentul actual sunt în clinică 14 chirurgi, medici primari și medici specialiști care operează”, a precizat invitatul emisiunii ”Mureșul Medical”.

Condiții hoteliere pentru un confort sporit

Acesta a vorbit și despre condițiile hoteliere, care să ofere pacienților internați un anumit confort.

”Dacă pe mine mă interesează ceva este ca pacienții, care și așa sunt niște oameni necăjiți, să aibă confortul unei șederi cât mai aproape de ceea ce trebuie să fie în secolul XXI. Cu tot ceea ce presupune, inclusiv informație, internet, televizor, știu eu, servirea mesei, grup sanitar, tot ceea ce presupune un confort, pentru că după acest confort, abia atunci putem spune că suntem pregătiți să acordăm și îngrijirile medicale. Da, vor fi saloane cu două paturi, vor fi, practic, niște rezerve pregătite cu tot ceea ce presupune, hai să spunem, un confort undeva la 3-4 stele”, a adăugat Prof. Univ. Dr. Horațiu Suciu.

Structură cu cinci etaje

Spitalul va fi structurat pe mai multe nivele:

– Subsolul, care va adăposti spații tehnice, parcare-31 locuri, adăpostul ALA.;

– Demisolul: recepția Institutului, ambulatoriul integrat, laboratorul de radiologie și imagistică medicală, farmacia și spațiile administrative;

– Parterul: laboratorul de analize medicale, HLA și imunologia de transplant, Structura de spitalizare de zi ( 5 paturi), structura de Sterilizare, birouri administrative și management și spatii tehnice.

– Etajul 1 va găzdui Secția clinică cardiologie pediatrică și compartimentul ATI copii;

– Etajul 2 va fi destinat Secției clinice cardiologie 1 adulți;

– Etajul 3 va reprezenta Secția de cardiologie 2 adulți cu compartimentul USTACC și blocul de explorări cardiovasculare invazive: cardiologie intervențională, angiografie, cateterism cardiac și electrofiziologie;

– Etajul 4 va cuprinde structura Secției clinice Chirurgie cardiovasculară adulți, copii și transplant cardiac;

– Etajul 5 va avea în structură compartimentul ATI adulți și blocul operator.

Structura va include 85 de saloane cu 1 și 2 paturi, bloc operator cu 4 săli de operație, structura de cardiologie intervențională cu 3 săli de angiografie, cateterism și cardiologie intervențională și 2 săli de electrofiziologie.

Deasupra ultimului etaj va fi amenajată partea tehnică, cu sisteme de ventilație, întreaga clădire fiind dotată cu aer condiționat centralizat. Clădirea este una cu performanță energetică ridicată. Un procent de 30% din energia electrică folosită în perioada cu zile însorite va proveni de la sistemul fotovoltaic amplasat pe acoperișul clădirii și al parcării.

În total, vor fi amenajate 237 de locuri de parcare pentru mașini, din care două locuri pentru persoane cu handicap, și 160 parcări de biciclete. Un număr de 31 de locuri de parcare vor fi amenajate la subsolul clădirii, iar 206 locuri vor fi amenajate într-o parcare distinctă, aproape de Cimitirul Municipal Sângeorgiu de Mureș, cu intrare dinspre zona de acces a salvărilor către SMURD.

Noua casă a Institutului Inimii, un vis ”foarte vechi”

Ideea ca toate secțiile Institutului să se reunească sub aceeași cupolă într-o clădire modernă a luat ființă în urmă cu mult timp, însă nu a existat finanțarea necesară. Dar, între timp, echipa a devenit una performantă și finanțatrea urmează performanța, susține Prof. Univ. Dr. Horațiu Suciu.

”Visul unei clădiri pentru Institutul Inimii este foarte vechi. (…) Noi, cei care în prezent suntem pe meterezele chirurgiei cardiovasculare, avem o istorie care ne recomandă ca un punct important în peisajul medical românesc în ceea ce privește afecțiunea cardiovasculară. Și acest lucru este dublat de performanțele care se fac în Institutul nostru, în care se abordează toate patologiile, la toate grupele de vârstă, de la nou născut cu afecțiuni grave, amenințătoare de viață, încă de la naștere până la pacientul vârstnic, inclusiv transplantul cardiac. Acestea sunt performanțele și întotdeauna am spus că, în general, investițiile în sănătate trebuie să urmeze performanțele resursei umane și resursa umană în sine. Această clădire nouă pentru Institut este un vis mai vechi a generațiilor care au fost înaintea noastră, profesorul Radu Deac, care a fost șeful Clinicii pentru aproape 30 de ani și care, bineînțeles, a contribuit foarte mult la ceea ce înseamnă chirurgia cardiovasculară târgumureșeană în acest moment. (…) Aș spune că în momentul actual toate astrele s-au așezat favorabil, astfel încât să putem face această investiție. (…) Nu trebuie să uităm niciodată că acest spital nou nu este nici pentru doctori, nu este nici pentru autorități, nu este pentru nimeni altcineva decât pentru pacienții români, care au nevoie și sunt îndreptățiți la cele mai bune tehnici de diagnostic și tratament în afecțiune bolilor cardiovasculare”, a reiterat medicul chirurg cardiovascular.

În prezent, secțiile IUBCvT Târgu Mureș sunt situate în incinta clădirii Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

”Secțiile sunt situate la diferite niveluri ale clădirii Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Chirurgia cardiovasculară la etajul 4, Cardiologia adulți la etajul 8, ATI-ul este la etajul 2, împreună cu bloc operator. Avem partea de copii care este bloc operator, Terapie intensivă separate, undeva la etajul 4, într-o aripă nouă supraetajată. Deci, suntem undeva așa, mai împrăștiați, și e momentul să ne adunăm toți într-o unitate funcțională, așa cum suntem, dar și structural pentru că evident asta este bine în primul rând pentru circuite, pentru ușurința accesului pacienților la diferitele proceduri și, bineînțeles, pentru medici, pentru a-i putea supraveghea pe pacienți și să nu mai alege pe scări din stânga în dreapta”, a amintit invitatul emisiunii ”Mureșul Medical”.

Lucrările de construcție, în grafic

Contractul de proiectare și execuție a lucrărilor la noua clădire a fost câștigat de Asocierea Con A Operations SRL-Medicare Engineering SA și semnat cu conducerea IUBCvT Târgu Mureș la data de 17 iunie 2024. În urma obținerii autorizației de construire pentru organizarea șantierului, începând cu data de 20 decembrie 2024 au demarat lucrările de execuție a organizării de șantier, deviere utilități de amplasament și realizare a incintei de sprijin din piloți forați. În luna februarie 2025 s-a primit autorizația de construcție din partea Primăriei Târgu Mureș, urmând ca lucrările la întreaga clădire să fie finalizate până la sfârșitul acestui an, iar până în luna iunie 2026 să fie finalizată echiparea și dotarea clădirii.

”Ceea ce ne face să fim optimiști este faptul că avem un constructor care deja din 12 februarie lucrează în trei schimburi, se lucrează zi noapte. Este un constructor care are capacitatea de a utiliza tehnici inovative. Au propria structură de producție pentru aceste prefabricate, panouri, stâlpi, care vor susține construcția astfel încât undeva în luna mai vor fi ridicate, vom ieși din subteran, și până în 31 decembrie 100% din construcție va fi închisă, hidroizolată și va fi gata construcția. În iunie, anul viitor, acest Institut al Inimii din Tîrgu Mureș va fi gata de funcționare. (…) Am avut o vizită și de la Ministerul Dezvoltării. Au vrut să vadă în teren dacă într-adevăr lucrurile se mișcă, pentru că aici există o oarecare latență între ce se vede de la București și ce este în teren, pentru că la un moment dat era un gol de informații. (…) Am ajuns cu toții la concluzia că suntem în grafic, atât din punct de vedere al proiectării execuției cât și al dotării cu aparatură. Mai avem un an și trei luni în care o să fim foarte ocupați, dar eu sunt convins că lucrurile vor merge bine”, s-a arătat plin de speranță Prof. Univ. Dr. Horațiu Suciu, cel care ani de zile s-a aflat în linia I în acest demers de a se obține finanțarea necesară pentru ”noua casă” a Institutului Inimii din Târgu Mureș.

Arina TOTH

Ioana TURC